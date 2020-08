Septiņas pārsteidzošas kļūdas, ko laulībā pieļauj daudzi

Apprecēties ir skaisti, bet izpildīt "līdz nāve mūs šķirs" solījumu nebūt nav tik vienkārši. Jo īpaši, kad ikdienā regulāri sākušās asākas vārdu pārmaiņas un diskusijas par pilnībā visu – sākot no svarīgiem, finansiāliem jautājumiem un līdz pat mūžīgi pārvārīto rīsu tēmai. Strīdu aizsegā lielā mīla šķietami izkūp gaisā, taču, ļoti iespējams, vienkārši laulības dzīvē dažām lietām esat izvēlējušies nepareizās pieejas.

Nenoliedzami, bieži vien partnerī gribas meklēt skabargas. Nav teikts, ka šajā gadījumā tevī būtu baļķis, tomēr nevar noliegt, ka, atpazīstot, mainot vai vismaz iniciējot savā laulības dzīvē ievērot vairākus principus, kā viens, tā otrs kļūsiet laimīgāki.

Portāls "Your Tango" apkopojis vairākas daudziem laulātajiem draugiem pat pārsteidzošas kļūdas, kas, šķietami neko sliktu nedarot un negribot, gandē laimīgo kopdzīvi.

Pienākumu sadalīšanas princips – 50/50

Kad runa ir, piemēram, par trauku mazgāšanu vai suņa izvešanu pastaigā, šis pienākumu sadalīšanas princips tiek uzskatīts par visgodīgāko. Taču, tiecoties vienu darbiņu proporcionāli sadalīt identiskās daļās, tu nemitīgi turi roku uz pulsa un skaiti, vai tik kāds procents nenobīdās par vienu uz augšu vai leju. Ja tu šonedēļ miskasti iznesi par vienu reizi vairāk, šāds sadalījums paredz, ka strīds principā ir garantēts.

Daudz labāks, nerviem un ilgtermiņa laulībai saudzīgs variants ir ļaut katram darīt to, kas patīk un labāk sanāk. Piemēram, viens ir atbildīgs par pārtikas iepirkšanu, rēķinu apmaksu un veļas mazgāšanu, kamēr otrs pievēršas grīdu slaucīšanai un saplīsušo elementu labošanai.

Kādu nedēļu tu izdarīsi vairāk. Iespējams, procentuāli paveiktā darba daudzums mainīsies uz 75/25, tomēr šādā veidā pārliecināsies, ka mīļotajam cilvēkam netīkamie pienākumi netiks veikti pa roku galam un beigu galā nebūs nepieciešams dubults darbs.

Intīmai tuvībai "īstais" garastāvoklis

Protams, neviens nav stāvējis jūsu guļamistabā, lai varētu komentēt intīmo dzīvi, taču lielākoties tomēr seksuālā dzirksts ar laiku apdziest. Kamēr gaidīsi nedaudz draiskā un mīlestības pilnā garastāvokļa apciemojumu, var paiet pat vairāki mēneši, kuru laikā palaid gar degunu daudz skaistu un patīkamu mirkļu.

Šajā jautājumā iezīmējas divas cilvēka dabas – viena racionāla, bet otra – impulsīva. Pirmais minētais varētu teikt: "Kad šodien atgriezīšos mājās pēc darba, nodošos mīlas priekiem ar savu otro pusīti un es to izbaudīšu pēc pilnas programmas." Savukārt impulsīvais karstgalvis uz šo tēmu skatās sekojoši: "Man šodien bija tik slikta diena, vispār nejūtos ne labi, ne iekārojami, tāpēc negribu, lai partneris man vēl vairāk sabojā garastāvokli. Es labāk skatīšos seriālus un iešu gulēt."

Tā vietā, lai paļautos tikai uz īsto garastāvokli, vēlams ieklausīties savā racionālajā pusē – to, kura dominēja pirms sliktās dienas pienākšanas. Iespējams, neesi garastāvoklī tagad, taču iepriekš viss rādītājs citās krāsās. Arī tad, ja oma nelutina, intīmā tuvība noteikti par sliktu nenāks.

Sarežģījumi – pasaules gals

Foto: Shutterstock



Gluži kā ekonomikā, arī laulības dzīvē ir kāpumi un kritumi. Lai gan šķiet, ka no mainīgā dzīves ritma par visām varītēm vajadzētu izvairīties, "Your Tango" norāda uz pretējo – laimes virsotņu sasniegšanas nomaiņa pret zemieni attiecībās ir pat veselīga. Šādas situācijas palīdz saprast, kad bez uzmanības palaista garām kāda svarīga detaļa, esi uztvēris partneri kā pilnībā pašsaprotamu ikdienas daļu, vai arī vienkārši zaudējis kursu no lietām, kas svarīgas.

