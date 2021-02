Katram no mums ir savs ideālās ģimenes tēls. Un tas vienmēr veidojas četrās fantāzijās: harmoniska kopdzīve, atklāta komunikācija, autoritāte bez pūliņiem un katras personības attīstība. Tomēr salīdzināšana ar ideāliem var kaitēt gan vecākiem, gan bērniem. Kā atbrīvoties no šīs ietekmes?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Protams, vairums no mums mūsdienās vairs netic nevainojamam ģimenes modelim. Tomēr katrs no mums turpina par tādu sapņot – par ģimeni mūsu fantāzijās, iespējams, pilnīgu pretstatu reālajai ģimenei, kurā pagājusi mūsu bērnība vai kuru mēs paši esam izveidojuši. Šis ideālais tēls pastāv kaut kur starp mūsu apziņu un zemapziņu. Sapni par ģimenes paradīzi katrs sevī lolo, balstoties savā pieredzē un cenšas to īstenot no labākās sirdsapziņas.

Kā portālā "Psychologies" norāda ģimenes psihoterapeits Roberts Noiburgers, visām ģimenēm ir savi priekšstati ne tikai par ideālu, bet arī normu, un ikviena ģimene no citām atšķiras ar to, cik daudz tā atšķiras no šīm divām izpratnēm. "Ideāls mums ir nepieciešams kā tāds motors, kas ļauj mums virzīties uz priekšu pa dzīvi. Bet, kad latiņa ir pacelta pārāk augstu un mēs esam pārmērīgi prasīgi paši pret sevi, sākas grūtības," uzskata Noiburgers.

Bet mūsu prasības nepielūdzami aug. Izpratnē "ģimene" mēs saredzam kaut kādu laimes patvērumu. Un tā kā ārējā pasaule izskatās arvien nedraudzīgāka, draudīgāka, ģimene iegūst iezīmes kā pēdējā patvēruma vieta.

"Sapņi, ideālie priekšstati palīdz mums saprast, kā veidot dzīvi, uz ko orientēties, kur tiekties," saka ģimenes psihoterapeite Jekaterina Daičika. "Bet, kad kontrasts starp sapņiem un realitāti ir pārāk liels, ideāls mūs attur no kontakta ar realitāti, aizved uz citu pasauli, neļaujot mums rīkoties," saka ģimenes psihoterapeite Gražina Budinaite. Viņa apliecina, ka mūsdienās uz konsultāciju pie psihoterapeita ierodas vecāki ar pārliecību, ka viņi nespēj tikt galā ar pienākumiem, jūtas vīlušies un nekompetenti. "Apdomājot savus ideālos priekšstatus par ģimeni, mēs sniedzam sev resursu daudz nobriedušākai mijiedarbībai ar to," norāda speciāliste.

Tāpēc mums vajadzētu apzināt tos uzskatus un fantāzijas, kuras traucē mūsu bērniem veidoties par personībām, bet mums, vecākiem, – izpildīt savu vecāka pienākumu bez liekas vainas sajūtas un mokošām šaubām.

Pirmais ideālais tēls: visi viens otru mīl

Attiecībās valda dabiska harmonija. Cieņa, savstarpēja sapratne un maigums starp visiem ģimenes locekļiem padara ikdienu par miera ostu.

Šī neatvairāmi pievilcīgā ideāla pamatā ir nopietna, loģiska kļūda. Jo ir taču zināms, ka mūsu jūtas ir neviennozīmīgas un mīlestība starp ģimenes locekļiem cita starpā nozīmē arī sāncensību, kā arī dusmas vai pat naidu.

"Noliedzot šo cilvēku attiecību dimensiju, sagaidot tikai pilnīgu saplūšanu vienam ar otru, mēs nonākam nopietnās nesaskaņās ar savām emocijām, kas ir postoši mūsu dvēselei. Tavs partneris var uzvesties ne tā, kā to paredz tava ideālā ainiņa, – uzliesmot emocijās, sadusmoties, un tev uzreiz rodas sajūta, ka viņš tevi ir nodevis, ka viņš nepavisam nav tāds, kādam vajadzētu būt, bet tas, savukārt, nozīmē, – tālākā dzīve ar viņu nav iespējama," skaidro Budinaite.

Starp partneriem pastāv divas pretēja vajadzības: vajadzība pēc otra cilvēka un vajadzība pēc neatkarības. "Jūtu svārstam vajadzētu šūpoties brīvi, bez aizvainojumiem un pašpārmetumiem. Šī šūpošanās – ir tā satuvināšanās un tā attālināšanās – kas var izraisīt konfliktus un nodarīt sāpes, bet tieši tās palīdz noteikt pareizo distanci, kura nepieciešama veselīgās attiecībās," savu viedokli pauž ģimenes psihoterapeits Seržs Efess.

Bīstami ir arī gaidīt milzu laimi, ko ģimenes locekļiem it kā būtu jāsaņem kopdzīvē.

"Es bieži dzirdu, ka vecāki saka: "Būt kopā ar maniem bērniem ir viena vienīga laime!" It kā ģimene būtu klubs, kura dalībnieki sapulcējušies kādu kopīgu interešu vārdā! Patiesībā mūsu pienākums nav mīlēt bērnu kaut kādu viņa labo īpašību vai sasniegumu dēļ. Vecāku pienākums ir iemācīt bērnam ievērot kādus noteiktus noteikumus un nodrošināt viņam iespējami labākus dzīves apstākļus," norāda Noiburgers.

Speciālisti mudina nepiemirst arī par to, ka "mīļais" bērniņš pilnīgi mierīgi var pārvērsties arī "nešpetnajā". Un ko tad? Vai patiesi tikai tādēļ tu pārstāsi viņu mīlēt? Kļūst skaidrs, ka šāds ģimenes emocionālās vērtības pārspīlējums ir kaitīgs visiem.