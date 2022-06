RTU Latvijā saglabā līderpozīcijas prestižajā 'QS World University Rankings'

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā reitingā "QS World University Rankings 2023" iekļuvusi 751. līdz 800. vietā, un šis rādītājs ir augstākais no reitingā iekļauto trīs Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Visaugstāk reitingā novērtēta RTU absolventu nodarbinātība un ārvalstu studentu īpatsvars.

"QS World University Rankings 2023" iekļautas 1422 augstskolas no visas pasaules. Tās vērtētas pēc astoņiem kritērijiem – papildu akadēmiskajai reputācijai, darba devēju reputācijai, citējamībai, studentu un akadēmiskā personāla proporcijai, kā arī ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku īpatsvaram šogad vērtēta arī absolventu nodarbinātība un starptautiskais pētniecības tīkls, ziņo RTU.

RTU ieņem augsto 186. vietu pasaulē pēc absolventu nodarbinātības rādītāja. Tajā tiek vērtēta gan absolventu nodarbinātība augstas kvalifikācijas profesijās, gan universitātes loma jauno vadītāju sagatavošanā, kuri ar savām zināšanām un prasmēm pozitīvi ietekmēs pārstāvētās nozares tālāku attīstību.

RTU savu sniegumu turpina uzlabot arī darba devēju reputācijas kritērijā, kas kopā ar augsto novērtējumu absolventu nodarbinātības rādītājā apliecina studiju programmu atbilstību darba tirgus prasībām kā vietējo, tā arī citu valstu darba devēju ieskatā.

Ārvalstu studentu īpatsvara rādītājā RTU savu pozīciju uzlabojusi par 40 vietām, sasniedzot 249. vietu. Internacionalizācija ir viena no būtiskākajām RTU darbības prioritātēm. Pēdējo gadu laikā strauji palielinājies RTU ārvalstu studentu skaits, un augstskolā ir studējošie no vairāk nekā 80 valstīm.

No Latvijas reitingā iekļuvušas arī Latvijas Universitāte, kas ieņem 1001. līdz1200. vietu, un Rīgas Stradiņa universitāte, kas ieņem 801. līdz 1000. vietu.

Topa pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Stenfordas Universitāte.