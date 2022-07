Rīgas Sociālais dienests aicina rīdziniekus ar zemiem ienākumiem pieteikties pabalstam izglītības ieguvei. To ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kas ir deklarējusies un dzīvo norādītajā adresē Rīgā, un kuras ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalstu piešķir:

sākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;

izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs ir 50 eiro katram skolēnam.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

jāiesniedz rakstisks iesniegums;

jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no pulksten 9 līdz 17, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 16, piektdienās no pulksten 9 līdz 12. Savu Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra informatora tālruni var uzzināt Labklājības departamenta mājaslapā.

Rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, aicina izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam attālināti:

dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;

izmantojot e-pakalpojumus Rīgas Sociālā dienesta e-adresē.

Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā "Latvija" vietnē.

Sociālā pabalsta pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9 līdz 17 un piektdienās. no pulksten 9 līdz 16). Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048. Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pašvaldībā var iegūt mājaslapā "ld.riga.lv".

2021. gadā pabalstu izglītības ieguvei saņēma 1384 rīdzinieki 69 200 eiro apmērā no budžeta līdzekļu programmas "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem", informē Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.