Sievietes aicina bez maksas apgūt IT pamatprasmes

Šoruden biedrība "Riga TechGirls" trešo reizi īstenos uzņēmuma "Google" veidoto apmācību programmu sievietēm "Work in Tech" ar mērķi palīdzēt sievietēm kopā ar mentoriem apgūt informācijas tehnoloģiju (IT) pamatprasmes un veicināt pārkvalificēšanos. Pieteikšanās apmācību programmai noritēs līdz 23. septembrim, savukārt mācības sāksies 10. oktobrī un turpināsies trīs mēnešus.

Pēc programmas absolvēšanas organizatori dalībniecēm nodrošinās atbalstu un konsultācijas atbilstoša darba atrašanai nozarē. Dalība mācībās ir bez maksas un pieejama 200 dalībniecēm.

Apmācību programma paredzēta sievietēm, kuras vēlas iegūt kvalifikāciju IT nozarē, kā arī uzsākt vai turpināt darbu ar IT saistītā jomā. Sertificēto programmu izstrādājis uzņēmums "Google", tā sastāv no pieciem kursiem, un to iespējams apgūt platformā Coursera. Programmas dalībniecēm tiek nodrošināta piekļuve virknei praktisku uzdevumu, dodot iespēju apgūt IT sistēmu izveides un atbalsta funkcijas vidē, kas ir ļoti līdzīga reālās dzīves situācijām un ir nozīmīga veiksmes atslēga darbam IT vidē.

"Šī ir jau trešā reize, kad notiek apmācību programma "Work in Tech", un kopumā programmu līdz šim beigusi 121 dalībniece. 75 procenti no viņām pēc mācībām ir mērķtiecīgi devušās tālāk IT nozarē, uzsākot darba gaitas tajā vai turpinot apmācības programmēšanā. "Riga TechGirls" šajā programmā nodrošina savu mentoru atbalstu, kas palīdz dalībniecēm individuāli sagatavoties intervijām un darba pieteikumiem. Papildus tam organizējam dalībniecēm sesijas ar IT uzņēmumu pārstāvjiem, kurās viņi pastāsta, ko dara uzņēmums, kādas ir pieejamās vakances un kādus pieteikumus uzņēmumā visbiežāk akceptē," stāsta "Riga TechGirls" valdes locekle Līna Marta Sarma.

Apgūstot mācību programmu, dalībnieces varēs darboties tādos amatos kā sistēmu analītiķe, IT atbalsta speciāliste, datubāzu administratore, IT tehniķe, datoru speciāliste u.c.

Kursa noslēgumā dalībnieces iegūs sertifikātu, kas apliecina:

apgūtās zināšanas, kas nepieciešamas, lai sāktu darbu IT jomā;

iegūtās prasmes IT sistēmu ikdienas atbalsta uzdevumu veikšanai, ieskaitot datoru labošanu un savietošanu, bezvadu tīklu administrāciju, programmatūras instalēšanu un klientu atbalstu;

spēju veikt IT ikdienas atbalsta funkcijas, nodrošināt klientu apkalpošanu no problēmas identificēšanas līdz tās novēršanai, kā arī izprast un izmantot dažādas IT sistēmas (Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface, Binary Code);

apgūtās īpaši pieprasītās prasmes: tīklu protokoli, mākoņskaitļošana, algoritmu un tehnoloģiju šifrēšana.

Sievietes, kuras līdz šim apguvušas programmu "Work in Tech", kā lielāko ieguvumu izceļ labu zināšanu bāzi par IT infrastruktūru un operētājsistēmām, kā arī pārliecību par saviem spēkiem, mainot nozari un apgūstot pilnīgi jaunu jomu. Agate Jarmakoviča, viena no dalībniecēm, stāsta, ka viņai svarīgs bijis iedrošinājums un iespēja uzzināt citu cilvēku pieredzi un ceļu uz IT uzņēmumiem – gan veiksmes, gan neveiksmes, savukārt kursa saturs palīdzējis saprast, kura IT joma patīk un padodas vislabāk.

"Kursa laikā nāksies saskarties ar izaicinājumiem, tāpēc ir jāapbruņojas ar pacietību un apņēmību, jo informācijas ir daudz, kurss ir laikietilpīgs, kā arī dotie uzdevumi prasa iedziļināšanos, lai ar tiem veiksmīgi un raiti tiktu galā. Toties ieguvu labas bāzes zināšanas par IT infrastruktūru un operētājsistēmām, kā tās pārvaldīt un vadīt. Šīs zināšanas var būt noderīgas ikvienam, kas ikdienā strādā ar datoru," atzīst dalībniece Dace Pētersone. Viņa grasās uzsākt darbu IT jomā, kurā līdz šim nav bijis nekādas pieredzes.

Savukārt Baiba Rudzroga-Plāte kā lielāko ieguvumu min pārliecību, ka zināšanas un prasmes pieaug darot: "Vajag mēģināt! Man pašai bija pārsteigums, ka tas, kas sākumā šķita nesaprotams un sarežģīts, pamazām kļuva saprotams. Gluži kā puzle, kas tiek salikta pa vienam gabaliņam, un tā izveidojas lielais attēls."

Lai pieteiktos mācību programmai, dalībniecei jābūt:

vismaz 18 gadu vecai;

motivētai atrast darbu IT nozarē vai pārkvalificēties;

gatavai no oktobra līdz decembrim apgūt sistēmu administratora profesijai nepieciešamās tehniskās zināšanas un veltīt mācībām vismaz 10 stundu nedēļā;

gatavai apgūt mācību vielu videoformātā angļu valodā ar papildu subtitriem krievu valodā, ja nepieciešams;

spējīgai pacietīgi sasniegt izvirzītos mērķus un plānot laiku, lai tos sekmīgi sasniegtu;

gatavai sadarboties komandā un uzklausīt kritiku, lai efektīvi strādātu;

zinātkārai un ieinteresētai apgūt visu jauno un paplašināt redzesloku;

jāapsver iespēja izvēlēties sistēmu administratores karjeru un pēc mācību beigām jābūt gatavai meklēt pirmo darba pieredzi šajā jomā;

jāuztver sarežģītu situāciju risināšana ar aizrautību.

Reģistrācijas forma pieejama šeit. Programmas apraksts angļu valodā – šeit.