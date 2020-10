Pusaudžu resursu centrā pēc palīdzības rindā gaida 100 jauniešu

Lai jaunieši ar atkarību risku savlaicīgi varētu saņemt uz pierādījumiem balstītu un profesionālu palīdzību, Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar nozares speciālistiem 2018. gadā izveidoja Pusaudžu resursu centru (PRC). Pirmajā programmas gadā palīdzību saņēma 58 jaunieši, pērn – 217, bet šogad jau pat izveidojušās rindas.

Kā informē Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa, 2019. gadā programmā tika uzņemti 217 pusaudži, no kuriem 30 jaunieši atbalstu saņēma pirmajā PRC reģionālajā filiālē Liepājā.

2020. gadā ir vērojams vēl lielāks pieprasījums pēc PRC sniegtā pakalpojuma, un līdz 1. septembrim palīdzību PRC bija saņēmuši jau 206 pusaudži – 146 Rīgā un 60 Liepājā, savukārt gaidīšanas rindā šogad augustā bija pat vairāk nekā 100 jaunieši. Arvien biežāk pēc palīdzības PRC vēršas paši pusaudži, un, jo īpaši to varēja novērot pēc COVID-19 pandēmijas atceltajiem ierobežojumiem, kad PRC saņēma vislielāko palīdzības lūgumu skaitu – 36 jaunieši paši sazinājās ar PRC, lai varētu saņemt speciālistu palīdzību.

Pusaudžu resursu centrā pakalpojums apzināti ir veidots, lai veicinātu tā pieejamību, jo ir svarīgi pusaudzim atbalstu sniegt savlaicīgi un tādā formātā, kas iedrošina vērsties pēc palīdzības. "Pirmkārt jau pieejamību veicina tas, ka, pateicoties Labklājības ministrijas finansējumam, šis pakalpojums ir bez maksas. Tas ir ļoti svarīgi, jo speciālista konsultācijas, jo īpaši, ja tās nepieciešams saņemt ilgākā laika periodā, daudzi, pat ļoti atbalstoši vecāki, nevar finansiāli atļauties. Otrkārt, šeit nav nepieciešams ārsta vai kāda dienesta nosūtījums, ikviens pusaudzis vai viņa vecāks var vērsties pie mums pēc palīdzības brīdī, kad problēma ir aktuāla. Šī pieejamība, nepieciešamība pēc šāda veida atbalsta un šobrīd arī labās atsauksmes par mūsu darbu, kā rezultātā vecāki un arī paši pusaudži mūs rekomendē saviem draugiem un paziņām, rada ļoti lielu pieprasījumu.

Septembrī vien mēs saņēmām 115 palīdzības pieteikumus, un pieredze rāda, ka rudenī, ziemā strauji pieaug nepieciešamība pēc speciālistu atbalsta. Tāpēc esmu ļoti pateicīga Labklājības ministrijai, kas ir rūpējusies par to, lai jau šogad vēl lielāks skaits jauniešu varētu saņemt mūsu sniegto palīdzību, un ceru, ka nākamajā gadā mēs jau atkal varēsim spert soli uz priekšu, gan palielinot reģionālo centru skaitu, gan attīstot PRC pakalpojumu Rīgā!", situāciju komentē Dambiņa.

PRC komandā strādā 22 speciālisti - psihologi, mentori, sociālie darbinieki, uztura speciālists, vecāku psihoterapeits, KBT psihoterapeits, bērnu psihiatri, pusaudžu narkologs, fizioterapeits, sporta treneri un grupu vadītāji.

No 2020. gada sākuma PRC speciālisti ir snieguši 1831 konsultācijas, un šajā laika periodā ir saņemti 724 (e-pasti, zvani, sms, "Whatsapp" sarakstes, "Facebook"), kur tiek jautāts pēc palīdzības, atbalsta informācijas. Daudzi lūgumi ir saņemti no pilsētām, kur šobrīd nav pieejams PRC pakalpojums, visbiežāk no Ķekavas novada, Siguldas, Jūrmalas, Mārupes novada, Jelgavas, Cēsīm, Ogres, Olaines, Salaspils un Ikšķiles. Lūgumi pēc palīdzības ir saņemti arī no jauniešiem, Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, piemēram, Islandē, Francijā, Norvēģijā, arī Marokā un Malaizijā.

