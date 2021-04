Rīgas pašvaldības mākslas skolas aicina uz pavasara tiešsaistes meistarklasēm

Rīgas pašvaldības mākslas skolas aprīļa ceturtdienās aicina visus interesentus piedalīties pavasarīgās meistarklasēs. Kopā ar mākslas skolu pedagogiem varēs apgūt jaunas prasmes zīmēšanā, gleznošanā un veidošanā. Pirmā meistarklase notiks ceturtdien, 8. aprīlī, pulksten 18 "Zoom" platformā.

Meistarklasēs var piedalīties ikviens interesents, bet īpaši to organizatori priecāšoties par tiem mazajiem māksliniekiem un viņu vecākiem, kuri apdomā iespēju kļūt par mākslas skolu audzēkņiem. "Tieši tāpēc esam padomājuši arī par to, lai pieslēdzoties meistarklasēm, varētu iepazīt arī skolas un to piedāvātās iespējas," stāsta Elīna Grantiņa, Mūzikas un mākslas skolu programmas vadītāja.

Meistarklašu tēmas:

8. aprīlis – Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas meistarklase "Saule-koki-pavasaris" (pedagoģe Kristīne Japiņa). "Zoom" saite, atvērt šeit. Parole: 947090

15. aprīlis – Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas meistarklase "Tekstilrota" (pedagoģe Anita Gercāne). "Zoom" saite, atvērt šeit. Parole 691846

22. aprīlis – Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas meistarklase "Dzīvā skulptūra "Modinām pekaini!"" (pedagoģe Gundega Kaņepāja). "Zoom" saite, atvērt šeit. Parole 985220

29. aprīlis - Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas meistarklase "Ainava" (pedagoģes Viktorija Kosenko un Ingemāra Treija). "Zoom" saite, atvērt šeit. Parole 968067

Detalizētāka informācija pieejama meistarklašu "Facebook" lapā – Rīgas pašvaldības mākslas skolu meistarklases.