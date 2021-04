Sākusies pieteikšanās bērnu vasaras nometnēm Rīgā

Bērnu dienas nometņu centrs "Brīnumzeme" Valsts izglītības satura centrā (VISC) ir saskaņojis pirmās šīs vasaras bērnu dienas nometnes Rīgā, kurās bērni vecumā no pieciem līdz 10 gadiem varēs piedalīties radošās un izglītojošās nodarbēs ar mērķi iepazīt dažādas dzīves jomas.

Bērnu dienas nometņu centra "Brīnumzeme" organizatora SIA "We are very" valdes loceklis Māris Šķēle: "Rīgā esam pirmie, kuri ir saskaņojuši mazo bērnu dienas nometnes Valsts izglītības satura centrā. Tāpat esam izsludinājuši arī agrīno pieteikšanos šajās nometnēs. Vēlamies vērst vecāku uzmanību, ka bez VISC saskaņojuma nometnes nav atļautas un tāpat jāpārliecinās, vai līgumā ar organizatoriem ir garantēta naudas atmaksa, ja nometne nenotiek ierobežojumu dēļ.

Pirms pandēmijas daudzi uzskatīja, ka vasaras nometnes ir vienkārši vieta, kur bērni pavada brīvo laiku un apgūst kādas jaunas prasmes, bet šajā vasarā pieaugs savstarpējās komunikācijas un izglītojošo aktivitāšu nozīme. Tajā pašā laikā, ņemot vērā neskaidrību ar Covid-19 ierobežojumiem un nometņu organizatoru spēju pildīt nepieciešamās papildu epidemioloģiskās prasības, prognozējam, ka vasaras nometņu skaits Rīgā šovasar varētu būt jūtami mazāks."

Nometņu vadītāja un pedagoģe Margita Lagzdiņa: "Mācoties attālināti, mazāk laika paliek skaidrojumiem un sarunai ar skolēniem, un tas var ietekmēt bērnu spēju analizēt informāciju un izvērtēt tās avotus. Pirmo klašu skolēniem mācīšanās paradumi tikai veidojas, un bērniem ir jāatrod katram savs veids, kā sekmīgāk apgūt zināšanas, bet tas ir grūti izdarāms bez tiešas pedagoga iesaistīšanās. Ne velti ar attālināto mācību norisi Latvijā nav apmierināts 41 procents vecāku, bet kā labu to vērtē tikai 16 procenti. Arī sociālo attiecību veidošanas prasmes bērni labāk apgūst savstarpējā komunikācijā, nevis virtuālajā vidē."

To, ka virtuālās apmācības paaugstina riskus bērnu un vecāku garīgajai veselībai un labsajūtai, apliecina arī ASV Slimību kontroles un profilakses centra šī gada martā publicētais pētījums. Gandrīz 25 procenti vecāku, kuru bērni mācījās attālināti, ziņoja par viņu garīgās vai emocionālās veselības pasliktināšanos. Vecāki atzina, ka bērni ir mazāk fiziski aktīvi, mazāk laika pavada ārā un mazāk laika pavada kopā ar draugiem. Par savu emocionālo distresu ziņoja 54 procenti vecāku, kuru bērni mācījās virtuāli, salīdzinot ar 38 procentiem vecāku, kuru bērni izglītojās klātienē. Vecāki, kuru bērni mācījās attālināti, biežāk ziņoja arī par darba zaudēšanu, bažām par darba stabilitāti, bērnu aprūpes izaicinājumiem un bezmiegu.

Foto: Publicitātes attēli

"Brīnumzeme" dienas nometnes ir gatavas darboties, ievērojot Covid-19 ierobežojumus. Piemēram, pagājušajā vasarā nometnē vienā nedēļā bija ne vairāk par 30 bērniem, kas savukārt tika dalīti trīs apakšgrupās, un nav ziņu, ka kāds nometnes laikā vai pēc tās būtu inficējies ar Covid-19.

Nometne "Brīnumzeme centrs" darbosies "Hanzas vārtos" visu vasaras brīvlaiku piecas dienas nedēļā no pulksten 8.30 līdz 17.30, izņemot Līgo brīvdienas. Vecāki visbiežāk savas atvases piesaka uz četrām nedēļām, kas atlaižu politikas dēļ ļauj maksāt zemāko cenu par vienu apmeklējuma nedēļu. Tāpat ir iespēja atgūt pārmaksāto IIN par bērnu interešu izglītību 20 procentu apmērā, aizpildot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

2020. gada vasarā "Brīnumzeme" nometnes Rīgā notika trīs vietās un pulcēja 750 bērnus.

Par citām iespējām pieteikt bērnus nometnēm informāciju meklē te, VISC uzturētajā tīmekļa vietnē.