Apzinoties lielo pieprasījumu pēc palīdzības, PRC šobrīd tiek attīstīti jauni pakalpojumi – gan pusaudžu grupas, kas sevi ir apliecinājušas kā efektīvas darbā ar jauniešiem, kuriem ir atkarību riski, trūkst sociālās prasmes utmldz, gan arī veidojot jaunas programmas, kā piemēram, pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem, ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī jauniešiem, kuri tiek uzņemti audžuģimenēs.

Foto: Shutterstock

PRC programmu virsvadītājs Emīls Ūdris par jauniešu grūtībām, PRC sniegtajiem pakalpojumiem un programmas rezultātiem stāsta: "Ņemot vērā lielo pieprasījumu un mūsu vēlmi uz to atsaukties, mēs cītīgi sekojam līdzi tam, lai nezūd pakalpojuma kvalitāte. Pirmkārt, mēs vērtējam pakalpojuma procesu. Piemēram, pēc straujā pieprasījuma pieauguma mēs esam izlēmuši nodrošināt īstermiņa konsultācijas, kuras palīdz sniegt klientiem atbalstu un palīdz noorientēties turpmākajos soļos, lai risinātu savas grūtības. Otrkārt, mēs vērtējam pakalpojuma rezultātu, lai vērtētu darba efektivitāti un būtu pārliecināti, ka pakalpojums ir vērtīgs. Piemēram, tādā veidā izvērtējām, ka nesen izveidotās jauniešu grupas arī ir efektīvs veids kā veicināt jauniešu funkcionalitāti un mazinātu nepatīkamos simptomus. Vienmēr ir svarīgi saprast, kurš pakalpojums jaunietim un ģimenei ir piemērots, tāpēc katram klientam tiek veikts individuāls izvērtējums un balstoties uz to tiek piemeklēts atbilstošākais risinājums."

"Pusaudžu un jauniešu vecums ir viens no kritiskākiem periodiem mūsu attīstībā. Tas ir periods, kurā daudzu bioloģisku, psiholoģisku un socio-kulturālu faktoru ietekmē strauji pieaug dažādi ar psihisko veselību un sociālo labklājību saistītie riski (piemēram, atkarību izraisošo vielu lietošana; augsta riska, agresīva un autoagresīva uzvedība; emocionālie traucējumi; pašnāvība u.c.), bet tas ir arī periods, kurā, sniedzot kvalitatīvu un savlaicīgu atbalstu, mums ir vislielākās iespējas šos riskus novērst, un ļaut jauniešiem šo sarežģīto savas dzīves laiku pārdzīvot bez paliekošām negatīvām sekām, liekot stabilus pamatus visai savai tālākai pieaugušo dzīvei", stāsta VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Psihiatrijas klīnikas vadītājs, PRC attīstības vadītājs, bērnu psihiatrs Dr. Ņikita Bezborodovs.

"PRC tālākā attīstība ir saistītas ar pakalpojumu klāsta paplašināšanu, faktiski veidojot to par "vienas pieturas" centru, kur sabiedrībā balstītu psiho-sociālo palīdzību varētu saņemt jaunieši ar visa veida psihiskām, uzvedības un attīstības grūtībām. Lai šī palīdzība būtu vienlīdzīgi pieejama visiem Latvijas jauniešiem, nepieciešams attīstīt reģionālus centrus – sākot ar pieturas punktiem katrā plānošanas reģionā. Efektīvas psiho-sociālās palīdzības sistēmas izveide nav iespējama bez ciešas un koordinētas sadarbības starp visiem iesaistītiem valsts sektoriem (labklājības, veselības, izglītības, bērnu tiesību aizsardzības), pašvaldībām un nevalstisko sektoru, kuras centrā ir jaunietis un viņa individuālās vajadzības. PRC ir praktisks piemērs veiksmīgai sadarbībai starp labklājības, veselības un nevalstisko sektoru, un mēs ceram, ka šī sadarbība ar laiku kļūs vēl ciešāka un koordinētāka," komentēja Ņ.Bezborodovs.

Lai vērstos pēc palīdzības, zvani vai sazinies ar Pusaudžu resursu centru pa tālruni + 371 29164747 vai pa e-pastu info@pusaudzim.lv .