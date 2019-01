Psiholoģiska rakstura bailes, kas var nogalināt pāra attiecības

Mīlestība spēj dāvāt ne tikai spilgtas emocijas un lidojuma sajūtu, bet dažreiz kopā ar šīm jūtām parādās arī trauksme. Saprātīgos daudzumos tas ir dabisks stāvoklis, kas palīdz kontrolēt situāciju. Bet nevajadzētu ļaut šīm sajūtām pāršaut pār strīpu – lieki uztraukumi un kompleksi tikai kaitēs partnerattiecībām.

Lai savlaicīgi atpazītu tuvojošos draudus, tie jāatpazīst sejā. Portāls "Adme" stāsta par visizplatītākajām potenciālajām briesmām attiecībās un veidiem, kas varētu palīdzēt mīlestību nosargāt.

Bailes nepatikt

Šīs bailes bieži parādās pirmajos iemīlēšanās etapos, un tās parasti nāk līdzi jau no bērnības – mīlestības nepietiekamības vai cieņas trūkuma dēļ no vecāku puses. Daudzi cenšas šos "caurumus" aizpildīt, uzsākot attiecības ar pretējā dzimuma pārstāvi. Tie, kuri ir jutušies atgrūsti un nenovērtēti, baidās no jaunām sāpēm un izjūt lielu vajadzību pēc sirds siltuma. Tieši tāpēc viņiem ir grūti novērtēt pašiem sevi, partneri un situāciju.

Ko darīt?

Pavaicā sev: "Vai patiešām es nederu šim cilvēkam? Kāpēc?" Atbildēs, visticamāk, tu redzēsi maksimālismu. No tā jau sen kā laiks būtu atbrīvoties un pārstāt kontrolēt katru savu vārdu un soli. Nezināmais vienmēr cilvēkos raisa trauksmi. Bet, piekritīsi, pārmērīga paredzamība liedz izbaudīt dzīves krāsainību.

Bailes veidot nopietnas attiecības

Mīlestībā ir svarīgi dot un ņemt: rūpes, laiku, jūtas un citus resursus. Bieži vien šis līdzsvars tiek sagrauts: cilvēks kaut ko līdz galam neatdod vai nesaņem. Nākamajās attiecībās cilvēks centīsies tikt pasargāts no vēl vienas neveiksmes un uzvedīsies jau daudz piesardzīgāk.

Vieni skaitīs dāvanas un komplimentus, citi noslēgsies sevī. Trešie vispār nolems izvairīties no spēcīgas pieķeršanās. Mati var celties stāvus, domājot par to, vai šīs attiecības atkal nekļūs par kārtējo vilšanos.

Ko darīt?

Aizdomāšanās par vientulību diezin vai sniegs labvēlīgu rezultātu. Produktīvāk būtu apspriest ar partneri jūsu abu attiecību nākotni, saskaņot gaidas un padalīties ar bailēm. Svarīgi ne tikai verbalizēt savas domas, bet arīdzan saklausīt partnera pozīciju.