Rūpes par acu veselību vēja, lietus un apkures sezonā

Rudens acīm ir diezgan grūts laiks. Pat cilvēki ar absolūtu redzi bieži sāk izjust diskomfortu un acu nogurumu no slodzes, piemēram, lasot vai strādājot pie datora. Daudzi cilvēki sūdzas par tādu nepatīkamu simptomu kā sausums, smilšu sajūta acīs. Apskatīsim, kāpēc tas notiek un kas var efektīvi palīdzēt.

"Viens aspekts, kas ietekmē acis rudenī saistīts ar apkures sezonas sākumu," skaidro Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģe Jekaterina Skiteckaja. "Galvenais risks šajā gadījumā ir sausas acis. Pandēmijas laikā daudzi ir pārgājuši uz tālmācību un attālinātu darbu, tāpēc problēma ir acīmredzama. Ietekmē arī laika apstākļu izmaiņas – rudens vējš norauj asaru plēvi, tāpēc pat uz ielas būs sausas acis."

Ar nepietiekamu gaisa mitrumu šķidrums iztvaiko no acu radzenes. Ja vienlaikus strādājat pie datora un nemirkšķināt, ilgi skatāties uz monitoru, asaru šķidrumam vienkārši nav laika, lai tas varētu tikt saražots vajadzīgajā tilpumā. Tas noved pie sausas acs sindroma attīstības. Tāpēc pat ar normālu slodzi vakarā cilvēks sāk izjust neparastu acu nogurumu. Acis kļūst sarkanas, niez, mazie asinsvadi pārsprāgst. No pārmērīga stresa var sākt sāpēt galva.

Vēl viens riska faktors ir spēcīgs vējš, kas kairina acis. Aukstā gaisa brāzmas rada smagu diskomfortu, traucē fokusēt redzi, kas rada papildu stresu muskuļiem un acu asinsvadiem. Ne mazāk bīstama ir hipotermija. Pati par sevi tā nevar izraisīt iekaisumu, bet var viegli aktivizēt neaktīvās infekcijas un izraisīt iekaisuma procesu aktivizēšanos. Blefarīts, plakstiņu iekaisums, ir viena no visbiežāk sastopamajām sezonālajām infekcijām. Blefarīts izraisa radzenes (caurspīdīgās membrānas, kas aptver acs ābolus) sausumu un kairinājumu. Cilvēks sūdzas par pastāvīgu dedzināšanu, apsārtumu, niezi acīs. Pat redzes skaidrība var pasliktināties, kas ir īpaši bīstami autovadītājiem.

Visi šie faktori pasliktina dzīves kvalitāti, traucē normālu darbu, atpūtu un ikdienas ritu. Bet, ja nekādi nevaram ietekmēt ārējās parādības, tad joprojām ir veids, kā izvairīties no to negatīvās ietekmes uz acīm.

Pirmkārt, tā ir vēdināšana telpās, kurās jūs atrodaties ilgu laiku. Jums ir arī nepieciešama regulāra atpūta no viedierīcēm, lai jūsu acis nenogurtu no monitoriem un displejiem. Palīdzēs arī vienkārša vingrošana acīm – skatieties tālumā, tad tuvumā. Un, protams, neaizmirstiet, ka ir zāles, kuras sauc par "mākslīgo asaru".

Pēc oftalmologu domām labs apgaismojums dzīvoklī vai birojā arī palīdzēs aizsargāt acis. Tagad agri kļūst tumšs, kas nozīmē, ka cilvēki arvien vairāk laika pavada ar mākslīgo apgaismojumu. Nepieciešams, lai pie darba galda būtu atsevišķa lampa, nevis tikai vispārēja gaisma. Nevajag skatīties televizoru tumsā! Tas pats attiecas uz informācijas vai video skatīšanu datora vai tālruņa displejā.

Oftalmoloģe Jekaterina Skiteckaja iesaka cilvēkiem, kuri lieto kontaktlēcas, biežāk valkāt brilles – rudenī parādās daudz dažādu vīrusu, un tas palīdzēs novērst to nokļūšanu acīs. Noteikti tas palīdzēs apmeklējot ārstniecības iestādes, kur visa veida vīrusi jau gaida.

"Rudenī vitamīnu ir mazāk, un saaukstēšanās mums pielīp biežāk," saka oftalmoloģe Jekaterina Skiteckaja," tāpēc vērts atcerēties par A un E vitamīnu, luteīnu un zeaksantīnu. "Pārtikas produkti, kas pašlaik ir pieejami acu veselībai, ir mellenes, apelsīni, brokoļi un spināti. Protams, neaizmirsīsim par bumbieriem un āboliem. Aptiekās tiek pārdoti īpaši vitamīnu kompleksi acīm, kas galvenokārt satur A, E vitamīnus un, ja apdraudēta ir acs tīklene, tad luteīnu un zeaksantīnu. Cinks un visi mikroelementi tur ir kopā.

Ikvienam, kas rūpējas par savu redzi, ir jāzina par dabisko pigmentu luteīnu, kuru neražo mūsu ķermenis, bet no tā ir atkarīga cilvēka redzes kvalitāte un skaidrība. Tā galvenā funkcija ir palielināt redzes asumu, filtrējot daļu no Saules spektra, pirms tā nonāk fotoreceptoros, kas gaismas enerģiju pārvērš nervu impulsos. Pateicoties tam, mēs skaidri redzam, nošķirot pat sīkas detaļas. Tajā pašā laikā luteīns dzēš zila violetas, agresīvas saules spektra daļas iedarbību, aizsargājot retikulāro membrānu no brīvajiem radikāļiem, kuru veidošanās notiek gaismā. Tas aizsargā tīkleni no bojājumiem, kas saistīti ar vecuma izmaiņām un ārējiem faktoriem.

Tieši luteīns palīdz uzlabot redzes asumu un detaļu atšķirību, stiprina aizsardzību pret brīvajiem radikāļiem, kas veidojas tiešā gaismā. Ja organismā nav luteīna, redze ļoti cieš – redzamā attēla skaidrība pasliktinās, tīklene deģenerējas, lēca kļūst duļķaina un rodas daļējs aklums.

Luteīns ir ārkārtīgi svarīgs dažiem cilvēka dzīves procesiem, bet organisms nespēj to ražot pats. Tāpēc nepieciešamajam šīs vielas daudzumam jānāk no ārpuses – ar pārtiku vai vitamīnu piedevām."