Saeimā iesniegs iniciatīvu par valsts apmaksātu nepārtrauktu glikozes kontroles sistēmu bērniem

Iniciatīva par nepārtrauktas glikozes monitorēšanas sistēmu bērniem Portālā "Mana balss" ir savākusi vairāk nekā 10 000 parakstu un tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā un Veselības ministrijā.

Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības valdes priekšsēdētāja Ināra Pužule atklāj, ka pēdējo septiņu gadu laikā Latvijā 1. tipa diabēts ik gadu tiek diagnosticēts vidēji 65 - 70 pacientiem vecumā no 0 līdz 17 gadiem. Sevišķi pieaug to pacientu skaits, kuriem diabēts tiek diagnosticēts agrā vecumā no dzimšanas brīža līdz četru gadu vecumam.

2016. gada beigās no visiem 1.tipa diabēta pacientiem 494 bija bērni līdz 17 gadu vecumam, kas ir par 22,28 procentiem vairāk nekā 2008. gadā, informē Pužule. Pacientu skaits katru gadu pieaug un, neskatoties uz valsts finansējuma palielinājumu, Latvija ieņem pirmo vietu starp citām Eiropas valstīm diabēta pacientu nāves gadījumos.

"Slimība nežēlo nevienu, kas nevērīgi izturas pret savu veselību. Diabēta komplikācijas noved pacientus līdz invaliditātei, un tad valstij tāda cilvēka uzturēšana izmaksā trīs līdz četras reizes dārgāk. Tāpēc jau pašā sākumā jālikvidē invaliditātes cēloņi," portālā "Mana balss" raksta iniciatīvas pārstāve Linda Jaunzema.

Šobrīd valsts nodrošina 120 glikēmijas testa strēmeles mēnesī jeb četras testa strēmeles dienā. Taču maziem bērniem cukura līmenis tiek mērīts krietni biežāk – aptuveni sešas reizes dienā.

Iniciatīvas autore Nataļja Grabčaka meita jau septiņus gadus slimo ar 1.tipa diabētu. "Bērnu vecāku, kuri ir tādā pašā situācijā, vārdā gribu teikt, ka mēs negribam, lai mūsu bērni nākotnē kļūtu par invalīdiem," portālā "Mana Balss" stāsta Grabčaka.

Iniciatīva iesaka problēmu risināt ar valsts finansētām glikēmijas testa strēmelēm un nepārtrauktas glikozes kontroles sistēmām, kā arī individuālā budžeta principa izveidošanu, lai paši pacienti pieejamā finansējuma apjomā varētu iegādāties glikēmijas testa strēmeles vai nepārtrauktas glikozes kontroles sistēmu. "Mēs esam pārliecināti, ka glikozes kontroles sistēma uzlabos mūsu bērnu dzīvi," piebilst Grabčaka.

Iniciatīva portālā "Mana balss" tika publicēta 13. februārī un šobrīd ir savākusi 11 081 cilvēku parakstus un atbalstu tās iesniegšanai Saeimā un Veselības ministrijā.