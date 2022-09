Pirmklasnieki: pirmie un otrie bērni, dvīņi, parastā un speciālā skola

1. septembris ir satraucoša diena daudzu bērnu vecākiem, bet visvairāk jau – pirmklasnieku mammām un tētiem. Uzrunājām vairākus vecākus, kuriem mājās ir pirmklasnieks par viņu un bērnu sajūtām. Izvaicājām vecākus pirmajiem un otrajiem bērniem, dvīņu mammu, bērniem parastās un neparastās skolās.

Pirmā skolas diena jau notikusi – skaista un īpaša





Foto: Privātais arhīvs

Jūlijas Krutovas dēls Aleksandrs pirmo skolas dienu jau nosvinēja pirms 1. septembra – Ādažu Brīvajā Valdorfskolā tā rīkota augusta pēdējā sestdienā. "Pirmā skolas diena notika sestdienā, tas man kā vecākam deva iespēju justies brīvi no darba dienas plāniem un darbiem. Ļāva nesteidzīgi izbaudīt pirmo skolas dienu," priecājas mamma. No skolas puses bijis daudz informācijas par to kur, kā un kādā secībā notiks pirmā skolas diena. Tas ļāva zināt notikumu gaitu un saprast kā rīkoties.