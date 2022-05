Aināram Rosnim ar dēlu Kristeru tas bija parasts bankas apmeklējums. Šoreiz – lai atbloķētu kodu kalkulatoru, kurā bija ievadīta nepareiza parole. Kristeram ir 22 gadi un garīga rakstura traucējumi. Ir lietas, ko viņš dara patstāvīgi, ir tādas – ko ar atbalstu. Piemēram, lietojot kodu kalkulatoru, pēc vecāku vārdiem, viņam vajadzīga zināma palīdzība. Šis arguments un tas, ka jaunietis nevar visu verbalizēt, šajā reizē bija pamats, kādēļ bankas darbinieks atteica atbloķēt kodu kalkulatoru, ja vien jaunietim netiks iecelts aizbildnis.

Vecāki uzskata, ka jaunietis publiski pazemots un diskriminēts pēc invaliditātes pazīmes, turklāt, citu klātbūtnē. Banka savukārt norāda uz situācijas aizdomīgumu, kur, atbilstoši likumam, nebijis skaidrības par klienta drošību. Kādas ir bankas tiesības un iespējas norādīt uz aizdomīgu situāciju, atteikt pakalpojumu un vai norāde noteikt aizbildni ir viņu kompetencē? Vai tā ir vienīgā iespēja līdzīgos gadījumos?

Kristera tētis stāsta, kā viss noticis: "Bankā dēls uzrādīja ID karti un invaliditātes apliecību. Arī es uzrādīju savu ID karti un teicu, ka esmu Kristera tētis. Bankas darbinieks pieklājīgi vērsās pie dēla, jautājot, vai viņš vēlas atbloķēt kodu kalkulatoru. Viņš teica – jā. Tad darbinieks jautāja, kā Kristers to lieto, es atbildēju – viņš izmanto internetbanku un ka viņam to patstāvīgi darīt ir grūti, palīgā nāk kāds no ģimenes. "Tādā gadījumā mēs kodu kalkulatoru nevaram izsniegt," darbinieks teica. Nekad agrāk nevienā šīs bankas filiālē mums šāda problēma nav bijusi, Jā, darbinieki pārliecinājušies, ka jaunietis patiešām vēlas karti, bet nav jautājuši, vai viņš var rīkoties patstāvīgi." Pēc brīža abi aicināti uz atsevišķu kabinetu pie filiāles vadītājas.