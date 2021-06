Sāk sociālu kampaņu 'Iedomājies sevi bērna vietā!'

1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, organizācija "Centrs Dardedze" uzsāk sociālu kampaņu "Iedomājies sevi bērna vietā!", kuras laikā ikviens vecāks tiek aicināts pilnveidot prasmes cieņpilnu un drošu attiecību veidošanā ar saviem bērniem. Pēdējā laikā sabiedrībai ir daudz skaidrots, ko bērniem nodara dažāda veida vardarbība, taču šobrīd pienācis laiks palūkoties uz šo tēmu no otras puses – ko nozīmē drošas attiecības ar bērnu un kā ļaut bērnam tās piedzīvot.

"Ikdienā mēs jau daudzus gadus Džimbas drošības programmā mācām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par to, ka nedrošās situācijās jāvēršas pie saviem "drošajiem cilvēkiem" - pieaugušajiem, kuriem viņi uzticas. Bet bieži vien mums nākas aizdomāties, vai katram bērnam vecāki ir viņa drošie cilvēki? Kampaņas laikā skaidrosim mūsu skatījumu, kāds ir bērnam drošs vecāks: tāds, kurš redz bērnu kā līdzvērtīgu cilvēku jau no mazotnes, patiešām sadzird viņu un nebaidās runāt par tēmām, kas bērna drošībai ir svarīgas," skaidro "Centrs Dardedze" prevencijas daļas vadītāja Agnese Sladzevska.

"Mēs paši varbūt pat nepamanām tās mazās lietas, kurās pārkāpjam bērna robežas – piespiežam neraudāt, izēst tukšu šķīvi, pagrūžam, kutinot nesadzirdam bērna "nē", bet tieši šie it kā sīkumi veido bērna attieksmi pret savu ķermeni un kalpos par pamatu tam, vai bērns pieļaus savā dzīvē jebkāda veida vardarbību no vienaudžiem vai pieaugušajiem. Drošība attiecībās nav mazāk svarīga kā, piemēram, drošība uz ielas, tomēr mums pašiem bērnībā par to nemācīja, tāpēc šīs prasmes vecākiem nākas apgūt no jauna."

Kampaņas galvenā mērķauditorija ir piecus līdz 10 gadus vecu bērnu vecāki, kā arī jebkurš cits pieaugušais, kas piedalās bērnu dzīvē. Kampaņas laikā vecāki tiek aicināti "Centrs Dardedze" mājaslapā aizpildīt testu, lai izvērtētu savas attiecības ar bērnu, noskatīties bezmaksas vebināru par drošām attiecībām ģimenes ikdienā, kā arī sociālajos tīklos noklausīties intervijas ar psihiatru Ņikitu Bezborodovu, sociālantropologu Klāvu Sedlenieku, organizācijas "Papardes zieds" vadītāju Ivetu Ķelli, kā arī "Dardedze" speciālistiem.

Kampaņas laikā tiks analizēti dati no vecāku aptaujas par bērnu izglītošanu saistībā ar izvairīšanos no seksuāliem pāridarījumiem, ko 2021. gada sākumā veica pētījumu centrs SKDS. Tajā noskaidrots, ka situācijā, ja bērns pie vecāka atnāktu un teiktu, ka kāds viņam ir nodarījis pāri, vecāku biežākā reakcija būtu mēģināt pārliecināties, vai pāridarījums patiešām noticis (to norādījuši 53 procenti aptaujāto vecāku).

"Daudziem vecākiem šķiet, ka bērns nedrošā situācijā noteikti vērsīsies pie viņa un pastāstīs par notikušo, taču realitātē ne vienmēr tā notiek. Lai bērns spētu uzticēties vecākiem, viņam ir svarīgi zināt, ka vecāki neapšaubīs bērna teikto, bet gan atbalstīs un palīdzēs. Gan vecākiem, gan bērniem ir vērtīgi trenēt šīs prasmes – spēt atklāti, mierīgi un iejūtīgi pārrunāt jebkuras, arī sāpīgas vai neērtas tēmas. Kampaņas laikā mēs plašāk aplūkosim sarunas, kuras vecākiem nevedas tik viegli," stāsta "Dardedze" psiholoģe Daina Dziļuma.