Seksuālā vardarbība: tikai puse no vecākiem runā ar bērniem par tās riskiem

23. novembrī Latvijā atzīmē Eiropas dienu bērnu aizsardzībai no seksuālas vardarbības. Statistikas dati nav iepriecinoši – Eiropā viens no pieciem, Latvijā – viens no 10 bērniem līdz 18 gadu vecumam tiek pakļauts kādai no seksuālās izmantošanas formām.

Kā liecina Valsts policijas dati, 2018. gada pirmajā pusgadā 36 bērni atzīti par cietušajiem no seksuālas vardarbības. Tas ir par 11 gadījumiem vairāk nekā iepriekšējā gada šajā pašā periodā. Seksuāls pāridarījums pret nepilngadīgo ir visgrūtāk atklājamais noziegumu veids, jo parasti bērns pats nevēršas pret savu pāridarītāju. "Sabiedrībā vēl aizvien valda mīti par to, kas tad īsti ir dzimumnoziegums un par to, kur šis dzimumnoziegums notiek. Mēs mēdzam daudz runāt par to, ka seksuālu vardarbību pret bērnu veic kāds "baisais svešinieks", lai gan pasaules pētījumi rāda, ka vairāk nekā 80 procenti dzimumnoziegumu pret bērnu notiek ģimenē un tuvu attiecību lokā," skaidro organizācijas "Centrs Dardedze" valdes locekle Laila Balode. "Pērn "Centrs Dardedze" veiktā vecāku aptauja liecina, ka tikai 51 procents vecāku ar bērniem ir pārrunājuši informāciju, kas viņus varētu pasargāt no seksuālās vardarbības. Lai gan strauji pieaug seksuālas vardarbības riski interneta vidē, par tiem ar saviem bērniem runā vien 46 procentu vecāku. Lai novērstu seksuālu vardarbību pret bērnu, preventīvi jāstrādā gan ar dažāda vecuma bērniem, gan arī vecākiem un pedagogiem – izglītojot un pielāgojot skaidrojuma veidu un informācijas kanālus. Tie bērni, kuru vecāki velta laiku, lai izprastu, kas ir seksuāla vardarbība, kā to atpazīt un kā rīkoties, lai novērstu risku to piedzīvot savam bērnam, noteikti ir krietni vairāk pasargāti nekā tie bērni, kuru vecāki to nedara," uzsver Balode. Jāatgādina, ka seksuāls pāridarījums pret bērnu ir ne vien izvarošana, bērna intīmo ķermeņa daļu aizskaršana vai bērna piespiešana aizskart pieaugušā intīmās ķermeņa daļas, bet arī bērna piespiešana atkailināties, atkailināšanās bērna priekšā ar mērķi gūt uzbudinājumu, pornogrāfisku materiālu rādīšana bērnam un seksuāla rakstura video un foto attēlu izplatīšana, kur redzams bērns. Pats svarīgākais ir atvērta un draudzīga komunikācija ar bērnu, veidojot no draudiem brīvu gaisotni. Ja seksuāla izmantošana notiek ģimenē un tiek slēpta, šādā gadījumā bērnu var glābt citi līdzcilvēki.