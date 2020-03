Sabiedrības egoisms kultivē šķiršanos? Sāpīgi un uz mūžu atmiņā paliekoši pieredzes stāsti

Mani skumdināja arī tas, ka ar tēvu bijām raksturos līdzīgi. Radoši, sabiedriski, jautri. Jutu: ja viņš nebūtu tāds, tad būtu tieši tas cilvēks, kurš mani vislabāk saprastu, ar kuru man būtu interesanti, viņš daudz ko varētu man dot. Tas ļoti kremta. Taču vēlāk atklājās, ka man ir nosliece uz depresiju. Domāju, vai situācija ģimenē varētu būt bijis tas, kas to saasināja, kaut kādā brīdī pagrūda šajā virzienā. Nezinu. Vienīgi domāju, ka, ļoti iespējams, mans tēvs cieta no tāda paša rakstura traucējumiem. Tolaik izpratnes par tiem nebija nekādas. Un zināms, ka vīrieši ar psiholoģiska rakstura problēmām nereti kļūst par alkoholiķiem. Atceros, ka arī viņā varēja novērot garastāvokļa svārstības, no kā ciešu es. Zināmā mērā tas ir mierinājums, palīdz tēvam piedot, bet pārdzīvojums droši vien ir palicis, noteikti arī mani traumējis. Joprojām pret vīriešiem izturos ar piesardzību, ja tā var teikt, ir zināmā mērā neuzticība, negatīva attieksme, redzu viņus kā sliktākus nekā sievietes. Mēģinu apzināties šo problēmu."

"Mani vecāki izšķīrās, kad man bija seši gadi. Es viņu šķiršanos vispār nekādi nepārdzīvoju, jo mana mamma neiekārpījās "cietējas" lomā, mums dzīve turpinājās tāpat kā pirms tam. Mēs gājām uz visām teātra izrādēm, staigājām vakaros pa veikaliem, pirkām visas iespējamās grāmatas, ko tai laikā varēja nopirkt. Jā, protams, būtu bijis labāk, ja man būtu bijuši abi vecāki. Bet man savai mammai būtu vajadzējis rokas un kājas bučot par to, ka viņa mācēja nepasliktināt manu kā bērna dzīvi – ka viņa ne ar vienu vārdu vai rīcību nekādi neizrādīja to, ka mēs vairs neesam "pilnvērtīga" ģimene, un nerunāja neko sliktu par manu tēvu.

Tad, kad pati kļuvu pieaugusi sieviete, es sapratu, kādu milzīgu upuri no manas mammas tas prasīja – neizgāzt savu aizvainojumu vai šķiršanās sāpes pār mani kā bērnu, lai gan būtu varējusi un būtu arī bijis iemesls. Paldies viņai par to!"