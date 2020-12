Rekordiste! No 27 gadus sasaldēta embrija ASV dzimst mazule Mollija

Medicīniskās apaugļošanas rezultātā ASV dzimusi mazulīte–rekordiste – mēnesi vecā Mollija Gibsone varēja piedzimt jebkurā brīdī pēdējo 27 gadu laikā, jo tik ilgi viņas embrijs sasaldēts gaidījis savu kārtu ASV Nacionālajā embriju ziedojumu centrā, vēsta CNN.

Embrijs, kura rezultātā dzimusi Mollija, sasaldēts 1992. gada oktobrī, līdz šī gada februārī Tīna un Bens Gibsoni no Tenesijas, ASV izlēmuši embriju adoptēt. Vēlā oktobrī Tīna dzemdēja Molliju, un viņa kļuva par rekordisti, apsteidzot vien savu vecāko māsu Emmu, kas iepriekš turējusi rekordu kā ilgāk sasaldētais embrijs, kas rezultējies dzimušā mazulī.

"Ar Emmu mēs bijām vienkārši pārņemti tikt pie bērniņa," CNN pastāstījusi abu meiteņu mamma Tīna. "Ar Molliju bija tāpat. Tas ir visai amizanti, ka atkal esam tie, kas uzstāda pasaules rekordu."

Gibsoni pie mazulītes tikuši, sadarbojoties ar Nacionālo embriju ziedojumu centru, kas ir nevalstiskā organizācija Noksvilā, kur glabā sasaldētos embrijus no "in vitro" pacientiem, kas izlēmuši tos neizmantot. Ģimenes šos embrijus var adoptēt, kas pēc tam ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību tiek pie adoptētāju ģimenēm.

Gibsonu vecākā meita Emma, kura piedzima 2017. gada novembrī, kā iepriekšējā rekordiste savu kārtu piedzimt gaidīja embriju bankā 24 gadus. Pirms šiem rekordiem mediķiem bija visai maz zināms par to, cik derīgi ir tik sen sasaldēti embriji. Tas radījis bažas arī pašiem Gibsoniem, ka iespēja palikt stāvoklī samazināsies.

Taču dr. Džefrijs Kīnans, centra prezidents, apliecinājis, ka embriju vecumam nevajadzētu ietekmēt rezultātu. Viņš arī CNN izteicies, ka abu meiteņu dzimšana ir pierādījums tam, ka no sasaldētiem embrijiem nevajadzētu atbrīvoties, tikai tāpēc, ka tie ir "veci".

"Šī veiksme atspoguļo tehnoloģijas, kas izmantotas pirms daudziem gadiem, un to spējas saglabāt embrijus nākotnei, neskatoties uz laika ierobežojumu," oficiālā paziņojumā teikusi centra laboratorijas vadītāja un embrioloģe Kerola Somerfelta. Speciāliste arī iepriekš izteikusies, ka 75 procenti no ziedotajiem embrijiem izdzīvo atkausēšanu un transfēra procesu, bet 25–30 procenti no implantētajiem embrijiem rezultējas mazulī.

Savukārt pati Gibsonu ģimene izteikusies, ka Mollijas embrija adoptēšana un veiksmīga grūtniecības iestāšanās medicīniskās apaugļošanas ceļā bijis gaišs saules stariņš Covid-19 pandēmijas laikā. Ģimene par pozitīvo grūtniecību uzzinājusi vien dažas dienas pirms pandēmijas izsludināšanas.

Lai gan Mollija un viņas māsa Emma ir medicīniskie brīnumi, meiteņu mamma min, ka joprojām viņu pārsteidz fakts, ka abas meitenes tiešām ir viņas meitas. Gibsoni ilgu laiku cīnījušies ar auglības problēmām, līdz izlēmuši nevis par labu klasiskajai adopcijai, bet adoptēt embriju.