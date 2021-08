Projekts 'Dzīvei gatavs' aicina uzņēmumus un iestādes sadarboties skolēnu izglītošanā

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, nodibinājuma "Iespējamā misija" projekts "Dzīvei gatavs" aicina uzņēmumus un iestādes iesaistīties mūsdienīgā skolēnu izglītības procesā, veidojot lekcijas, tiešsaistes nodarbības vai ekskursijas. Tādējādi skolēniem tiek sniegta iespēja rast priekšstatu par to, kā dažādās profesijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. Vienlaikus projekts "Dzīvei gatavs" ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē.

Divu gadu laikā, kopš noris šis projekts, vairāk nekā 280 pārstāvji no 30 dažādu nozaru uzņēmumiem un iestādēm ir uzrunājuši vairāk nekā 53 000 skolēnus no vairāk nekā 560 Latvijas izglītības iestādēm. Kā lielākos ieguvumus projekta dalībnieki – gan uzņēmumi, gan valsts iestādes – min iespēju sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgā izglītībā un līdz ar to nākotnes sabiedrības attīstībā, atbalstīt skolotājus, kā arī popularizēt savu pārstāvēto nozari un piesaistīt nākotnes darbiniekus, veicināt esošo darbinieku izaugsmi un sekmēt uzņēmuma vai iestādes atpazīstamību.

AS "Swedbank" pārstāve, Finanšu institūta jaunākā projektu vadītāja Dana Zālīte uzsver, ka dalība skolu programmā "Dzīvei gatavs" ir veids kā nodot praktiķu zināšanas un iedrošināt jauniešus lauzt stereotipus par tēmām, kas var šķist garlaicīgas un nesaistošas, tādējādi radot pozitīvu ietekmi sabiedrībā.

Savukārt Alekss Ļevšunovs, uzņēmuma "TietoEVRY" juridiskais asistents norāda: "Šī ir superīga iespēja atjaunot savu ticību cilvēcei, pašam satiekoties ar jaunatni un redzot, ka patiesībā esam ļoti labās rokās. Skolēni, kuriem esmu vadījis stundu, gandrīz vienmēr ir bijuši pilni izdomas, atraktivitātes un jautrības, kas ne tikai atstāj ļoti labu iespaidu, bet arī pozitīvi uzlādē un iedvesmo atlikušajai darba dienai. Skolēni nav vienīgie, kuriem noder atkāpe no rutīnas."

Arī Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītāja Rūta Liepniece aicina uzņēmumus, kam vien ir iespēja un pieejami resursi, iesaistīties projektā "Dzīvei gatavs": "Tādā veidā mēs palīdzam skolā pasniegtās zināšanas sasaistīt ar reālo dzīvi, sniegt pievienoto vērtību mācībām un pastiprināt skolēnu interesi par dažādiem mācību priekšmetiem." Viņa piebilst, ka iesaistīšanās "Dzīvei gatavs" skolu programmā pats uzņēmums būs ieguvējs, jo varēs paplašināt savu redzesloku un radīt interesi mūsu nākamajai paaudzei par sava uzņēmuma darbības jomu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Projekta "Dzīvei gatavs" vadītāja Lāsma Mencendorfa norāda, ka 2020./2021. mācību gads, kas bija projekta "Dzīvei gatavs" otrais projekta norises gads, nesa lielus izaicinājumus, bet vienlaikus arī lielas radošās pilnveides iniciatīvas no programmas dalībniekiem. Pateicoties programmas dalībnieku atbalstam un radošajām idejām, pagājušā mācību gada ietvaros skolēniem bija iespēja apmeklēt atklātās tiešsaistes stundas sociālajā tīklā Facebook, tematisko ciklu nodarbības, dažādu profesiju pārstāvju lekcijas, kā arī radīti gatavi mācību materiāli jaunāko skolēnu vajadzībām. "Esam ļoti pateicīgi par aktīvo dalību un vērtīgo ieguldījumu, ko ikviens programmas dalībnieks sniedza skolēniem visā Latvijā pagājušajā mācību gadā! Neraugoties uz pārbaudījumiem, ko nesis šis laiks, projekts un tā dalībnieki pielāgojās un turpināja atbalstīt skolotājus un skolēnus, daloties ar vērtīgāko – praktiskajām zināšanām un pieredzē gūtajām atziņām," pauž Mencendorfa.

Lai pievienotos projektam "Dzīvei gatavs", uzņēmumi un iestādes tiek aicināti sazināties ar projekta vadītāju Lāsmu Mencendorfu, rakstot e-pastu uz dziveigatavs@iespejamamisija.lv vai zvanot pa tālr. 20252324. Plašāka informācija par projektu pieejama mājaslapā www.dziveigatavs.lv.

Skolu programma "Dzīvei gatavs" ir pieejama bez maksas visās skolās, kas īsteno vispārējās un speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, tajā skaitā vakara (maiņu) programmas, un aptver visu šobrīd izglītības standartā noteiktos mācību priekšmetus vai mācību jomas. Programma ir pieejama visā Latvijas teritorijā, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību ikvienam Latvijas skolēnam.