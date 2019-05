Sākusies grupu komplektēšana Rīgas bērnudārzos; kas jāzina vecākiem

Departaments vērš vecāku uzmanību, ka ārpuskārtas uzņemšanas statusi "obligātās izglītības vecums" un "brālis/māsa", kā arī informācija par deklarētās dzīvesvietas adresi, rindā tiek aktualizēti katru reizi, kad tiek veidots pretendentu saraksts. Ir iespējams, ka maijā, uzņemot kādu bērnu, ievadot elektroniskajā sistēmā VIIS kā iestādes audzēkni no 1. septembra, un iestādei, veidojot nākamo sarakstu šis bērns tiks pārbaudīts, vai rindā nav kāds brālis vai māsa. Tādējādi ar prioritāti "brālis/māsa" izglītības iestādē tiek uzņemti arī tikko jaunuzņemto bērnu brāļi/ māsas. Statusa "brālis/māsa" piešķiršanas būtība ir nodrošināt, lai vienas ģimenes bērni apmeklētu vienu un to pašu izglītības iestādi, tādējādi ievērojami atvieglojot ģimenes ikdienu, sevišķi tām, kurām ir divi un vairāki pirmsskolas vecuma bērni. Statusa "brālis/māsa" piešķiršanas noteicošais apstāklis ir visu ģimenes bērnu deklarētā dzīvesvieta vienā adresē, kas ir Rīgas administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības līdzfinansējumu privātajā izglītības iestādē var saņemt, ja:

bērns ir vismaz pusotru gadu vecs (sākt mācīties privātā iestādē var arī agrāk, kamēr bērnam vēl nav pusotrs gads, bet līdzfinansējumu viņš saņems tikai no pusotra gada vecuma);

bērna un viena vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

bērns vienlaicīgi var būt tikai vienas privātās izglītības iestādes audzēknis;

pašvaldības izglītības iestāde bērnam jau nav izsniegusi izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;

pašvaldības līdzfinansējums bērnam privātā izglītības iestādē netiks pārtraukts arī tad, ja pašvaldības izglītības iestāde bērnam vietu būs piedāvājusi;

tiem bērniem, kas kalendārā gadā uzsāk mācības 1.klasē, pašvaldības līdzfinansējums tiek maksāts līdz 15.augustam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamībai gan pašvaldības, gan privātā izglītības iestādē. Bērna vecāki var izvēlēties topošo pirmklasnieku privātajā pirmsskolā sūtīt arī periodā no 16. līdz 31. augustam, bet par šo periodu bērns nesaņems pašvaldības līdzfinansējumu.



Ja līdz uzaicinājuma saņemšanas brīdim izmantots Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansēts bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojums, tad saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kad bērnam ir piedāvāta vieta iestādē, bet piedāvājums nav pieņemts, kā rezultātā pieteikums iestādē ir atcelts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs), pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiks pārtraukta pēc 30 dienām no piedāvātā uzņemšanas datuma (piemēram, ja vieta piedāvāta no 1. septembra, tad līdzfinansējums tiks aprēķināts līdz 1. oktobrim).