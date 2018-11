Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiks Ģimenes diena Latvijas simtgades noskaņās

Svētdien, 2. decembrī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina uz Ģimenes dienu "Latvijas simtgadē sagaidām Adventi", kur vecāki kopā ar bērniem varēs piedalīties radošajās darbnīcās, doties ekskursijā un apskatīt foto izstādi, kas veltīti Latvijas valsts dibināšanai.

Pulksten 12 un 14 Ģimenes dienas apmeklētājiem būs iespēja doties ekskursijā "Latvijas valsts sākums – cilvēki, notikumi, liecības", kuras dalībnieki iepazīs Latvijas simtgadei veltīto izstādi "Kur gūšu Latvijas spēku?". Iepazīstot notikumus, vēsturiskas liecības un priekšmetus, kas stāsta par Latvijas valstiskuma pirmajiem gadiem, varēs iztēlē vizualizēt un labāk izprast Latvijas valsts veidošanas laika ritmu un realitāti un to, cik būtiska bija ikviena cilvēka uzņēmība, pārliecība, rīcība, informēt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pārstāve Ingrīda Lukašēviča.

Ģimenes dienā šogad pēdējo reizi varēs apskatīt arī Viļa Rīdzenieka lielformāta kolorēto fotogrāfiju "Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī" - leģendāro Latvijas valsts dibināšanas notikuma vienīgo vizuālo liecību. Izstādē "Kur gūšu Latvijas spēku?" eksponētie dokumentāli muzeju, arhīva un privāto kolekciju materiāli, kinohroniku kadri, audioieraksti, fotogrāfijas un autentiski priekšmeti sniedz iespēju izzināt un sajust. Vienas no daudzajiem cilvēkiem, kas cēla Latvijas valsti ir Ivande Kaija - rakstniece, žurnāliste un sabiedriska darbiniece, Mērija Grīnberga - latviešu tautas daiļamatniecības pētniece un popularizētāja, Klāra Kalniņa - politiķe un sieviešu tiesību aizstāve, Marta Celmiņa - žēlsirdīgā māsa un sabiedriskā darbiniece. Izstādē, caur viņu likteņstāstiem un mūža devumu Latvijai, tiek stāstīts par jaunās Latvijas valsts veidošanās un nostiprināšanās laiku, kā arī to, kādas būtiskas problēmas nācās risināt, īpaši akcentējot finanšu, kultūras, politikas, veselības un sociālās aprūpes jomas un to, kā izveidojās un kādu vēsturisku misiju veica tādas organizācijas kā Latvijas Tautas padome, Latvju sieviešu Zelta fonds, Latvijas Sarkanais Krusts, Latviešu mākslas veicināšanas biedrība.

Tāpat apmeklētājiem būs pieejama radošajā darbnīcā "Darinām Ziemassvētku apsveikumus, rotājumus, mācāmies dzejoļus!". Tur bērni kopā ar vecākiem no pulksten 11 līdz 16.30 varēs gatavoties skaistajiem gadumijas pasākumiem, liekot lietā savas prasmes un fantāziju. Protams, arī vēstules Ziemassvētku vecītim vai rūķim varēs uzrakstīt muzejā, lai tās "uz karstām pēdām" nogādātu Ziemassvētku pastā tepat – Doma laukumā, kur jau būs atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš.

Ģimenes dienas aktivitāšu apmeklētājiem ieejas maksa: pieaugušajiem 2,50 eiro, pensionāriem un studentiem 1,50 eiro, skolēniem 0,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – ieeja par brīvu.