Pusaudžiem ar garīgās veselības grūtībām reģionos palīdzība kļūst pieejamāka

Kopš šī gada augusta Bērnu un pusaudžu resursu centra (turpmāk PRC) sniegtā palīdzība ir pieejama jau deviņās pilsētās. Šogad kopumā atbalstu saņēmuši vairāk nekā 3400 pusaudži, no kuriem 1682 palīdzību saņēma Rīgā, bet vairāk nekā 1800 pusaudži – kādā no PRC reģionālajām filiālēm. Starp reģionu centriem visvairāk atbalsts ir sniegts Jelgavas PRC, kur palīdzību saņēma 297 jaunieši. Nepieciešamība pēc atbalsta atspoguļojas arī gaidīšanas rindās, un šobrīd visgarākā rinda ir Jelgavā, kur pēc palīdzības gaida 55 pusaudži, tad seko Rīga, kur rindā ir 44 pusaudži, un Daugavpils, kur rindā gaida 39 pusaudži.

"Šī gada sākumā paplašinājām visu reģionālo centru darbu, piesaistot jaunus speciālistus un iekārtojot papildu telpas. Liela nozīme ir bijusi ne tikai valsts finansējumam pakalpojuma nodrošināšanai, bet arī garīgās veselības fonda "Esi" ziedojumam. Ar tā atbalstu mēs varējām iekārtot speciālistu kabinetus vairākos mūsu reģionu centros, kas ļauj nodrošināt palīdzību lielākam skaitam jauniešu. Piemēram, paplašinot Daugavpils centra telpas, šogad palīdzību tur saņēmuši jau 286 pusaudži. Videi ir ļoti liela nozīme, jo īpaši saistībā ar mentālo veselību, kas joprojām daļai sabiedrības saistās ar stigmu. Tādēļ telpas ir iekārtotas tā, lai radītu pusaudžos un viņu vecākos patīkamu un mierīgu noskaņu, kas iedrošina vērsties pēc palīdzības un pieņemt, ka, līdzīgi kā doties pie zobārsta, kad sāp zobs, ir normāli saņemt profesionālu palīdzību saistībā ar mentālās veselības grūtībām," komentēja Liene Dambiņa, Bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja.

Garīgās veselības fonds "Esi" jau vairākus gadus ziedo Pusaudžu resursu centram, lai varētu īstenot vērtīgas ieceres, kas papildina valsts apmaksātos pakalpojumus. Pirmais ziedojums 20 tūkstošu eiro apmērā tika novirzīts krīzes konsultācijām un atbalsta tālrunim, lai savlaicīgi sniegtu palīdzību tiem jauniešiem, kuri garo rindu dēļ nevar tikt uzņemti kādā no valsts apmaksātajām programmām. 2021.gadā fonds "Esi" ziedoja 9 tūkstošus eiro ar mērķi iekārtot reģionālos centrus, kā arī, iesaistot sadarbības partnerus, piesaistīja vēl 12 675 eiro ziedojumu PRC attīstībai.

Fonda "Esi" vadītāja Eva Berlaus stāsta: "Profesionālai palīdzībai mentālās veselības jomā ir jābūt pieejamai ikkatram jaunietim Latvijā – bez maksas, bez nepieciešamības gaidīt rindā un pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai. Mentālā veselība nav luksuss, tā ir tikpat svarīga kā fiziskā veselība un, diemžēl, šī brīža tik ļoti mainīgajā pasaulē ar mentālās veselības izaicinājumiem sastopamies arvien vairāk. Man ir liels prieks, ka ar fonda palīdzību varam palīdzēt padarīt kvalificētu palīdzību jauniešiem Latvijā pieejamāku."

"Pēdējo gadu laikā ir Bērnu un pusaudžu resursu centrs ir mērķtiecīgi strādājis, lai paplašinātu savu darbību reģionos. Kopumā ir atvērtas astoņas filiāles, aptverot visus Latvijas novadus. Pašreiz katrā kultūrvēsturiskajā novadā ir divi centri, kur pusaudži un viņu tuvinieki var vērsties pēc palīdzības. Šādu centru atvēršana nodrošina jauniešiem savlaicīgu un kvalitatīvu palīdzību viņu grūtībās, kā arī uzlabo pieejamību pie speciālistiem. PRC komandā strādā vairāk nekā 110 dažādu jomas profesionāļi. Tā ir mūsu lielākā vērtība un spēks, izvirzīto mērķu sasniegšanai – pusaudžu mentālās veselības uzlabošanai," pastāstīja Pusaudžu resursu centra vadītāja, bērnu psihiatre Anete Masaļska.

