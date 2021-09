Psihoterapeits Sakss Konstantinovs: Pandēmijas radītā nenoteiktība ir 'avārijas stāvoklis' smadzenēs. Ko darīt?

Piemēram, ieplānojot konkrētā laikā kādu notikumu, izbraucienu vai aktivitāti. Tādā veidā ieviešot ģimenes un bērnu dzīvē kaut ko, ko var skaidri paredzēt un zināt, ka tas notiks, arī gaidīšanas un gatavošanās laiku padarot par sava veida ģimenes saliedēšanās iemeslu. Psihoterapeits arī norāda, ka attālināto mācību laikā gadījās, ka bērni vairs nevēlējās doties ārpus mājas, jo ikdienas rutīnā tika pazaudēta motivācija un degsme par lietām, kas interesē. Tāpēc viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai bērns šo laiku pārdzīvotu pēc iespējas veselīgāk – uzturēt iespēju iziet ārpus mājas. Ir svarīgi motivēt bērnu mainīt vidi, nodrošināt viņam fiziskās aktivitātes, satikšanos ar cilvēkiem u.tml.

Palīdziet bērniem apgūt PPP un runājiet ne tikai par skolu

Foto: Shutterstock

Vecākiem svarīgi mazināt spriedzi un stresu ne tikai pašiem sev, bet arī iemācīt to bērniem. Tādēļ vecākiem būtiski palīdzēt bērniem apgūt Pirmo psiholoģisko palīdzību (PPP), kur pieejama informācija gan par to, kā atpazīt riskus mentālajai veselībai, gan ir iekļautas dažādas tehnikas, kā mazināt ikdienas spriedzi un stresu. Viena no tādām ir, piemēram, "4 stūri" – ar skatienu jāatrod kāda lieta, kurai ir četrstūra forma (logs, durvis, skapis u.c.), pēc tam skatiens lēnām jāpārvieto par četrstūra īsāko malu, vienlaikus ievelkot elpu. Tad skatiens jāvirza pa garāko malu un jāizelpo. Abi soļi jāatkārto šādā pat veidā ar abām pārējām malām. Šo tehniku var atkārtot vēlreiz ar to pašu priekšmetu vai citu līdz trauksme mazinājusies.

Vēl jāatceras, ka, nonākot attālināto mācību režīmā, visbiežāk vecāki mājās "aizstāj" skolotāja lomu, regulāri vaicājot par to, vai mājasdarbi izpildīti, kādas ir sekmes u.tml.