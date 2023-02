Sākas pieteikšanās 'Rimi Rīgas maratona' Olimpiskajai bērnu dienai

No 6. februāra atvērta pieteikšanās "Rimi Rīgas maratona" Bērnu dienai, kas šogad kļuvusi par Olimpisko bērnu dienu. 6. maijā pie Brīvības pieminekļa kustību prieku būs iespēja piedzīvot pašiem mazākajiem dalībniekiem un ģimenēm, un papildu jau ierastajām bezmaksas trasītēm organizatori atjaunos 60 metru garo "Sprinta karaļa un karalienes" distanci, kurā tiks fiksēts laiks un noteikti ātrākie mazie sprinta skrējēji.

Olimpiskās bērnu dienas programma

Olimpiskā bērnu diena tiks atklāta pulksten 10 ar mazajām distancēm. Pašiem mazākajiem, kā ierasts, tiks piedāvāta šķēršļu trasīte "Happy mazuļiem", savukārt mazliet lielāki bērni varēs izskrieties 200 un 400 metru distancēs, kā arī DPD jūdzē (1609 metri), kas pagājušajā gadā bijā īpaši populāra ģimenēm ar bērniem. 60 metru distance "Sprinta karalis un karaliene" pie paša pieminekļa būs atvērta no pulksten 11 līdz 15, kad Olimpiskā Bērnu diena tiks noslēgta.

Dalība Olimpiskās bērnu dienas 200 metru, 400 metru un "Happy mazuļiem" trasītēs ir bez maksas. Dalības maksa sprinta distancē "Sprinta karalis un karaliene" ir trīs eiro, bet DPD jūdzes distancē – pieci eiro. Visu Olimpiskās bērnu dienas distanču finišētāji tiks pie oficiālajām "Rimi Rīgas maratona" medaļām.

Reģistrācija Olimpiskajai bērnu dienai

Olimpiskās bērnu dienas visām distancēm iespējams reģistrēties "Rimi Rīgas maratona" mājaslapā sadaļā Olimpiskā bērnu diena. Bērnus pasākumam jāpiesaka tiem pieaugušajiem, kuri 6. maijā plāno piedalīties un varēs uzraudzīt bērnus skrējienos. Ierašanās startā būs norādītajā starta intervālā, kas būs redzams uz dalībnieku numuriem, lai izvairītos no rindām.

Starta numuru izņemšana

Starta numurus visām mazajām trasītēm, kas norisināsies bez laika kontroles, reģistrēto dalībnieku vecāki un ģimenes locekļi no 18. aprīļa, uzrādot reģistrācijas brīdī saņemto apstiprinājuma vēstuli, varēs izņemt reģistrācijas brīdī izvēlētajā vietā: vai nu vienā no trim "Rimi" veikaliem – TC "Alfa", t/c "Spice" vai Pulkveža Brieža ielā 33a, vai "Rimi Rīgas maratona" Expo Hanzas Peronā 5. un 6. maijā. Savukārt DPD jūdzes un "Sprinta karaļa un karalienes" starta numuri būs aprīkoti ar īpašu laiku mērīšanas čipu, tādēļ tos varēs izņemt tikai EXPO 5. un 6. maijā no pulksten 10 līdz 20.

""Rimi Rīgas maratona" bērnu diena jau gadiem kalpojusi kā iedvesmas avots mazajiem skrējējiem. Šogad esam nolēmuši šo tradīciju vēl vairāk stiprināt, Bērnu dienas norisē iesaistot olimpiešus, kā arī atbalstot Olimpiskās bērnu dienas norisi finansiāli. Esam pārliecināti, ka Bērnu diena mudinās sportam un fiziskajām aktivitātēm pievērsties arvien vairāk Latvijas ģimeņu," uzsver Kārlis Lejnieks, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs.

"Pirms deviņiem gadiem kopā ar mūsu galveno partneri "Rimi" likām pamatus Bērnu dienai. Toreiz tā bija saujiņa mazo skrējēju ar mammām un tētiem, kas gadu gaitā izauga līdz pasākumam ar vairāk nekā 10 tūkstošiem dalībnieku. Gribu pateikt paldies ikvienai mammai un tētim, kuri saprot, ka bērniem ir jārāda piemērs un jāsporto visiem kopā, lai radītu veselīga dzīvesveida paradumu jau no mazotnes. Olimpiskā bērnu diena ir tieši tāds pasākums, kurā startēt visai ģimenei – iesākumā visiem kopā notipinot DPD jūdzi, pēc tam izskrienoties Olimpiskās bērnu dienas mazajās trasītēs vai "Sprinta Karalī un karalienē" kuras uzvarētājus pirmoreiz kronēsim Brīvības pieminekļa pakājē," par jaunumiem stāsta Rimi Rīgas maratona direktors Aigars Nords.

Organizatori atgādina, ka 42, 21, 10, 5 kilometru un DPD jūdzes distancei iespējams reģistrēties oficiālajā maratona mājaslapā. Reģistrācija līdz 28. februārim ir par izdevīgāku dalības maksu.