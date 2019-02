Raud bez asarām un nejūt sāļu: 7 raibi fakti par jaundzimušajiem

Bērni, sevišķi zīdaiņa vecumā, nekad nebeidz pārsteigt. Šķiet, ka katru dienu, lūkojoties savā bērnā, tu atklāj ko jaunu un iepriekš neredzētu. Lūk, vēl daži no faktiem par zīdaiņiem, kurus tu, iespējams, nemaz nezināji.

Jaundzimušā dzirde, redze un oža



Mazulim piedzimstot, viņa dzirde ir pilnībā attīstījusies, līdz ar to viņš apkārt notiekošo dzird tikpat labi kā jebkurš no mums. Arī fakts, ka mazulis spēj sadzirdēt un atpazīt savas mātes balsi, jau atrodoties viņas vēderā, liecina par to, ka šī maņa viņam ir labi attīstīta. Patiesībā bērns spēj sadzirdēt un atpazīt mātes balsi, kliedzienus un vaidus arī dzemdību laikā, vēstīts portālā "Momjunction". Taču tā ir arī vienīgā skaņa, kuru viņi spēj atpazīt, visas pārējās, izņemot dažos gadījumos arī tēva balss, zīdaiņiem ir nepazīstamas, svešas un neko nenozīmē. Līdzīgi ir arī ar spēju uztvert dažādas smaržas.

Savukārt mazuļa redze gan nav no tām spēcīgākajām. Uzreiz pēc dzimšanas bērns visu redz miglaini un nespēj koncentrēt skatienu uz noteiktiem objektiem, sevišķi tad, ja tie atrodas pārāk tuvu viņa sejai. "Outlet Optika" optometre Dace Drupa atklāj – kaut mazuļa acs ābols ir pilnībā noformējies jau ap 20. grūtniecības nedēļu, bērnam piedzimstot redzes, orgāna funkcijas nav pilnībā attīstītas, tām ir jāpilnveidojas pakāpeniski.

Pirmajās dzīves dienās bērns ar skatu nefiksē apkārtējos priekšmetus un viņa acu kustības ir nekoordinētas. Tomēr, lai gan redze ir vāja, bērnā ir uzkrājies noteikts priekšstats par pasauli un viņa gaidīšanas prieku. Nedēļu veca mazuļa redze ir tikai 0,4–2 procentus asa. Savukārt, sasniedzot sešu līdz septiņu gadu vecumu, bērna redzei ir jābūt pilnīgai jeb 90–100 procentus asai. Šajā vecumā bērns redz gandrīz tāpat kā pieaugušais.

Vairāk par bērna redzes attīstību lasi šajā rakstā.

Bērna acu krāsa var mainīties

Gandrīz visi eiropeīdās rases bērni piedzimst ar tumši zilām acīm, norāda speciāliste. Viņiem acu krāsa var mainīties pirmajā dzīves gadā. Tas ir saistīts ar faktu, ka pēc bērna piedzimšanas varavīksnene satur ļoti maz melanīna, tā daudzums vēlāk var ievērojami palielināties. Tomēr daži mazuļi piedzimst ar brūnām acīm. Šādiem bērniem acu krāsa nemainīsies.

Kas nosaka un kā veidojas bērna acu krāsa, vari uzzināt, izlasot šo rakstu.

Vai bērna acu krāsu mainīsies, iespējams uzzināt, rūpīgi apskatot acs varavīksneni: ja uz tās ir tumši plankumiņi, acu krāsa, visdrīzāk, ar laiku kļūs tumšāka. Tomēr šādi plankumiņi var būt arī parasta pigmentācija, kas saistīta ar melanīna uzkrāšanos, turklāt acis visu mūžu var palikt tādā pašā krāsā kā zīdaiņa vecumā.

Tiek uzskatīts, ka acu krāsa var mainīties arī organisma hormonālo izmaiņu, piemēram, grūtniecības, emocionālo uzliesmojumu gadījumā. Tas nenozīmē, ka zilās acis kļūs brūnas vai otrādi, bet tonis var kļūt tumšāks vai gaišāks. Pēc šāda principa darbojas arī hormonālie acu pilieni, kurus ilgstoši lietojot, varavīksnene var kļūt tumšāka. Turklāt acu tonis var mainīties apgaismojuma, apkārtējās vides, grima un apģērba krāsas ietekmē.

