"WorldSkills" ir vērienīgākais pasaules mēroga jauno profesionāļu meistarības konkurss, kas notiek ik pēc diviem gadiem, un šogad no 22. līdz 27. augustam tas norisinās Kazaņā (Krievijā) 45. reizi. Tā mērķis ir celt profesionālās izglītības prestižu un Krievijas amatpersonas to sauc par šī gada lielāko starptautisko pasākumu, kura atklāšanā piedalījās augstākās Krievijas amatpersonas. Konkursu droši var dēvēt par profesionāļu prasmju olimpiskajām spēlēm, kurās piedalās savā profesijā labākie un talantīgākie jaunieši (profesionālo skolu audzēkņi un absolventi) no vairāk nekā 60 valstīm. Arī portālam "Delfi" ir iespēja sekot līdzi Latvijas komandas startam grandiozajā konkursā.

Latvija šajā konkursā pārstāvēta septiņās no 56 disciplīnām – skatlogu noformēšanā startēs Luīze Mihailova, grafikas dizainā Laine Zvirgzdiņa, ēdienu gatavošanā Nils Ģēvele, restorāna pakalpojumos Madara Miņina, elektriskajās instalācijās Vitālijs Voiskovičs, mēbeļu galdniecībā Kristaps Eglītis un smago spēkratu remontā un apkopē Andis Kārkliņš. Kas ir šie jaunieši, un cik smags bijis sagatavošanās un treniņu process? Kāpēc ir nozīmīgi, ka Latvijas profesionāļi parāda, ka ir līdzvērtīgi pasaules kolēģiem, un ko tas dos viņu karjerai, stāsta paši konkursanti un Latvijas komandas vadītāja.

Labākie no labākajiem

Sacensības sākušās 23. augustā un turpināsies četras dienas, kuru laikā vairāk nekā 1300 konkursanti no visas pasaules spraigā konkurencē cīnīsies par labākā jaunā profesionāļa titulu 56 prasmju konkursos. Līdz šim labākais panākums Latvijai bijis 2013. gada "WorldSkills" konkursā Vācijā, kur skatlogu noformēšanā iegūta sudraba medaļa. Savukārt "EuroSkills" konkursā pērn Budapeštā Latvijas pārstāvji izcīnīja vienu zelta, vienu sudraba un trīs bronzas medaļas.

"WorldSkills" konkurence ir krietni lielāka. Reti kuram Latvijā ir izpratne par šī pasākuma vērienu, bet ieskatam noderēs daži skaitļi un fakti. Piemēram, elektrisko instalāciju disciplīnā, kur startē Latvijas pārstāvis Vitālijs Voiskovičs, dažu dienu laikā konkursantam vienam pašam jāizveido visas nelielai mājai nepieciešamās elektroinstalācijas, bet kopumā visu dalībnieku vajadzībām šajā disciplīnā tiks izmantoti vadi, kuru garums četras reizes pārsniedz Everesta augstumu. Savukārt ainavu arhitektiem būs jāizveido vairāku līmeņu dārzi ar strūklakām un pat upītēm, un viņu vajadzībām sagādāti 25 tūkstoši dzīvo augu. Tehnikas remonta un apkopes disciplīnās konkursantiem pavisam īstiem un moderniem traktoriem, kombainiem, automašīnām, hibrīdauto, autobusiem un pat helikopteriem būs jādiagnosticē problēmas un jāspēj tās novērst gluži kā īstajā dzīvē. Vārdu sakot, visi konkursanti spraigā sacensībā veiks reālus uzdevumus, ko vērtēs eksperti