Foto: Publicitātes foto

PRC Rēzeknes filiāles vadītāja Līga Rundāne stāsta: "Bērnu un pusaudžu resursu centra filiāles atvēršana Rēzeknē ir ļoti nozīmīgs pagrieziens atbalsta sniegšanā Latgales reģiona bērniem un pusaudžiem ar dažādām psiholoģiskām grūtībām un traucējumiem, jo šeit tiek sniegts ne tikai profesionāls "drauga plecs", bet arī kompleksa un mērķtiecīga multiprofesionāla palīdzība visai ģimenei, un ir iespējams apmeklēt arī psiholoģiski izglītojošas grupu nodarbības gan jauniešiem, gan vecākiem. Turklāt tas ir bezmaksas pakalpojums, un vecāki to novērtē ar pateicību. Priecājamies, ka Rēzeknes un tuvāko pašvaldību skolas un sociālie dienesti aktīvi iesaistās sadarbībā un iesaka jauniešiem vērsties pēc palīdzības mūsu centrā – tātad esam novērtēti. Būtībā ar mūsu filiāles atvēršanu Rēzeknē ir kļuvis par vienu drošu un jauniešiem draudzīgu vietu vairāk, un šogad mūsu palīdzību saņēmuši jau 213 pusaudži un viņu ģimenes. Mēs šeit esam uz palikšanu!".

PRC Daugavpils filiāles vadītāja Irēna Žukovska pauž: "PRC Daugavpilī vēra durvis 2021. gada jūlijā ar diviem psihologiem komandā un vienu omulīgu kabinetu vienā no pilsētas ielām. Ļoti ātri kļuva skaidrs, ka ar vienu kabinetu un diviem psihologiem ir par maz, lai atbildētu uz katru palīdzības pieprasījumu, kas nāk no pusaudžiem, vecākiem, institūcijām. Tādēļ meklējām iespējas, lai paplašinātu gan komandu, gan telpas. Nepilna gada laikā pusaudžu resursu centrs Daugavpilī ir attīstījies, un šobrīd centrā strādā cilvēku komanda, kas ikdienā sniedz zinātnē balstītus pakalpojumus Daugavpils un tuvāko pašvaldību iedzīvotājiem un institūcijām. Kopš atvēršanas brīža esam kļuvuši par uzticamu sadarbības partneri pusaudžiem, vecākiem, sociālajiem dienestiem, izglītības pārvaldēm, skolām, bāriņtiesām, pašvaldības administratīvajai komisijai un valsts probācijas dienestam."

Tipiskās pusaudžu problēmas, ar kurām Daugavpils PRC komanda saskaras visbiežāk, ir emociju regulāciju grūtības, paškaitējums, domas par pašnāvību, arī pašnāvības mēģinājumi, traucēts ēšanas un miega režīms, grūtības veidot un uzturēt attiecības, vielu lietošana, vardarbība, ņirgāšanās, ģimenes problēmas, dzimuma identitātes grūtības. "Svarīgi atcerēties, ka pusaudzis nekad nenāk ar kādu vienu grūtību, bet cieš no vairākām grūtībām vienlaikus. Esam pateicīgi ikvienam, kas atbalsta PRC Daugavpils un PRC lielo saimi dažādos veidos, un ir neizsakāmi patīkami apzināties, ka sabiedrībā ir daudzi, kam rūp pusaudži. Tas apliecina to, ka ikvienam no mums ir svarīga mūsu nākamā paaudze – lai mūsu bērni izaug par veseliem un laimīgiem cilvēkiem. Izglītības un skolu psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs. Viens pats nav objektīvi spējīgs sniegt piemērotu atbalstu un pakalpojumu šajos gadījumos, jo minētās grūtības ir ārpus profesionālas kompetences, bet ir svarīgi, ka minēti speciālisti, kas iespējams pusaudžu grūtākos brīžos atrodas vistuvāk pusaudzim iedrošina vērsties PRC un saņemt palīdzību," komentēja Žukovska.

Lai vērstos pēc palīdzības, sazinieties ar Pusaudžu resursu centru:

Psiholoģiskā atbalsta tālrunis pusaudžiem un viņu tuviniekiem/ PRC klīnisko psihologu konsultācijas: +371 25737636 (strādā arī "Whats App"). Darba laiks ir no pulksten 12 līdz 19 darba dienās. Anonīmi un bez maksas. Sarunā ar speciālistu tiks izvērtēta situācija un, ja nepieciešams, piedāvātas papildu konsultācijas klātienē vai attālināti pie PRC speciālistiem.

Rīga – tālrunis +371 29164747; e-pasts info@pusaudzucentrs.lv

Jelgava – tālrunis + 371 27323238; e-pasts jelgava@pusaudzucentrs.lv

Liepāja- tālrunis +371 26623422; e-pasts liepaja@pusaudzucentrs.lv

Rēzekne – tālrunis +371 27313138; e-pasts rezekne@pusaudzucentrs.lv

Sigulda – tālrunis +371 27899515; e-pasts sigulda@pusaudzucentrs.lv

Tukums – tālrunis +371 26387905 ; e-pasts tukums@pusaudzucentrs.lv

Valmiera – tālrunis +371 26433366; e-pasts valmiera@pusaudzucentrs.lv

Ventspils – tālrunis +371 25458111; e-pasts ventspils@pusaudzucentrs.lv

Daugavpils – tālrunis +371 25635533; e-pasts daugavpils@pusaudzucentrs.lv

Noderīgi video un citi materiāli gan pusaudžiem, gan vecākiem ir pieejami Pusaudžu resursu centra vietnē www.pusaudzucentrs.lv