Foto: Shutterstock

Zīdaiņiem ir vairāk kaulu nekā pieaugušajiem

Bērniņam piedzimstot, viņam ir 300 kaulu, kas ir par 94 kauliem vairāk nekā pieaugušajiem. Piemēram, zīdaiņa galvaskausu veido vairāki kauli, kas ir pārklājušies viens otram. Šāds kaulu stāvoklis palīdz nedaudz mainīt bērna galvas formu dzemdību laikā, tādā veidā atvieglojot zīdaiņa nākšanu pasaulē. Arī citi bērniņa kauli dzemdību laikā sabīdās tā, lai pielāgotos dzemdību ceļiem un dzemdību gaitā nesavainotu muguras nervus un smadzenes. Pēc dzemdībām tiem būtu jāatgriežas savā sākotnējā stāvoklī un piecu līdz septiņu gadu laikā jāiegūst daudz lielāka cietība (tāda kā pieaugušiem cilvēkiem). Tāpat gadu gaitā kauli saaug kopā, līdz to skaits sasniedz 206, kas atbilst pieauguša cilvēka kaulu skaitam ķermenī, vēstīts portālā "Kids Health".

Zīdaiņi nespēj sagaršot sāļu ēdienu

Pirmkārt, mazuļa garšas kārpiņas atrodas ne tikai uz viņa mēles, bet arī mutes aizmugurējā un sānu daļā. Neskatoties uz to, pirmajos trijos mēnešos viņš spēj atšķirt un sajust tikai saldu, rūgtu un skābu, bet ne sāļu. Taču, kā atklāj portāls "Momjunction", garšas kārpiņas, bērniņam augot, samazinās un koncertējas mēles rajonā, gluži kā tas ir pieaugušajiem.

Jaundzimušie raud bez asarām

Bērna ienākšana pasaulē daudziem asociējas ar skaļiem jaundzimušā brēcieniem. To sauc arī par raudāšanu, taču viņiem šajā laikā nav nevienas asaras, vēsta portāls "Disney Baby". Portālā minēts –, neskatoties uz to, ka mazuļa asaru kanāli ir attīstīti un darbojas, viņš vēl nespēj saražot tik daudz asaru, lai tās raudāšanas laikā birtu kā pupas. Asaru dziedzeri tās saražo tikai tādā daudzumā, lai mitruma pietiktu acs gļotādas mitrināšanai.

Pirmās asaras zīdainim sāk parādīties viena līdz trīs mēnešu laikā. Savukārt portālā "Momjunction" minēts, ka ļoti retos gadījumos bērns var sākt raudāt ar asarām tikai četru, piecu mēnešu vecumā.

Foto: Shutterstock

Mazuļi lietas apgūst daudz ātrāk nekā pieaugušie

Jau pirms piedzimšanas, bērns nemitīgi apgūst jaunas lietas, piemēram, iemācās atpazīt mammas un tēta balsi. Savukārt pēc piedzimšanas zīdainis mācās ik minūti. Viss šajā pasaulē viņam ir jauns, nezināms un iepriekš nepieredzēts. Zīdaiņa smadzenes ik dienu uzņem ļoti lielu informācijas daudzumu, kuru tās apstrādā un vajadzības gadījumā iegaumē, skaidrots portālā "Baby Center".

Spēja ātri mācīties un pielāgoties zīdainim saglabājas arī pēcāk. "Viņš kā švamme uzsūc informāciju" ir bieži dzirdēta frāze, kas tiek attiecināta uz bērniem. Un tā patiesi ir, savas dzīves pirmajos gados viņš iemācās visvairāk, tāpēc centies izmantot šīs tavam bērnam dotās spējas un pēc iespējas vairāk lasi, runā vai dziedi priekšā savam zīdainim. Pētījumos ir pierādīts – jo vairāk vārdu mazulis dzird dzīves pirmajās nedēļās un mēnešos, jo labākas būs viņa valodas zināšanas, uzsākot skolas gaitas.

Pirmā mazuļa kaka nesmird

Jaundzimušā mazuļa pirmo vēdera izeju sauc par mekoniju. Tā ir zilzaļi melna masa un to ir ļoti grūti notīrīt no mazuļa dibentiņa. Mekonija sastāvā ir viss, ko mazulis ir norijis un sagremojis, atrodoties dzemdē – ādas šūnas, žults, zarnu šūnas un augļūdeņi. Mekonijam nav gandrīz nekādas smakas. Mekonijs ir pilnīgi normāls jaundzimušā mazuļa organisma darbības rezultāts. Tas ir kā signāls, ka mazuļa zarnas darbojas normāli.

3-4 dzīves dienā izkārnījumu krāsa sāk mainīties un kļūst gaišāka. Kad mazulis saņem pirmo pienu – pirmpienu, arī zarnu saturs kļūst arvien gaišāks. Sākumā tam ir nedaudz brūnganzaļa nokrāsa, bet ar laiku tā kļūs dzeltenīgāka un smacīgāka.

Vairāk par zīdaiņa vēdera izeju un ar to saistītajām problēmām vari iepazīties šajā rakstā.

