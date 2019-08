40 000 vecāku Latvijā ir bijuši tik bezatbildīgi, ka nav rūpējušies par saviem bērniem, un viņu vietā uzturlīdzekļi ir izmaksāti no valsts budžeta, kas ik mēnesi veido ap 4,5 miljonus eiro lielu summu. Tipiskākais parādnieks ir apmēram 45 gadus vecs vīrietis, kurš dzīvo Rīgā vai Pierīgā, taču starp tiem, kuri nerūpējas par saviem bērniem, ir arī mātes. Viņu īpatsvars no visiem parādniekiem ir ap pieciem procentiem.

Kā sarunā ar portālu "Cālis" norāda Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) direktors Edgars Līcītis, sabiedrībai vajadzētu būt neiecietīgākai pret uzturlīdzekļu nemaksātājiem, jo ikvienam ir jāapzinās – šo parādnieku bērnus uztur tie, kuri strādā un maksā nodokļus. Tātad ikviens strādājošs sabiedrības loceklis uztur svešu cilvēku atvases. Tieši tāpēc UGF cenšas stāstīt par to, kādas naudas summas valsts tērē tā vietā, lai katrs vecāks uzņemtos atbildību par savu pēcnācēju uzturēšanu.

Par parādniekiem rekordistiem, par absurdajām situācijām, kad mamma strādā divos darbos, bet bērnu tēvs uzturlīdzekļu nemaksāšanu skaidro ar darba trūkumu, kad sirmgalves 70–80 gadu vecumā ved savus pieaugušos četrdesmitgadniekus dēliņus uz UGF nokārtot parādus, par izmaiņām likumdošanā, kas paredz dažādu ierobežojumu piemērošanu parādniekiem, un par saukšanu pie kriminālatbildības stāsta Līcītis, ar kuru tiekamies UGF telpās. Pirms norunātā intervijas laika arī man izdodas redzēt divus uzturlīdzekļu nemaksātājus, kuri ieradušies, lai mēģinātu panākt vienošanos ar fondu par parāda atmaksas grafiku. Klientu apkalpošanas nodaļā viņu balsis skan pavisam žēlīgi, bet – vai tikpat "saprotoši" viņi ir arī ārpusē?

Kas un kam pienākas

Ikvienam vecākam jāapzinās – laižot pasaulē pēcnācējus, viņam par tiem būs jārūpējas līdz bērna pilngadības sasniegšanai, taču dzīve veic savas korekcijas. Šķiršanās procents Latvijā ir augsts, un bieži vien vecāki nolemj katrs iet uz savu pusi. Tomēr arī šajā situācijā vecākam, kurš bērna audzināšanu uzticējis otram vecākam, ir jāmaksā uzturlīdzekļi samērā ar savām spējām un mantas stāvokli. Ja vecāks nepilda šo pienākumu, otrs vecāks var vērsties UGF administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu. Uzturlīdzekļu pieprasījumu izvērtēs, un, ja iestāsies visi apstākļi, tiks pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu no valsts budžeta līdzekļiem. Šogad uzturlīdzekļi no UGF tiek izmaksāti bērniem līdz septiņu gadu vecumam 103,20 eiro un bērniem no septiņu gadu vecuma – 122,55 eiro apmērā.

Uzturlīdzekļu nemaksātāju kopējais parāda apmērs pret valsti šobrīd pārsniedz 320 miljonus eiro, tāpēc Tieslietu ministrija sadarbībā ar UGF nemitīgi strādā pie jauniem mehānismiem, kā vienlaikus nodrošināt visus bērnus ar uzturlīdzekļiem un atstāt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz valsts budžetu. Pēdējo gadu laikā jauno mehānismu jeb ierobežojumu ir gana daudz.