Radīts Latvijā: saldumi ar čiekuriem, ķiploku karamele un citas neparastas dāvanas

Latvijā ir ne mazums zīmolu, kuru radītos produktus ne viens vien iesaka kā labu dāvanu: “Laimas” konfektes, Rīgas balzāmu, “Stendera” kosmētiku un citas. Bet varbūt gribas kādu tuvienieku vai ārzemju draugu iepriecināt ar ko neparastu? Piemēram, saldumiem ar čiekuriem, māla traukiem, stilīgu apģērbu un pat ķiploku karameli?

Latvijā ir daudz mazo ražotāju, kuri rada kvalitatīvas un interesantas preces. Lūk, dažas no tām un, iespējams, tieši šeit tu ieraudzīsi iedvesmojošas idejas dāvanām radiniekiem un draugiem.

Šokolāde vīns un gardas dāvanas



Šokolāde "Sweeco"

Pie Sweeco var iegādāties visu nepieciešamo, lai savām rokām mājās pagatavotu šokolādi ar riekstiem un ogām pēc sirds (un garšas kārpiņu) patikas. Šokolāde "Sweeco" gatavota no šokolādes pupiņām, kas nāk no kakao dzimtenes Ekvadoras, izmantojot vienu no Eiropā populārākajām šķirnēm – " Arriba National". Te var iegādāties tumšo, piena, augļu šokolādi un šokolādes tāfelītes no itāļu keroba bez cukura.

"Līvānu ķiploks" produkti

2017. gadā sāka darboties ģimenes uzņēmums "Līvānu ķiploks". Šeit var iegādāties bioloģiski audzētus ķiplokus un to produktus, pilnus ar vitamīniem un mīlestību.

"Mītavas Čiekurs" saldumi ar čiekuriem

Galvenā "Mītavas Čiekurs" produktu sastāvdaļa ir parastās priedes (Pinus sylvestris) čiekuri. Tie ir bagāti ar ēteriskajām eļļām, sveķiem, tanīniem un C vitamīnu. Produktus gatavo zemā temperatūrā, lai maksimāli saglabātu to vērtību. Te var iegādāties ievārījumu, karameli un citus produktus, kuros izmantoti čiekuri.

Kafija "Tīrs Miers"

Mājīgā un dabas ieskautā kafejnīca "Tīrs Miers" atrodas Gulbenē. Kafijas ražotne darbu sāka 2017. gadā, un tagad šeit grauzdē kafijas pupiņas no visas pasaules, piedāvājot kafijas cienītājiem dažādas garšas.

"Karameļu darbnīca"

"Karameļu darbnīca", protams, gatavo karameļu konfektes, bet ne tikai. Asortimentā ir pastilas, zefīrs, marmelāde un želejkonfektes. Produkciju var iegādāties veikalos "Rimi", iepriecinot sevi un tuviniekus ar saldām un skaistām dāvanām.

"Manas Garšas"

Veikalā "Manas Garšas" atrodamas daudzas interesantas un baudāmas garšvielas un to kombinācijas. Tās veido veikala īpašniece Baiba Grīnberga, kura ir sertificēta uztura speciāliste.

Vīns no "Līgatnes vīna darītavas"





"Līgatnes vīna darītava" ir 2010. gadā dibināts ģimenes uzņēmums, kurš nodarbojas ar garda un kvalitatīva vīna gatavošanu, izmantojot tam Latvijas ogas un augļus. Šobrīd klāstā ir vairāk nekā 20 veidu vīni. Dzērieni radīti no ogām, augļiem, augiem un puķēm, kas vāktas Gaujas Nacionālajā parkā. Ir sausie, pussaldie un saldie vīni, tie ir dabiski fermentēti un noturēti aptuveni gadu.

"Durbes veltes" – augļu un ogu konservi, un vīni

"Durbes veltes" ir latviešu uzņēmums, kas rada augļu, ogu un dārzeņu konservus un mājās gatavotus vīnus. Viss tiek ražots nelielā ražotnē Durbē. Te var atrast ideālas dāvanas gardēžiem, kas novērtē dabiskos produktus.

"Avenei"

"Avenei" augļu saldējums ir veiksmīgs latviešu zīmols, kurš var lepoties ne tikai ar panākumiem tirgū, bet arī plašu un neparastu garšu klāstu. Piparmētras ar šokolādi, sāļā karamele, avokado un ananāss, ābolu pīrāgs... Šeit saldējumu ražo tikai no augu produktiem, saldais gardums ir ar nelielu kaloriju daudzumu un vienlaikus garšīgs.

