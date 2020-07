RSU uzsāk pētīt Covid-19 ietekmi uz seksuālo un reproduktīvo veselību, aicina piedalīties aptaujā

Kā Covid-19 izplatības laikā dažādās valstīs noteiktie ierobežojumi ir ietekmējuši pāra attiecības un iedzīvotāju piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem – šie ir jautājumi, uz kuriem atbildi meklēs starptautiskais projekts “I-Share”. Projekts noritēs vienlaikus 33 valstīs un to īstenos sabiedrības veselības speciālisti no teju 40 partnerorganizācijām, tostarp arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieki Sabiedrības veselības institūta vadībā. Latvijā pētnieki darbu jau uzsākuši, un aicina atsaukties iedzīvotājus vecumā virs 18 gadiem, informē universitātē.

"I-Share" projektā, kuru vada Ģentes Universitātē Beļģijā bāzētā starptautiskā platforma ANSER un Londonas Higiēnas un tropiskās medicīnas skola, tuvplānā tiek skatīta situācija 33 valstīs, kas izvēlētas ar nolūku reprezentēt visus pasaules reģionus un pēc iespējas atšķirīgākus labklājības līmeņus. Katrā no valstīm iecerēts veikt ne mazāk par 500 tiešsaistes aptaujām, izzinot to, kā Covid-19 un ar to saistītie ierobežojumi ietekmējuši respondentu seksuālo un reproduktīvo veselību.

"COVID-19 ietekme pilnībā vēl grūti aptverama, taču jau tagad skaidri iezīmējas, ka ir valstis, kurās pandēmija apgrūtinājusi pieeju kontracepcijas līdzekļiem, kā arī dažādiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tāpat ir valstis, kurās šopavasar krietni pieaudzis ziņojumu skaits par seksuālo vardarbību," stāsta RSU Sabiedrības veselības institūta direktore, profesore Gunta Lazdāne.

Lai īstenotu šo projektu, vispirms noritēs nacionālās aptaujas katrā no dalībvalstīm. Iedzīvotāju aptauja Latvijā nupat ir sākusies, tāpēc pētnieki aicina atsaukties ikvienu pilngadīgu Latvijas iedzīvotāju, kurš ir gatavs veltīt tiešsaistes aptaujai aptuveni 15–20 minūtes sava laika.

Aptauja latviešu valodā pieejama šeit, savukārt tie, kuriem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ērtāk atbildēt krievu valodā, anketu aicināti aizpildīt šeit.

Latvijā "I-Share" īstenošana norit Covid-19 seku novēršanai veltītās valsts pētījumu programmas ietvaros, un projekts noslēgsies šī gada 31. decembrī. Plašāk par konkrēto projektu, kura ietvaros notiek aptauja, lasāms RSU mājaslapā.