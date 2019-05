Publicēts jauns Skolu indekss, vērtējot skolēnu iesaisti ārpusskolas aktivitātēs

Publicēts Latvijas vispārizglītojošo Skolu indekss, kas veidots, balstoties uz skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā "Bebr[a]s" 5.-12. klasei. Rezultāti liecina, ka reģionu skolas ir aktīvākas un iekļaujošākas skolēnu iesaistīšanā ārpusskolu aktivitātēs – no 481 skolas, kas piedalījās, 80 procenti bija no reģioniem. Tātad – jaunais indekss balstīts nevis uz olimpiāžu vai eksāmenu rezultātiem, bet uz skolēnu iesaistīšanu ārpusskolas aktivitātēs.

Ziemeļvalstu biznesa IT kompānija "Visma", kas veidojusi šo indeksu, aicina vecākus nevērtēt skolas tikai pēc olimpiāžu uzvarētāju skaita vai centralizēto eksāmenu rezulātiem. Olimpiāžu rezultāti nav tik svarīgi, cik svarīga ir skolu aktivitāte, iesaistot bērnus konkursos un citos ārpusskolas pasākumos, kur ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties visiem un rosināt interesi par IT un algoritmisko domāšanu, uzsver uzņēmuma pārstāvji.

Konkursa rezultāti liecina, ka reģionu skolas vairāk nekā Rīgas skolas iesaista savus skolēnus – 80 procenti skolas bija tieši no reģioniem. Aktīvākais reģions bija Vidzemes reģions. Arī Skolu indeksa desmitniekā redzams, ka 9 no 10 ir reģionu, nevis Rīgas skolas. Kopumā Latvijā skolas aktīvi iesaistās – konkursā piedalījās 65 procenti no visām skolām Latvijā. Jāatzīmē, ka sadalījums starp meitenēm un puišiem konkursā Latvijā ir ļoti līdzīgs visās vecuma grupās. Apmēram 47 procenti no visiem dalībniekiem bija meitenes, bet 53 procenti – puiši.

"Iespējamās misijas" direktors Kārlis Kravis: "Izvēloties skolu savam bērnam, vecākiem ir iespēja vadīties pēc citu ieteikumiem, skolas rezultātiem olimpiādēs vai eksāmenos. Tie ir subjektīvi rādītāji, kas var nedot skaidru vīziju, vai skolēni skolā piedzīvo izaugsmi savās prasmēs un zināšanās un vai skola veicina skolēna konkurētspēju pēc skolas absolvēšanas. Visma radītais Skolu indekss un skolu dalība citos konkursos būtu vēl viens papildus kritērijs, kas palīdzētu ieraudzīt skolas, kas iegulda skolēnos vairāk nekā standarta mācību process. Mēs aicinām novērtēt visu Skolu indeksā iekļuvušo skolu pūliņus attīstot bērnos loģisko un algoritmisko domāšanu, kā arī skolu dalību citās aktivitātēs ar skolotāju atbalstu. Tas būtu viens solis objektīvākā skolu novērtējumā, kas būtu papildināms ar visaptverošām aptaujām un citiem papildu risinājumiem".

Aicina skolas vērtēt pēc skolotāju individuāla darba ar visiem skolēniem

Šajā mācību gadā starptautiskajā konkursā "Bebr[a]s" piedalījās gandrīz trīs miljoni skolēnu no 56 valstīm visā pasaulē, un tas ir viens no lielākajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. "Visma" Latvijā konkursu organizēja jau trešo reizi un tajā piedalījās 17 574 skolēnu. Konkursa dalībniekiem nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas – piedalīšanās tajā bieži palīdz noticēt savām spējām padziļinātāk apgūt informātiku.

Konkursi no olimpiādēm un līdzīgām sacensībām atšķiras ar to, ka visiem ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties, izaicināt sevi un atklāt savu spēju potenciālu. Konkursos arī pārbauda nevis to, cik daudz formulu kāds zina, bet cik attīstīta ir loģiskā, radošā vai matemātiskā domāšana.

"Par labākajām skolām pieņemts uzskatīt tās, kuru audzēkņiem ir labākie rezultāti olimpiādēs. Šīs skolas nereti arī saņem lielāku finansējumu, tomēr, investējot tikai izcilniekos, rodas apburtais loks – visiem skolēniem netiek dotas vienlīdzīgas iespējas pārbaudīt sevi un attīstīt savas vērtības apziņu. Mūsu Latvijā ir pārāk maz, lai varētu atstāt neievērotus tos, kas nav izvirzīti uzmirdzēšanai olimpiādēs.

Tāpēc mēs nolēmām izveidot alternatīvu Skolu indeksu. Tajā skolas saranžētas nevis pēc audzēkņu sasniegumiem, bet pēc bērnu skaita, ko skola pieteikusi konkursā "Bebr[a]s", jo labai skolai ir jāpalīdz attīstīt katra bērna spējas. Tāpēc "Visma" aicina vecākus un oficiālo Skolu indeksu veidotājus pievērst uzmanību tam, cik lielā mērā skolas mudina ikvienu bērnu izaicināt sevi, piedaloties "Bebr[a]s" un tam līdzīgos konkursos," skaidro "Visma" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Laura Brīvība-Dzenuška

Skolu indekss

Latvijā no 744 skolām, pērnajā rudenī 481 skola jeb 65 procenti visu skolu Latvijā piedalījās starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā "Bebr[a]s" 5.-12. klašu grupās. Kopumā konkursā piedalījās 17 574 skolēni. Zemāk apkopots saraksts ar 100 aktīvākajām skolām un to, cik procenti no visiem skolēniem, kas varēja piedalīties no skolas, piedalījās. Pārskatāmībai starp reģionu un Rīgas skolām, Rīgas skolas nav pieskaitītas Rīgas reģionam, kur ietilpst Jūrmalas, Siguldas un citu pilsētu skolas.