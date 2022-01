Sanda Dejus par meitas gaidīšanu, nākotni soctīklu pasaulē un aizgūtajām mācībām

Kāda būs mūsu bērnu dzīve pēc 20 gadiem? Ko esam mācījušies no atvasēm? Par šīm tēmām "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" runā TV un radio personība, improvizatore Sanda Dejus.

Dejus, kas ne tikai darbojas uz skatuves, bet ir arī "Radio SWH" rīta raidījuma "Tik Tik Tik" vadītāja, atklāj, ka jau grūtniecības laikā rakstīja meitai dienasgrāmatu ar informāciju un ziņām par viņas gaidīšanu. Savukārt vēlāk dienasgrāmatā fiksētas dažādas Dārtas pērles, kas pierakstītas gan rakstiski, gan video formātā ar telefona palīdzību. Taujāta, vai meita zina par savu "Instagram" kontu, Dejus atklāj, ka Dārta to īsti neapzinoties, toties zinot, ka šāds konts eksistējot un esot sekotāji.

Uz jautājumu, kāda varētu būt Dārtas nākotne pēc 20 gadiem, kad sociālie tīkli, visticamāk, būs krietni mainījušies, Dejus atzīst: "Es ļoti ceru, ka tās tehnoloģijas un viss tas tehnoloģiskais progress, un kaut kāda mākslīgā intelekta lieta paliks kā patīkams bonuss mūsu ikdienai, lai atvieglotu kaut ko." Viņai pašai sociālo tīklu dzīve ir blakus lieta, koncentrējoties uz realitāti: "To pašu es ļoti cenšos mācīt arī savai meitai, ka mēs varam kaut ko parādīt, kaut ko padarīties internetā, bet faktiski dzīvojam šeit un tagad."

Dejus atklāj, ka no meitas visu laiku mācoties. Viņa dalās stāstā, kad Dārta no vēdeklīša uztaisījusi spārnus, uz ko jautājusi: "Tu esi fejiņa vai bitīte?" Dārta atbildējusi: "Es esmu vilks." Dejus retoriski jautā: "Kāpēc lai ar spārniem nebūtu vilks? Tu ar savu pieaugušās sievietes skatu – fejiņa vai bitīte, vienīgais, ko tu vari savā rāmītī izdomāt." Viņa turpina: "To es mācos – nepazaudēt tādu pirmreizību, ieraugot lietas, neko neuztvert par pašsaprotamu, bet katru reizi ieraudzīt no jauna."

Pilnu raidījuma ierakstu klausies te.