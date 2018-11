Rīgas etnomuzejs 'Cepures pasaule' atklāj darbnīcas bērniem

Etnomuzejs ''Cepures pasaule'' ir ne tikai unikālu galvassegu un apavu apkopojums no dažādām pasaules valstīm, bet arī telpa, kur notiek izglītojoši un izklaidējoši pasākumi bērniem un pieaugušiem.

No 19. novembra un katru pirmdienu pulksten 18 profesionāla leļļu meistare Elita Šmēdiņa aicina vecākus un bērnus no sešu gadu vecuma pavadīt laiku maģiskā nodarbē – leļļu veidošanā. Elita ilgus gadus strādāja Rīgas porcelāna muzejā, kur saprata, kas ir viņas aizraušanās – lelles, kuras tagad viņa darina no dažādiem materiāliem. Viņa ir arī leļļu grāmatas autore, kurā Elita raksta par to vēsturi un sniedz pamācības, kā izveidot lelles ar savām rokām.

Savukārt no 23. novembra un katru piektdienu pulksten 15 radošais muzeja partneris plastilīna animācijas studija "Animāte" piedāvā jaunajiem māksliniekiem no septiņu gadu vecuma piedalīties darbnīcā, kurā viņiem būs iespēja izveidot savu multfilmu no plastilīna. Bērni smelsies zināšanas no pārsteidzošas mākslas – gleznu, skulptūru, filmas un teātra apvienojuma ar mūziku un pasakainu atmosfēru. Tāpat darbnīcas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar dažādām animācijas tehnikām un izmēģināt sevi scenāristu, montieru, operatoru un skaņu režisoru lomā. Animācija ir unikāls mācību līdzeklis, kas veido gaumi, paplašina redzesloku, audzina pacietību, un pats galvenais – attīsta prasmi realizēt idejas dzīvē.

Vairāk par darbnīcām, cenām, kā arī pierakstīšanās uz kursiem vari noskaidrot pa tālruni 29354574 vai pa e-pastu: worldofhatmuseum@gmail.com.

Etnomuzejs "Cepures pasaule" atrodas Rīgas klusajā centrā, Vīlandes ielā 7 - 12. Darba laiks: trešdiena – svētdiena no pulksten 10 līdz 18. Vairāk informācijas meklē šeit.