PVD un Vidzemes slimnīca aicina vecākus necelt paniku ar viltus ziņas izplatīšanu

Pirmdienas, 16. septembra rītā daudzu vecāku telefonus un forumus sociālajos tīklos pāršalkusi viltus ziņa par it kā kaitīgiem citrusaugļiem, arbūziem un to, ka slēgta "dzemdību nodaļa Valmierā". Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), kā arī Vidzemes slimnīcas pārstāvji aicina sabiedrību neizplatīt tālāk šo viltus informāciju, sarunā ar portālu "Cālis" saucot to par nepatiesu un absurdu.

"Dažādi apgalvojumi par bīstamiem citrusaugļiem vai kādu slepenu bērnudārzu apziņošanu ir viltus ziņas. Aicinām Latvijas iedzīvotājus kritiski attiekties pret informāciju sociālajos medijos, kuros šobrīd tiek tiražētas viltus ziņas, un sekot līdzi aktuālajai informācijai PVD mājaslapā," norāda PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

Meistere, pamatojoties uz nesenajiem notikumiem Siguldā, kad vairākās Siguldas pirmsskolas mācību iestādēs konstatēti saslimšanas gadījumi ar akūtu zarnu infekciju, atgādina, ka konkrētais zarnu nūjiņas tips, kas vainojams pie saslimšanām, nav nekas neparasts. Tas ir sastopams mājlopu zarnu traktā, kā arī ārējā vidē, un tas ir bīstams vien tad, ja netiek ievērotas elementāras higiēnas prasības.

PVD arī atgādina ievērot vienkāršus priekšnoteikumus, lai sevi pasargātu no dažādām pārtikas izraisītām saslimšanām. Regulāri jāmazgā rokas, un arī jebkurš auglis vai dārzenis pirms ēšanas ir jānomazgā. Tāpat dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti rūpīgi termiski jāapstrādā, bet gatavo produktu un jēlproduktu apstrādei jāizmanto atsevišķs inventārs.

Sazinoties ar Vidzemes slimnīcu, tās sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila portālam "Cālis" apstiprināja, ka slimnīca darbojas kā ierasts un Dzemdību nodaļa Valmierā nav slēgta. Vidzemes slimnīcā nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums ar zarnu nūjiņas izraisītu infekciju, un vecāku vidū izplatītā informācija ir nepatiesa. "Vidzemes slimnīcā nav konstatēta saslimšana ar šiga toksīnus veidojošās zarnu nūjiņas izraisītu infekciju," situāciju komentē Vidzemes slimnīcas Ārstnieciskā direktore Inga Ozoliņa.

"Nevienam no mūsu pieaugušajiem pacientiem un nevienam no mazajiem pacientiem nav novēroti minētajai zarnu infekcijas saslimšanai līdzīgi simptomi," uzsver Ozoliņa. "Mūsu dzemdību nodaļa strādā ierastajā režīmā, bērniņi dzimst, topošās māmiņas iestājas nodaļā, jaunās māmiņas izrakstās un dodas mājās. Lūgums visiem – neizplatīt nepārbaudītu informāciju un neradīt nepamatotu trauksmi cilvēkos."