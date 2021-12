Pirmssvētku laikā radītas apsveikuma kartītes ar bērnu domugraudiem

"Ziemassvētki ir, kad snieg sniegs", "Ziemassvētki ir vecītis, eglīte un piparkūkas", "Dāvana ir kaut kas priecīgs", "Dāvana ir dažādās krāsās", "Dāvana ir vienmēr būt kopā ar savu ģimeni" – šie un vēl citi uzraksti šogad lasāmi uz apsveikuma kartītēm, kas radītas, iedvesmojoties no bērniem. Patlaban ikvienam interesentam ir pieejamas 26 apsveikuma kartītes, kuras rotā bērnu teksti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Es esmu no tām mammām, kura cenšas pierakstīt bērnu runas pērles, jo tās ir tik patiesas un bieži vien mums, pieaugušajiem, tik smieklīgas un smaidu raisošas. Ikdienā esot kopā ar trīs bērniem, man bija iekrājušies daži bērnu domu graudi arī par svētku tēmu," stāsta kartīšu idejas autore un "TEOdara darba lapas bērniem" radītāja Lelde Sāre-Jansone. "Doma par kartītēm radās jau pirms trim gadiem, bet tā arī tā palika ar roku pierakstīta vienā no piezīmju kladītēm. Šogad to nejauši atšķīru un pavisam ātri sapratu, ka šajā laikā, kad nereti ir ierobežotas iespējas satikt savus mīļos, mums tik ļoti ir nepieciešams kaut kas mīļš un sirsnīgs. Tāpēc uzrunāju vēl citas mammas, un kopumā kartītēm tika atlasītas 26 patiesi jaukas bērnu runas pērles," turpina Sāre-Jansone.

Tekstu autori ir bērni vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem. Teksta autora vārds un vecums ir norādīts arī katras kartītes otrā pusē.

Ziemassvētki ir mīlestības, prieka un brīnumu laiks, tādēļ papildu kartīšu komplektiem "Ziemassvētki" un "Dāvana" radīti arī svētku komplekti "Brīnums", "Mīlestība" un "Prieks". Mums savus mīļos ir iespēja iepriecināt gan ar tekstu, ka "Mīlestība ir, kad sabučojas", "Mīlestība ir sirsniņa", "Brīnums ir foršas dāvaniņas", "Brīnums ir, kad kāds ir pārsteigts", kā arī ar "Prieks ir, kad smejies un jūties jautri", "Prieks ir, kad esi priecīgs un lēkā" un citiem bērnu radītiem tekstiem.

Mīlestība, prieks, brīnums un dāvana – kartītes par šīm tēmām var dāvināt ne tikai Ziemassvētkos, bet arī citos nozīmīgos notikumus vai vienkārši tad, kad vēlamies kādu iepriecināt.

Vairāk par kartītēm ir iespējams uzzināt "Facebook" lapā "Teodara darba lapas bērniem".