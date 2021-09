RTU aicina vidusskolēnus piedalīties eseju konkursā par Latvijas dabas bagātībām

Vai Latvijā iegūst rūdu un metālus? Ko Latvijā izgatavo no izejmateriāliem? Kāda ir Latvijas aprites ekonomikas politika un kādai tai vajadzētu būt? Uz šiem un daudziem citiem ar izejmateriāliem saistītiem jautājumiem "EIT RawMaterials Baltic Hub" aicina meklēt atbildes vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēnus, piedaloties eseju konkursā.

"EIT RawMaterials Baltic Hub" ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas "EIT RawMaterials" kontaktpunkts, ko 2019. gadā izveidoja Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte, lai palīdzētu Baltijas zinātniekiem un uzņēmumiem radīt konkurētspējīgas inovācijas izejmateriālu jomā.

Lai vairotu jauniešu interesi par Latvijas izejmateriāliem un "EIT RawMaterials Baltic Hub" aktivitātēm, izsludināts eseju konkurss skolēniem "Raw materials: 3 things what you should know about Latvia". Tajā var piedalīties jebkurš jaunietis vecuma grupā no 16 līdz 18 gadiem, līdz 20. septembrim iesniedzot eseju latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā.

Esejā vidusskolēni aicināti sniegt savus skatījumu par izejmateriāliem un to aprites ekonomiku Latvijā, kā arī radoši un brīvā izpausmē sniegt gan savu, gan sabiedrības redzējumu un viedokli par šo tēmu. Tāpat vidusskolēni aicināti pievienot savai esejai gan vizuālus, gan video materiālus, lai papildinātu savu darbu un izceltu esejas galvenās idejas.

Labākie eseju autori saņems balvas no "EIT RawMaterials Baltic Hub" un RTU Dizaina fabrikas, kā arī veicināšanas balvas no konkursa atbalstītājiem – uzņēmuma "Sakret" un "Getliņi Eko". Labāko darbu autoriem "EIT RawMaterials Baltic Hub" arī piedāvās iespēju attīstīt savas zināšanas izejmateriālu tēmā, meklēt domubiedrus un popularizēt savu eseju.

Eseja jāiesniedz līdz 20. septembrim (ieskaitot). Tiks pieņemtas tikai elektroniski iesūtītas esejas, tās jāsūta konkursa rīkotājiem uz epastu brigita.dalecka_1@rtu.lv. Esejas apjomam jābūt 2000 līdz 2500 rakstu zīmes, savukārt kopsavilkumam – no 150 līdz 200 rakstu zīmes.

Konkursa nolikums – https://ej.uz/EsejuKonkurss2021.