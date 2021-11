Privāto bērnudārzu grupiņas ārkārtas situācijā teju pilnas. Mājsēdē palikušajiem atbalsta nav

Sākoties šī rudens ārkārtas situācijai, viens no noteikumiem valstī attiecās uz bērnudārzu apmeklējumu: bērnudārzi pieejami tiem bērniem (arī dežūrgrupas), kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Vecāki to tulkojuši dažādi – kāds sapratis, ka tie, kuri strādā mājās, bērnu uz bērnudārzu nevar vest, kamēr citi sprieduši – pat ja strādāju no mājām, atbilstu nosacījumam, kas aprakstīts otrajā teikuma daļā, proti, "nevaru nodrošināt bērna uzraudzību mājās". Jo būt mājās vēl nenozīmē spēt strādāt un pieskatīt pirmsskolas vecuma bērnu. Aptaujājot vairāku privāto pirmsskolas iestāžu vadītājus, atklājas, ka tās ir labi apmeklētas ārkārtas situācijas laikā. Tomēr – vai tiem, kuri paliek mājās, valsts vai bērnudārzs sniedz kādu finansiālo atbalstu? Izrādās, pamatā viņi turpina maksāt pilno summu par bērnudārzu un atbalsta nav. Tas pieejams tikai retumis.

Ko tad īsti vēstī šīs mājsēdes ierobežojumi attiecībā uz bērnudārziem? Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra "Facebook" kontā redzama infografika, pēc kuras var secināt, ka bērns var doties uz bērnudārzu arī tad, ja vecāki strādā mājās, taču nevar nodrošināt viņa pieskatīšanu.

Pirmsskolas izglītības speciālisti apstiprina, ka nav iespējams pilnvērtīgi pieskatīt bērnu, paralēli strādājot. Kamēr kāda mamma pasaka otrādi – nav iespējams pilnvērtīgi strādāt, pieskatot atvasi. Līdz ar to diezgan loģiska ir realitāte, ka vairums privāto bērnudārzu šobrīd ir labi apmeklēti.

Īsi pirms jauno nosacījumu noteikšanas valstī bērnudārzi aptaujājuši vecākus par viņu iespējām un plāniem.

Pirmsskolas iestādei “Laumiņas rezidence” ir četras filiāles, un tās īpašniece Aija Kriškovska atklāj, ka no 200 bērnu vecākiem tikai pieci bija uzrakstījuši iesniegumu, ka ārkārtas situācijas dēļ bērns paliks mājās: “Apmeklējums ir diezgan liels. Tiem, kuri pilda valsts norādījumus un paliek mājās, mēs sniedzam drīzāk simbolisku atlaidi, jo algām, nodokļiem un īrei mums neviens nekādas atlaides nedod. Pedagogam nepateiksi – mums nenāk pieci bērni, mēs viņu vecākiem iedevām atlaidi, tādēļ tev tagad būs mazāka alga... Nekāds atbalsts no valsts saistībā ar bērniem, kas nenāk ierobežojumu dēļ, nav. Vai būtu jābūt kādām atlaidēm no valsts? Man liekas, vismaz vajadzētu painteresēties, kā mums iet. Ja būtu kāda kompensācija īrei vai nodokļiem, mēs varētu iedot lielāku atlaidi.”

Bērnudārzu vadītājas atceras, ka vislielākais apmeklējuma kritums bija pašas pandēmijas sākumā – tad daudzi bija arī nobijušies. “Laumiņas rezidences” īpašniece turpina: “Toreiz pirmajās nedēļās no 200 bērniem uz bērnudārzu nāca kādi padsmit bērni. Toreiz piemērojām atlaides. Uzņēmums nonāca mīnusos, jo darbinieki bez algām nevarēja palikt – nokārtojām atvaļinājumus. Tos apmaksājām no uzņēmuma budžeta. Atlaides īrei mums nepiešķīra, nodokļiem arī ne. Bija neliels atbalsts darbiniekiem, no tā varējām izmaksāt aptuveni 30 eiro katram. Un par to visu bija sīki jāatskaitās,” atceras vadītāja.

Arī pirmsskolas iestādes “Mazulītis Rū” dibinātāja Laine Ligere-Stengrevica stāsta, ka apmeklējums “šajā vilnī” ir diezgan labs: “Tikai daži pateikuši, ka bērns nenāks. Līdz ar to strādā pilnīgi viss štats, izmaksas nav kritušās ne par kapeiku, pat kļuvušas lielākas, piemēram, par elektrību un ēdināšanu (par to gan maksā atbilstoši apmeklējumam). Par tiem bērniem, kuri šobrīd neapmeklē bērnudārzu ierobežojumu dēļ, jāmaksā tāda pati summa kā tad, ja bērns bērnudārzu apmeklētu (neskaitot ēdināšanu). Ja mēs dotu atlaidi, tas būtu uz kaut kā rēķina. Tas nozīmē, ka mums šīs finanses būtu kaut kā jāatgūst, lai nenonāktu parādos. No kurienes? No citiem vecākiem?” retoriski vaicā Ligere-Stengrevica.

Viņas vadītais bērnudārzs saņēmis atbalstu pirmās dīkstāves laikā: “Pirmajā vilnī visi bija nobijušies un tiešām ļoti daudzi neveda bērnus uz bērnudārzu. Valsts nāca pretī, un bija iespējas darbiniekus laist dīkstāvē. Otrajā vilnī dīkstāves atbalsts nepienācās, jo neizturējām kritērijus. Izdevumi auga, arī pedagogu algas kļuva lielākas.”