Sieviešu solidaritātes gājienā aicina izskaust vardarbību pret sievietēm un ģimenē

8. martā norisināsies jau par tradīciju kļuvušais Sieviešu solidaritātes gājiens, kas sāksies pulksten 11.30 Doma laukumā, un no turienes virzīsies uz Jēkaba ielu gar Saeimu un noslēgsies Jēkaba laukumā. Šī gada gājiena tēma ir vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana. Gājiena mērķis ir aicināt katru individuāli un mūs kā sabiedrību kopumā izdarīt izvēli par labu rīcībai, jo, kā zināms, – vardarbībai patīk klusums.

Centra "MARTA", kas rīko jau piekto Sieviešu solidaritātes gājienu, pārstāvji informē: "Vardarbībai ir daudz un dažādas sejas. Tā noris tepat, mums blakus, dažreiz pat mūsu mājās, taču mēs to izvēlamies nepazīt. No vardarbības ģimenē cieš katra trešā sieviete. Katra piektā sieviete ir cietusi no bijušo partneru vajāšanas. Vairāk nekā puse sieviešu ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos. Mēs slēpjam piedzīvoto, jo mums ir kauns un mēs par to jūtamies vainīgas. Mēs pārmetam sievietēm, kas cieš no vardarbības, jo vardarbīgais vīrietis ir bijusi viņu izvēle. Policija joprojām nesaskata iespēju sodīt personas, kas sabiedriskajā transportā apgrābsta gados jaunas sievietes un meitenes. Joprojām esam arī starp sešām Eiropas Savienības valstīm, kas nav ratificējušas Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas Konvenciju – un tas ir steidzami jāmaina.

Šogad, ejot gājienā, mēs vēlamies aicināt ikvienu izvēlēties neklusēt, bet iesaistīties un rīkoties. Gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību, aicinām runāt ar cietušo, pavaicāt, vai viss ir kārtībā un vai nav nepieciešama palīdzība. Dzirdot kliedzienus no blakus dzīvokļa, aicinām piezvanīt pie durvīm, izteikt raizes par dzirdamo kliegšanu. Situācijās, kur ir acīmredzama vardarbība, aicinām zvanīt policijai un atgādinām, – lai vērstos pret varmāku, iesniegumu policijai varat rakstīt arī jūs bez cietušā piekrišanas."

Pasākumu atbalsta Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas Aktīvo Iedzīvotāju Fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.