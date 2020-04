Septiņās audžuģimenēs pērn atklāti pārkāpumi, par ko ziņots tiesībaizsardzības iestādēm

Pagājušajā gadā bāriņtiesa septiņās audžuģimenēs konstatējusi pārkāpumus pienākumu izpildē, par ko ziņojusi tiesībaizasrdzības iestādēm (policijai, prokuratūrai), liecina gada pārskats par bāriņtiesas darbu, ko publicējusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Kopumā audžuģimeņu statuss piešķirts 712 ģimenēm, no kurām 110 – pagājušajā gadā. 107 no visām audžuģimenēm bērni nav tikuši ievietoti, bet vēl 41 pamatotu iemeslu dēļ bērnu nevar uzņemt. Divām audžuģimenēm pērn atņemts šis īpašais statuss, bet 30 ģimenēm – izbeigts.

Kā liecina pieejamie dati, pērn ārpusģimenē esošo bērnu skaits bija 6252, no tiem 1335 bija ievietoti audžuģimenēs, bet 4276 aizbildņa ģimenēs, pārējie – dažādās iestādēs.

Adoptējamo bērnu skaits uz 2019. gada 31. decembri bija 1091, kas gadu iepriekš – 2018. gada nogalē bija 1238 bērni. No 1091 adoptējamā bērna 575 nav saņemta piekrišana viņu adoptēšanai. Uz ārvalstīm pērn adoptēti 44 bērni.

Bāriņtiesas darbības pārskatā minēts, ka kopumā par bērna aizbildņiem ir ieceltas 3395 personas, no kurām 1831 ir bērna vecvecāks, bet 844 – citi radinieki, pārējie – ne no radinieku loka.

Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, par ko bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālos dienestus vai citas atbildīgās institūcijas, pērnā gada nogalē bija 1438, un šajās ģimenēs aug 2668 bērni. Pagājušajā gadā kopumā 1162 personām pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, no tām – 576 mātēm un 586 tēviem. No visiem šiem gadījumiem 175 vecākiem pārtraukta aizgādība pret bērnu saistībā ar pielietotu vardarbību pret bērnu vai pamatotām aizdomām par tās īstenošanu ģimenē. Pērn 379 personām atjaunotas iepriekš pārtrauktās aizgādības tiesības pret bērnu, no tām 231 mātei un 148 tēviem. Bērnu skaits, kuru vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, pērn bija 1304, bet 486 bērni atkal varēja dzīvot savā ģimenē, jo viņu vecākiem aizgādības tiesības tika atjaunotas.

Bāriņtiesas darbiniekiem ir daudz un dažādu pienākumu. Tā, piemēram, pagājušajā gadā bāriņtiesa devusi atļauju trīs nepilngadīgām meitenēm stāties laulībā, bet divām personām piešķīrusi pilngadību pirms 18 gadu iestāšanās.

Vēl bāriņtiesa bērnu interesēs pērn lūgusi tiesai nodrošināt pagaidu aizsardzību pret vardarbību pieciem bērniem, divos gadījumos tā bijusi vairāku veidu vardarbība, bet pa vienam – fiziska, seksuāla un psiholoģiska rakstura vardarbība, ko bērns piedzīvojis ģimenē.

Kopumā pagājušajā gadā bāriņtiesā ierosinātas 6503 lietas, bet iestādes lietvedībā atrodas 33 528 lietas, kas vēl nav nonākušas arhīvā.

Detalizēti ar bāriņtiesas darbības pārskatu par 2019. gadu vari iepazīties šeit.