Kosmētika, sveces un dāvanas sirdij



"The Beard Cosmetics"

Uzņēmums "The Beard Cosmetics" gatavo kosmētiku bārdai – eļļas, balzāmus un aksesuārus tās kopšanai. Lieliska dāvana kādam bārdas nēsātājam!

"D.ECO Cosmetics"

Dabiski ražotā "D.ECO Cosmetics" kosmētika ir radīta ģimenes uzņēmumā. Te tiek darināti sausie dezodoranti un kosmētika sejai un ķermenim. Veikalā var iegādāties gatavus komplektus vai izvēlēties kaut ko vienu – krēmu, eko sveces, eļļas ķermenim un citus produktus.

"Green Wing"

"Green Wing" piedāvā premium klases kosmētiskos produktus, kuri satur dabas augu un ziedu spēku.

"Latvijas sveces"

Vislabāk svētku sajūtu Ziemassvētkos, protams, rada sveces. Veikalā "Latvijas sveces" var atrast sveces visdažādākajām gaumēm – svētku komplektus, sveces ar īpašu māksliniecisku dizainu, aromātiskās sveces no dažādiem materiāliem, svečturus un aromterapijas lampas.

Latviešu dizaina un citu preču veikali

"M50"

"M50" ir modes, dizaina, aksesuāru un dāvanu veikals. Šeit var atrast daudz Latvijas autoru darbus. Turklāt veikalam ir pašiem sava kolekcija – apģērbs, aksesuāri, trauki, rotas, interjera priekšmeti, preces bērniem u.c.

"Riija"

"Riija" ir Latvijas dizaina un stila koncepta veikals Rīgas centrā, kur var atrast plašu Latvijas dizaineru darinājumu klāstu – gultas veļu, halātus, apģērbu, rotaļlietas, oriģinālas mēbeles, traukus, apgaismojumu, rotas un daudz ko citu.

"Cita Rota"

"Cita rota" ir rokām darinātu apģērbu veikals. Te var atrast kleitas, naktstērpus, šalles, vīriešu apģērbu un aksesuārus – rokassprādzes, gredzenus un kaklarotas.

Interneta veikals "Made in LV"

Veikalā "Made in LV" var atrast skaistus interjera priekšmetus mājai un dārzam, dažādas īpašas dāvanas draugiem un, protams, sev. Viss te ir radīts Latvijā.

"Eco Texture"

Veikals "Eco Texture" ir bagāts ar adījumu piedāvājumu – te ir dūraiņi, šalles, cepures, džemperi, pončo, apmetņi un daudz kas cits!

Dienasgrāmatas, bloknoti un papīrlietas

"Manilla"

Veikals "Manilla" ir iecienīta vieta tiem, kam joprojām cieņā papīrs un radošums. Te var atrast skaistus un unikālus papīra izstrādājumus, neparastus kancelejas preces un pat traukus, kā arī dekorus. Te ir latviešu zīmolu radītas dienasgrāmatas, unikālas rotaļlietas, apgleznojamās tapetes, dizaineru radītas apsveikumu kartītes, dāvanu papīrs un interjera priekšmeti.

"Piparmētra"

Dizaineru izstrādātu papīru veikalu "Piparmētra" ir atvērušas divas draudzenes, kuras uzskata, ka skaistums ir minimālismā. Šeit var atrast dienasgrāmatas, plakātus, uzlīmes, keramikas izstrādājumus un atklātnītes.

"Balts Paper Goods"

"Domām vajag papīru" – tāda ir uzņēmuma "Balts Paper Goods" devīze. Tas nodarbojas ar papīra produktu ražošanu. Veikalā pārdod lakoniska dizaina preces – kalendārus, burtnīcas, bloknotus, dienasgrāmatas un citas kancelejas preces.

Gredzeni, auskari un citas rotas

”Baltu Rotas”

Uzņēmums ”Baltu Rotas” izgatavo rotas no varša un sudraba. Tās ir klasiskā latviskā dizainā – dabas motīvi, spēka zīmes, Nameja gredzeni un daudzi citi. Te var atrast auskarus, kulonus, ķēdītes un citas rotas visdažādākajām gaumēm.

