Psihologs iesaka: kā lietderīgi plānot atlikušo skolēnu vasaras brīvlaiku

Lai arī vasara rit pilnā sparā un skolēni jau sākuši baudīt atpūtu, daudziem vecākiem paliek aktuāls jautājums – kā aizpildīt bērnu brīvo laiku divos atlikušajos brīvlaika mēnešos? "Gjensidige Latvija" piesaistītais speciālists, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra klīniskais psihologs Jānis Lapa skaidro, kā plānot bērna aktivitātes, lai brīvlaiks tiktu pavadīts patīkami un lietderīgi, kā arī palīdzētu viņam smelties spēkus pirms jaunā mācību gada.

Tāpat kā pieaugušajam, arī bērnam pilnvērtīga atpūta ir laiks, kurā ķermenis un prāts atbrīvojas no uzkrātās spriedzes un ikdienas stresiem. Psihologi skaidro, ka jaunākiem bērniem stresu daudz vairāk palīdz pārstrādāt ķermeniskās pieredzes. Kustoties un dauzoties bērni atbrīvojas no spriedzes, un tas ļauj pilnvērtīgi atpūsties. Taču bērnam vajadzīgi arī mierīgi laika sprīži, kuros viņš var pabūt pats ar sevi – zīmējot, spēlējoties vai citādi esot vienatnē.

"Vecākiem noteikti būtu vērts pielāgot atpūtas režīmu bērna personībai – ja bērns ir klusāks un mierīgāks, viņam būtu jāparedz vairāk laika vienatnē. Ja skaļš un dauzonīgs – jāieplāno pēc iespējas vairāk laika aktivitātēm brīvā dabā kopā ar citiem vienaudžiem," stāsta Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra klīniskais psihologs Jānis Lapa.

Brīvlaika režīms

Līdzīgi kā skolā, psihologi iesaka ieviest dienas režīmu arī mājās. Lai arī vasaras laikā dienaskārtība var būt mazāk stingra, pieturoties pie konkrēta plāna, bērnam rudenī atkal būs vieglāk atgriezties pie skolas grafika. Efektīvs veids, kā plānot bērna laiku, ir izveidot kalendāru, tajā atzīmējot tuvākās nedēļas plānus. Tie var būt gan ģimenes kopīgi plāni, piemēram, izbraucieni dabā vai fiziskās aktivitātes, gan nelieli radoši uzdevumi, kas bērnam jāizpilda dienas laikā, tādējādi strukturējot viņa ikdienu. Ņemot vērā, ka vecāki bieži vien atrodas darbā un bērni vairāk laika pavada savā vaļā, kalendāra atzīmes var papildināt ar svarīgiem punktiem par drošību, piemēram, "braucot ar riteni, atceries uzlikt ķiveri" u.c. Atkarībā no vecuma, bērnu var aicināt rakstīt arī vasaras dienasgrāmatu, tajā aprakstot aizvadīto dienu, kā arī ieceres un aktivitāšu vēlmes turpmākajai nedēļai. Šajā procesā bērns ne tikai mācīsies pārvaldīt savu laiku, bet arī veicinās domāšanu un radošumu, kā arī atsvaidzinās rakstīt un lasītprasmes.

Aktīvā atpūta

Pēdējais mācību gads skolēniem ir norisinājies attālināti, tādēļ vasarā ir jācenšas maksimāli rosināt bērnu atpūsties no visa veida viedierīcēm, aizstājot to ar aktīvu laika pavadīšanu. Ņemot vērā, ka vecāku darbs turpinās neatkarīgi no skolēnu brīvlaika, vasaras laikā pieejamas dažādas sporta, atpūtas un interešu nometnes, tajā skaitā – dienas pulciņi. Piedaloties kopējās aktivitātēs, bērni ne tikai var veicināt savas komunikācijas spējas, bet arī iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Speciālisti atzīmē – arī nometnes tematika jāpielāgo bērna personībai. Ja bērns ir radošāks, tās var būt mākslas vai keramikas nodarbības. Savukārt, ja jūtat, ka bērnam ir ļoti daudz enerģijas, ir vērts aizdomāties par kādu konkrētu sporta pulciņu.

Svarīgs ir arī bērna laiks ar vecākiem. Par labākajām vasaras aktivitātēm psihologi atzīst kopējus ģimenes pārgājienus, riteņbraukšanu un citas aktīvās atpūtas nodarbes. Tas ne tikai palīdz stiprināt ģimenes saites, bet arī izglītot bērnu par ikdienas situācijām. Piemēram, kopīga braukšana ar riteņiem var būt ne tikai aizraujošs laika pavadīšanas veids, bet mācību process, kurā bērnam tiek skaidroti ceļu satiksmes noteikumu pamati.

Savukārt, pusaudža gadi ir viens no piemērotākajiem laikiem, lai vairotu patstāvību un sāktu apsvērt pirmā darba iespējas. To iespējams darīt gan iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras jauniešu programmas aktivitātēs, gan palīdzot vecāku vai ģimenes draugu uzņēmumos. Tas ne tikai ļaus jaunietim iesaistīties sabiedrībā, audzējot sajūtu par nozīmīgumu un iespēju ar savu darbu radīt vērtību, bet arī praksē labāk apgūt naudas lietas. Gan kā to nopelnīt, gan mācīties ar to apieties.

Prasmju atsvaidzināšana brīvlaikā



Lai gan brīvlaiks ir paredzēts atpūtai, speciālisti iesaka nepamest novārtā mācības – psihologs brīdina, ka trīs mēnešu laikā bērns var aizmirst mācību procesu un gūtās iemaņas. Tādēļ, ja brīvlaika pirmais mēnesis aizvadīts bezrūpīgi atpūšoties, tuvāk vasaras vidum vecākiem jau ir jāsāk aizdomāties par prasmju pakāpenisku atsvaidzināšanu un "iedarbināšanu" pirms mācību gada sākuma. Tas ir īpaši aktuāli mazāko klašu skolēniem, kuri vēl tikai attīsta savas lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas prasmes. Atlikušajam mēnesim vecākiem ir ieteicams sastādīt grāmatu sarakstu, kuras bērns vēlētos izlasīt kopā ar ģimeni, lai septembrī lasīšana neradītu grūtības. Šīs grāmatas varat lasīt kopā vai, piemēram, katrs savā laikā, pēcāk apspriežot to saturu. Savukārt matemātikas zināšanas var palīdzēt atsvaidzināt dažādas galda spēlēs.