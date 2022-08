Sākusies mācību pieaugušajiem 8. kārta – liela interese par aprūpētāja profesiju

Mācību pieaugušajiem 8. pieteikšanās kārtā līdz šim lielākais pieteikumu skaits saņemts izglītības programmās, kas piedāvā apgūt aprūpētāja, māsas palīga un komercdarbinieka profesijas. Piesakoties mācībām 8. kārtā, ir iespējams izvēlēties kādu no 43 izglītības programmām izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 2022. gada 31. augustam. Līdzmaksājums ir tikai piecu līdz 10% apmērā.

Līdz 16. augustam saņemti 783 pieteikumi, no tiem 46% iesnieguši iedzīvotāji ar zemu izglītības līmeni. Nodarbinātie visbiežāk izvēlas apgūt māszinību, komerczinību, sociālā aprūpētāja programmas, tāpat ir interese apgūt digitālās prasmes pamatlīmenim un elektroniku.

Aptaujājot reflektantus par motivāciju pieteikties mācībām, VIAA noskaidrojusi, ka 54% gadījumu tā ir vēlēšanās palielināt iespējas mainīt darbavietu vai profesiju. Kā nākamās populārākās atbildes seko iespēja iegūt izglītības apliecību vai sertifikātu (32%) un iespēja uzlabot karjeras iespējas esošajā darbavietā (31%).

"Šoreiz izglītības programmu piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus pieprasījumu un nepieciešamību stiprināt kompetences tieši nodarbināto ar zemu izglītības līmeni vidū. Ekonomiskā situācija ir mainīga, tāpēc šī ir vērtīga iespēja iegūt profesiju vai uzlabot savas prasmes. Tāpat jāuzsver, ka iespēja apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, projektā tiek piedāvāta pēdējo reizi. Kopumā izglītības programmu apguve ir iespēja nodarbinātajiem no mazāk aizsargātām grupām paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū, atrast, saglabāt darbu un, iespējams, pakāpties par vienu soli augstāk savā profesionālajā karjerā," uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale – Baumane.

Pieteikties mācībām iespējams līdz 31. augustam



Piesakoties mācībām 8. kārtā, ir iespējams izvēlēties kādu no 43 izglītības programmām izglītības iestādēs visā Latvijā. Izglītības programmās var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni. Pieteikties mācībām var vēl līdz 31. augustam interneta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada septembra.

Līdzmaksājums par mācībām ir piecu līdz 10% apmērā



Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir pieci procenti, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Šajā pieteikšanās kārtā mācības galvenokārt norisināsies klātienē. Mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ, savukārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vai prakses vietu.

ESF fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.