”Nela Gems” rotas

”Nela Gems” ir juvelierizstrādājumu zīmols, te atrodamas skaistas un spīdīgas rotas. To mērķis ir izcelt sievietes dabisko skaistumu ar brīnišķīgiem “Swarovski” kristāliem. Te var iegādāties sudraba auskarus, rokassprādzes, kaklarotas, gredzenus un brīnišķīgas brošas.

”Rozenthal”

Uzņēmuma ”Rozenthal Jewelry” radītāja ir keramikas dizainere Madara Rozentāla, un tas radīts 2016. gadā. Kolekcija “Rozenthal Jewelry” veidota, iedvesmojoties no dabiskām formām un krāsām. Porcelāna rotas ir lakoniskas, izsmalcinātas un gaisīgas. Marmora raksti un zelts padara katru izstrādājumu neatkārtojamu.

Dāvanas pašiem mazākajiem

”Mazā сilts”

Veikala ”Mazā сilts” devīze ir: "Kvalitatīvas preces brīnišķīgai bērnībai”. Zīmols radīts, lai apvienotu latviešu ražotājus, kuri gatavo preces pašiem mazākajiem bērniem. Tās ir skaistas un iedvesmojošas lietas – koka rotaļlietas, preces zīmēšanai, filca izstrādājumi, rotaļlietas un galda spēles, ilustrētas grāmatas, mācību materiāli un dekori. Veikalā pārstāvēti vairāk nekā 30 vietējie ražotāji.

”Tiny One”

Neliels uzņēmums ”Tiny One” ar rokām gatavo auduma materiāla preces bērniem – spilvenus, spēļu paklājus, segas un bērnu autokrēsliņu aksesuārus. “Tiny One” rada stilīgus un funkcionālus produktus zīdaiņiem un bērniem.

”Solid Wood Gifts”

”Solid Wood Gifts” ir latviešu zīmols, kurš piecus gadus ražo spēles, puzles un prāta spēles no koka lieliem un maziem. Šajā ģimenes uzņēmumā vadītāji ciena un mīl Latvijas kokus un rūpējas par to, lai mūsu zemes “zaļais zelts” iegūtu jaunu veidolu ierastos produktos. “Solid Wood Gifts” ražojumi atšķiras ar neparastiem risinājumiem, labu kvalitāti un pieejamu cenu.

”Biokidd”

”Biokidd” ražo drošas krāsas ādas apgleznošanai. Tie nesatur kaitīgas vielas, viegli klājas un nomazgājas, ir piemērotas bērniem un pieaugušajiem, ir hipoalerģiskas. Laba iespēja, kā svētku laikā ģimenei izklaidēties.

Interjera un dizaina priekšmeti



”Mana ekosistēma”

”Mana Ekosistēma” ir latviešu kompānija, kas plaukst, gatavojot nelielas ekosistēmas stikla terārijos. Tā piedāvā daudz dažādu terāriju, eksotisko augu, ekosistēmu krāsu un izmēru kombinācijas. Tā būs laba dāvana tiem, kam patīk istabā zaļumi, taču, kas neiespēj par tiem rūpēties. Šīs ekosistēmas var ilgi izdzīvot pat bez cilvēka palīdzības.

Atklātnes “Sajūtu mednieks”

Ar roku radītas atklātnes. Tas ir ļoti smalks darbs, kurš iepriecinās svētkos pieaugušos un bērnus.

”Anda Rada”

Veikalā ”Anda Rada” ir plašs dāvanu izvēles klāsts jebkurai gaumei – te atrodami koka auskari, mājas dekori, apģērbs un daudz kas cits.

Gaismas burti “PIKU”

Latviešu zīmols ”PIKU” gatavo dažādas dizaina lietas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Īpaši populāri ir gaismas burti, kurus ar rokām darina no bērza, kurā iestrādā LED gaismu. Dizaina burti ir dažādās krāsās un lieliski papildina interjeru mājās. Tā ir stilīga un funkcionāla dāvana mājās, kur ir mazi bērni.

"Ozolins pottery" trauki

Keramikas podi, kas ražoti ”Ozolins pottery”, ir apdedzināti tradicionālajā malkas krāsnī. To radīšanai tiek izmantoti Latvijas māli. Darbi radīti no plānām māla sloksnēm līmēšanas tehnikā. Darinājumi ir estētiski un skaisti.