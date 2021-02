Portālam 'Cālis.lv' jauna redaktore – gaidību grāmatu autore Linda Rozenbaha

Portālam "Cālis.lv" piepulcējusies jauna redaktore – gaidību grāmatu autore Linda Rozenbaha. Viņa ir žurnāliste un dūla. Linda iepazīstina ar sevi.

"Priecājos, tevi, lasītāj, uzrunāt kā portāla redaktore. Ceru, ka materiāli, ko turpmāk piedāvāšu tandēmā ar ilggadējo "Cāļa" redaktori Aiju Rutku, uzrunās, rezonēs.

Nedaudz par mani. Esmu žurnāliste un dūla. Mana iepriekšējā profesionālā darbība saistās ar portālu "La.lv" un dažādiem veselības žurnāliem, piemēram, "36,6°C", "Mans Mazais", "Skola un Ģimene".

Iespējams, mēs jau esam tikušies caur manām grāmatām – esmu grāmatu "Gaidības un radības ar prieku" un "Dziedinošas dzemdības" autore. Gaidības un dzemdniecība ir mana sirdstēma un profesionāla iedziļināšanās, jo esmu arī dūla. Šajā lasāmvielā apkopoju gan brīnišķīgu vecmāšu zināšanas, skaidroju pētījumus viegli saprotamā valodā un izstāstīju sieviešu Stāstus – gaidību un dzemdību stāstus, atklājot intīmu dzīves daļu. Taču lielākais gandarījums, ka biežākais, ko esmu dzirdējusi no mammām pēc grāmatas izlasīšanas: "Man vairs nav tik bail no dzemdībām".

Man ir četri bērni, vīrs un pēdējo pusotru gadu biju bērna kopšanas atvaļinājumā. Līdz ar to "Cālī" audzināšanas tēmas man nebūs tikai teorētiski zināmas – man ir trīs dažāda vecuma pusaudži (o, jā!) un mazulīte.

Foto: Gaidot jaunāko bērniņu

Savukārt dūlas un žurnālistikas darbs ir trenējis tolerances "muskuli" – spēju pieņemt un uzklausīt visdažādākos stāstus, pieredzes, motivācijas. Mans nodoms ir turpināt toleranti veidot materiālus par dažādākajām tēmām "Cālī".

Nemeklēt vienīgo taisnību

"Cālis.lv" jau labu laiku ir izaudzis no "zīdaiņa vecuma" – šogad portāls svin savu divdesmito jubileju, lasītāju un foruma dalībnieku bērni ir auguši, tādēļ pamazām, līdzās tēmām par gaidībām un aspektiem, kas svarīgi bērndārznieku, skolēnu un pusaudžu vecāku dzīvēs, vairāk parādīsies tēmas, kas skar ikviena cilvēka psiholoģisko pasauli un veselību, dzīvesstilu.

Teju katrā audzināšanas, veselības un dzīvesstila tēmā ir dažādas pieejas. Kad jaunie vecāki apjukuši man pirtīžās stāsta, ka viens saka to, otrs apgalvo, ka jārīkojas citādi. Un ja vēl atšķiras ne tikai radinieku un draugu skatījums, bet vēl arī speciālistu, es viņus apsveicu – tā turpināsies, kā minimums, 18 gadus. Par katru tēmu citiem būs "simts idejas un padomi". Un tad es iedrošinu un atgādinu – jūs, vecāki, esat vienīgie vecāki saviem bērniem, vienīgie, kas vislabāk var sajust savu bērnu, kas tieši no visa būs viņam piemērotākais, jūs esat tie, kas no visiem piedāvājumiem un iespējām izvēlaties, kas ir "jūsējais". Jā, jūs arī mācāties uzņemties atbildību par savām izvēlēm.

Un to pašu varu teikt par piedāvāto šeit, "Cālī". Mēs no sirds piedāvāsim tev dažādas tēmas, par ko aizdomāties, risinājumus, idejas, pavedienus, pētījumus, ceļus, taču tavs ceļš paliek tavs ceļš. Tavas izvēles, tavas. Vai tas būtu kāds jautājums, kas skar tavu bērnu vai tevi, tavas attiecības, dzīves modeļus... Un es ceru, ka "Cālis" tev būs uzticams ceļa rādītājs.

Un ja šajā ceļā ir kaut kas, ar ko vēlies padalīties – savs stāsts, ko uzticēt vai kāds jautājums, ko vēlies noskaidrot, bet varbūt feini bērna joki, raksti man linda.rozenbaha@delfi.lv.