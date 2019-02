Sākusies pieteikšanās 'ZZ Čempionātam 2019'

Šodien, 19. februārī, sākas pieteikšanās "ZZ Čempionātam" (ZZČ), kas ir lielākās sporta un prāta spēles skolēniem ne vien Latvijā, bet arī visā Baltijā. Šogad, savā 13. sezonā, "ZZ Čempionātā" uzsvars tiks likts uz Latvijas jauno līderu attīstību. Ikviens pasākuma dalībnieks varēs gūt apliecinājumu savām stiprajām pusēm un parādīt, ka tiecas pēc sasniegumiem.

Kopumā iepriekšējos čempionātos ir iesaistījušies vairāk nekā viens miljons skolēnu, skolotāju, vecāku, atbalstītāju un organizatoru. Šajā sezonā gaidāmas izmaiņas apbalvošanas sistēmā: finālā tiks apbalvoti astoņi 1. vietas ieguvēji – viena komanda katrā vecuma grupā. Katru dienu tiks noteikti dienas līderi, bet viena klase, kas visā ZZČ būs ieguvusi visvairāk punktu, saņems absolūtā uzvarētāja goda titulu. Šī titula ieguvējs tiks noteikts, skaitot kopā mājasdarbā, pusfinālā un finālā iegūtos punktus.

Čempionāts paredzēts klašu komandām no 5. līdz 12. klasei vairākos posmos, kulmināciju sasniedzot finālā, kas no 23. līdz 25. maijam norisināsies sporta kompleksā "333" Ropažu novada Sila Priedēs. Finālā pulcēsies ap 15 000 skolēnu jeb 540 spēcīgākās un radošākās klases no visas Latvijas. Sacensības norisināsies starp komandām 5.-6. klašu, 7.-9. un 10.-12. klašu grupā.

Pretendēt uz vietu ZZČ pusfinālā varēs visas tās klašu komandas, kuras reģistrēsies šeit un izpildīs mājasdarbu līdz 17. marta pulksten 23:59. Šogad klasēm būs jāveic mājasdarbs, kurā ir jāizdomā "uzvaras kustība" – unikāli dejas soļi, un jāiemūžina tie 15 sekunžu garā video. Līdzīgi kā pagājušoga, pusfināls norisināsies digitāli. Savukārt finālā piedalīsies tās klases, kas vislabāk būs veikušas pusfināla uzdevumus.

Šogad pirmo reizi tiks organizēts arī Solo čempionāts, kas norisināsies pēc ZZČ pusfināla. Tajā skolēni varēs brīvprātīgi izpildīt uzdevumus, kā arī saņemt balvas. Tādējādi arī tiem, kuri čempionātā nepiedalās ar klasi, būs iespēja parādīt sevi kā līderi, risinot dažādus uzdevumus. Solo čempionāta uzvarētājs balvā saņems pilnībā apmaksātu divu nedēļu angļu valodas nometni Portugālē.

Plašāka informācija par pieteikšanos spēlēm un ZZ Čempionāta 13. sezonas mājasdarbu atrodama šeit.

