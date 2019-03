Septiņas nekorektas frāzes, kuras nevajadzētu teikt tiem, kuri nevēlas bērnus

Pirmkārt, ir vērts sākt ar to, ka cilvēki ir dažādi un tikpat dažādi ir viņu skatījumi uz dzīvi. Ja kādam galvenais ir ģimene un bērni, kādam citam – daudz svarīgāk ir izveidot spīdošu karjeru un katru dienu veltīt tikai sev vai mīļotajam cilvēkam. Un pilnīgi normāli, ka ir arī cilvēki, kuriem bērnu laime nav vajadzīga.

Bet nezin kādēļ daudzi uzskata teju par obligātu pienākumu "uzlikt uz pareizā ceļa" visus, kuri pieņēmuši lēmumu par bērna nelaišanu pasaulē.

Kā uzsvērts portālā "Ihappymama", 21. gadsimtā taktisks cilvēks nekad nelīdīs svešā baznīcā ar savu ticību. Tā ir katra personīgā darīšana! Lūk, iepazīsties ar tām septiņām frāzēm, kuras pavisam vienkārši ir neglīti sacīt tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ atteikušies no bērniem!

"Bet ja nu tu pēc tam nožēlosi?"

Neviens nesaka, ka cilvēks, kurš atteicies no bērnu radīšanas, nekad par to nenožēlos. Bet mēs visi taču kaut ko nožēlojam. Bet, ja izvēle ir tieši tāda, tātad, šajā brīdī cilvēks tieši tā ir arī juties. Un kāpēc gan vēlreiz atgādināt par izdarīto vai neizdarīto? Tev taču neviens neatgādina, ka tu neiekārtojies lieliskā darbā, kuru tev piedāvāja pirms pieciem gadiem. Lai gan pēc tam pats varbūt to nožēloji.

"Nu gan jau vēl pārdomāsi!"

Šis punkts ir iepriekšējā papildinājums. Arī pārdomāt var. Iespējams, pēc 10 gadiem cilvēks sapratīs, ka viņa skatījums šajā jautājumā ir mainījies. Bet tas tikai nozīmē to, ka pirms 10 gadiem viņš bērniem vēl nebija gatavs. Taču viņš var pārdomāt. Un tad tu vienkārši viņa acīs izskatīsies muļķīgi.

"Tu vienkārši nezini, ko zaudē"

Un kāpēc gan cilvēkam saprast to, ko saproti tu? Tev taču nesaka, ka tu nevari iedomāties, ko zaudē, krājot naudu bērna izglītībai, tā vietā, lai visas finanses iztērētu ceļojumam uz Bali.

"Mēs arī kādreiz negribējām, bet tagad esam tik priecīgi, ka viņš ir piedzimis"

Jā, jā, tas ir lieliski. Taču tas nenozīmē, ka cita cilvēka dzīvē notiks tāpat kā tavā ģimenē. Nevajag visus bāzt vienā maisiņā!

"Tā vienkārši runā tavs egoisms"

Skatoties, no kādas puses uz to paraugās. Piemēram, vecākiem var teikt, ka viņi ir egoistiski attiecībā uz apkārtējo vidi. Kāpēc? Jo autiņbiksītes, plastmasas pudelītes un rotaļlietas, kā arī hēlija baloni svētkos kaitē dabai. Bet tev taču neviens nesaka, ka tu dzīvo nepareizi.

"Nu, jā, ne visiem ir lemts kļūt par vecākiem"

Pirmkārt, tu vari nezināt visus iemeslus, kādēļ ģimenē nav bērnu. Bet ja nu viņiem tie nevar būt, un to viņi vienkārši neafišē? Pat ja viņi vienkārši negrib bērnus, tas nenozīmē, ka šie cilvēki ir ļauni, ka neprot un negrib par kādu rūpēties vai nav spējīgi mīlēt. Šī frāze ir rupjība un netaktiskums. Kāds gan tādā gadījumā tu pats esi kā vecāks un piemērs savam bērnam, ja vari cilvēkiem izteikt tik nepatīkamus pieņēmumus.

"Suni jūs paņēmāt, bet bērnu negribat..."

Pirmkārt, tikai tu pats suni salīdzini ar bērnu. Bet, otrkārt, rūpes par suni tas tomēr nav tas pats, kā maza cilvēka audzināšana. Un, jā, kāpēc gan kādam, kurš mīl dzīvniekus, obligāti jāmīl bērni? Tas vienkārši ir smieklīgi.

