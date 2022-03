Radīts starptautisks projekts ar BKUS dalību labākai bērnu pieredzei stacionārā

Lai veicinātu bērnu un pusaudžu iesaisti veselības aprūpes uzlabošanā, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) sadarbībā ar labākajām bērnu slimnīcām Itālijā, Somijā un Nīderlandē un citām ar veselību saistītām organizācijām uzsākusi pasaulē unikālu projektu "VoiCEs". Tā ietvaros bērni tiks aicināti sniegt atgriezenisko saiti par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un viņu pieredzi slimnīcā. Iegūtie rezultāti tiks analizēti un izmantoti ar mērķi veicināt pēc iespējas pozitīvāku bērnu un pusaudžu pieredzi veselības iestādēs gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Projekta "VoiCEs" mērķis ir veicināt bērnu iesaisti veselības aprūpes novērtēšanā un uzlabošanā bērnu slimnīcās. Šobrīd sadarbībā ar Sant`Annas padziļināto studiju augstskolu Itālijā top elektroniska pacientu pieredzes aptauja un datu platforma, ar kuras palīdzību tiks mērīta un savstarpēji salīdzināta vismaz 16 000 bērnu pieredze. Projekta gaitā iegūtie secinājumi un risinājumi varētu tikt izmantoti arī pieaugušo veselības aprūpē, ziņo BKUS pārstāve Dace Zaldāte-Rozentāle.

"Bērniem un pusaudžiem pieredze slimnīcā ir ļoti emocionāls brīdis, tomēr līdz šim viņi nav bijuši visizdevīgākajā pozīcijā, lai paustu savu viedokli par slimnīcā saņemto aprūpi. Tā kā bērni ir viena no neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, mums ir īpaši svarīgi aktualizēt bērnu tiesības paust savu viedokli, pieredzi vai vēlmes ārstniecības procesa laikā. Šī ir vienreizēja iespēja bērnu slimnīcai Latvijā piedalīties globālas pieredzes veidošanā, lai, sadarbojoties ar citām bērnu slimnīcām Eiropā, veicinātu jaunāko pacientu tiesības izteikt viedokli par saņemto veselības aprūpi," stāsta BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Dalība projektā ir vēl viens veids, kā Bērnu slimnīca ievieš personorientētu aprūpi, kas paredz, ka saviem pacientiem tiek nodrošināti ne tikai kvalitatīvi ārstēšanās pakalpojumi, bet procesā tiek iesaistīti arī bērni un viņu tuvinieki, lai padarītu viņu pieredzi pēc iespējas pozitīvāku. Projekta laikā iegūtos datus varēs savstarpēji salīdzināt ar citām projektā iesaistītajām slimnīcām – ar "Meyers" bērnu slimnīcu Itālijā, Helsinku universitātes slimnīcu Somijā un "Erasmus" slimnīcu Nīderlandē.

Bērnu pieredzi visbiežāk ietekmē saskarsme ar māsiņām



Kā liecina veiktā priekšizpēte Latvijā*, bērniem un pusaudžiem slimnīcas pieredzē vissvarīgākais ir nevis ārstēšanās rezultāts, bet gan attiecības ar ārstējošo personālu, īpaši māsiņām. Tāpat viņus satrauc brīvā laika pavadīšana slimnīcā, kā arī saziņa ar ģimeni un draugiem. Savukārt trešais būtiskākais aspekts slimnīcā bērniem ir apkārtējā vide, jo īpaši pieredze palātā, ar ēdināšanu un nakts laiku.

"Kopā ar kolēģiem un vecāku līdzdalību vēlamies iedrošināt bērnus paust savu viedokli par slimnīcā piedzīvoto, lai atpazītu un pilnveidotu bērniem vissvarīgākos aprūpes aspektus. Projekta ietvaros ceram veicināt arī plašāku citu slimnīcu personāla izpratni par to, ka bērns nav tikai pacients un viņa uzklausīšana ļauj nodrošināt kvalitatīvāku veselības aprūpi un labāku pieredzi slimnīcā kopumā," skaidro Ābols.

Bērnu slimnīca līdzīgu projektu – Pacientu pieredzes aptauju –, kā pirmie Baltijā ieviesa 2018. gada nogalē, aicinot vecākus sniegt viedokli par viņu bērnu pieredzi, ārstējoties slimnīcā. Vidēji aptauju aizpilda 40 procenti respondentu jeb izrakstīto pacientu, kas ir aptuveni 7000 pacientu gadā.

Pateicoties vecāku sniegtajam viedoklim, ik gadu slimnīca izvēlas prioritātes un veic nepieciešamos uzlabojumus. Piemēram, 2021. gadā tās bija trīs prioritātes: satraukuma un baiļu mazināšana bērniem; empātiskas komunikācijas apmācības darbiniekiem un psihoemocionālais atbalsts darbiniekiem.

Projekts "VoiCEs" stiprinās bērnu tiesības un iesaisti aprūpes pakalpojumu uzlabošanā. Tā mērķa grupa ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 17 gadiem, un aptauja tiks pielāgota dažādām vecuma grupām. Piemēram, par bērniem, kuri vēl neprot lasīt, anketa būs jāaizpilda vecākam, savukārt lielāki bērni un pusaudži to varēs izdarīt paši. Plānots, ka bērnu pieredzes apkopošana sāksies šī gada augustā.

Projektā ar savu pieredzi iesaistījusies arī Eiropas Bērnu slimnīcu organizācija, Itālijas Pediatrijas slimnīcu asociācija un Pikera institūts Oksfordā, kas atbalstīs projekta rezultātu paziņošanu Eiropas un vietējā līmenī.

Uzņemšanas laikā Bērnu slimnīcā pacients un viņa vecāki tiks informēti par to, ka uz viņu e-pastu vai tālruņa numuru 24 stundu laikā pēc izrakstīšanas no slimnīcas tiks nosūtīta elektroniskā anketa. To varēs atvērt un aizpildīt, izmantojot datoru, planšetdatoru vai viedtālruni. Anketu varēs sākt aizpildīt, saglabāt procesa laikā un turpināt darbu vēlāk, un tā būs pieejama 30 dienas.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Vairāk par projektu var lasīt šeit.

*Pirms izpētes laikā Bērnu slimnīca veica intervijas ar bērniem un viņu vecākiem ar mērķi noskaidrot, kādi, bērnuprāt, ir svarīgākie aspekti hospitalizācijas laikā. Jautājumi uzdoti vairākos blokos, sākot ar ierašanos slimnīcā, pieredzi ar medicīnas personālu/procedūrām un līdz izrakstīšanas brīdim no slimnīcas.