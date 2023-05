Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns saņēmis atzinību starptautiskajā filozofijas olimpiādē

Starptautiskajā filozofijas olimpiādē (IPO) Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Alberts Roze saņēmis atzinību, aģentūru LETA informēja Valsts izglītības satura centrs (VISC).

No 11. līdz 15. maijam Latvijas skolēnu komanda – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks Alberts Roze un Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece Amēlija Čeiča – piedalījās IPO, kura šogad notika Grieķijas pilsētā Olimpijā.

Olimpiādē piedalījās ap 100 skolēnu no 49 dalībvalstīm. Skolēnu uzdevums bija uzrakstīt eseju angļu, franču, spāņu vai vācu valodā, izmantojot vienu no četriem piedāvātajiem filozofu citātiem un to analizējot ar citātu saistītu filozofisku problēmu. Kā palīglīdzekli skolēni varēja izmantot vārdnīcu.

Šī gada olimpiādes tēma bija "Dzīve godīgā sacensībā", savukārt olimpiādes esejai piedāvātie citāti bija veltīti patiesības tēmai, jautājumam par vienlīdzības principa attiecināšanu ne tikai uz cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem, kā arī franču filozofes Rašeles Bespalofas pārdomām par ķermeņa saistību ar mūsu identitāti.

Olimpiādē augstākās godalgas – divas zelta medaļas – šogad izcīnīja Somijas un Serbijas komandu pārstāvji. Tāpat tika piešķirtas trīs sudraba un astoņas bronzas medaļas, kā arī 25 atzinības.

2024. gadā Starptautiskā filozofijas olimpiāde norisināsies Somijā.