Grūtos periodus jāpieņem drosmīgi, cenšoties saglabāt vēsu prātu. Ja izkristalizēta problēma, labākais variants ir izmēģināt jaunu pieeju, kas krituma brīžus padarītu mazāk sāpīgus.

Sava taisnība svarīgāka par miegu

Vai esat no tiem, kas pieturas pie senās pārliecības – gulēt nedrīkst iet, līdz kamēr strīdi nav atrisināti un abi ir apmierināti? Ja atbildi apstiprinoši, ļoti iespējams, miegs jums šādās naktīs neeksistē. Kā norāda portāls, diskusijas nakts melnumā nav labākā ideja. Jo ilgāk cenšamies pierādīt savu taisnību un ar augsti paceltu galvu uzvarēt šajā duelī, jo nogurušāki, neiejūtīgāki un aizvainojošāki kļūstam.

Tieši tāpēc – reizēm var un arī vajag migt ciet brīdī, kad saruna vairs nav konstruktīva. Atpūties un pārdomā iepriekš runāto. Turpiniet sarunu no rīta, kad abi būsiet mierīgāki, atvērtāki un mazāk uzvilkušies. Nav noslēpums, ka cilvēkiem netīk zaudēt. To apzinoties, šis ir viens no veidiem, kā iedragāt savu laulību pēc iespējas mazāk.

Pareģa spējas

Šis lielākajai daļai ir pašsaprotami, taču vienkāršas lietas ātri aizmirstas. Mums visiem šķiet, ka laulātais draugs zina, kurā brīdī gribam apskāvienu vai kāda dzēriena glāzi pēc smagas dienas. Tāpat ir taču loģiski, ka partneris iedomāsies nomazgāt netīro mašīnu, ja jau brauc garām auto mazgātuvei, vai ne? Tā dzīvē nenotiek. Ja kaut ko gribas, jāpārspļauj pāri lūpām daži vārdi.

Cilvēki mēdz būt atklāti reizēs, kad viņiem kaut kas nepatīk, taču tas pats attiecināms uz jebkuru dzīves situāciju. Sniedz partnerim visu nepieciešamo informāciju tā vietā, lai no malas ar dusmīgu aci pētītu viņa tālākos soļus.

Neaizmirsti par patīkamiem žestiem

Foto: Shutterstock

Mēs bieži vien prātā esam izgudrojuši visdažādākos veidus, kā iepriecināt savu mīļoto, piemēram, noorganizēt masāžu vai pieskatīt bērnus, kamēr partneris satiek draugus vai aiziet uz sporta zāli. Doma jau ir pat ļoti laba, taču parasti tā aprobežojas pie neīstā laika un frāzes "Vēl jau paspēs". Citas lietas vienkārši šķiet svarīgākas.

Labs veids, kā neatkāpties no prātā nosolītajām lietām, ir tās izteikt skaļi. Aizraksti vīram, ka šovakar viņu mājās gaidīs relaksējoša masāža, vai pasaki, lai sieva ieplāno brīvo dienu, jo bērni no tavas puses būs absolūtā kontrolē. Šāds solis garantē, ka atpakaļ ceļa vairs nebūs, bet pretī saņemsi siltu attieksmi no sava mīļotā cilvēka.

Mazu izmaiņu ignorēšana

Daudzi dzīvo pēc principa – ja mainām, tad pavisam un drastiski, tomēr kardinālas izmaiņas var radīt lieku stresu un nemaz vienmēr nav vajadzīgas. Kā piemēru var minēt situāciju ar bērniem. Pienākumu ir tik daudz, ka šķiet – kādam jābūt mājās 24/7, tāpēc vienam jāiet prom no darba. Pirms sperat šo soli, iespējams, pietiks vien ar mazākām izmaiņām. Lai atvieglotu ikdienu, varbūt jau brīvdienās nepieciešams pagatavot vai veikt iestrādes vairākām maltītēm. Iespējams, nepieciešams pieaicinātu kādu, kurš palīdz ar uzkopšanas darbiem, jo šāds variants būs izdevīgāks. Arī pakāpeniskas izmaiņas var situācijas izlabot.