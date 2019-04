Sievietes atklātā atzīšanās: kāpēc vīrs man ir svarīgāks par bērniem

Ļoti daudzas sievietes, kļūstot par mammām, aizmirst par visu uz pasaules, izņemot bērnus. Viņas uzskata, ka tagad viņu galvenā dzīves misija ir mazuļu audzināšana un nepārtrauktas rūpes par viņiem. Bērni kļūst par viņu pasaules centru, un pat vīrs paliek otrajā plānā.

Tomēr ir jāatceras, ka šāda apsēstība ar bērniem ir neveselīga lieta, kas var sagraut to, kas tik ilgi būvēts vēl līdz viņu ienākšanai ģimenē. Divu bērnu mamma un blogere Embera Dotija atklāti raksta par to, kāpēc viņai pirmajā vietā ir vīrs, bet tikai pēc tam bērni. Embera ir pārliecināta, ka nedrīkst samazināt tā cilvēka nozīmīgumu dzīvē, pateicoties kuram šie bērni nākuši pasaulē. Lūk, viņas atklātā atzīšanās, kas, iespējams, samulsinās citas mammas! To publicējis portāls "Popsugar".

"Es paliku stāvoklī, visticamāk, pēc mūsu kāzām, vēl nebija pagājis mēnesis (pat nepaguvu visiem viesiem nosūtīt pateicību par vizīti), un jau rokās turēju pozitīvu testu. Pēc astoņiem ar pusi mēnešiem, kad mēs vēl tikai pietrināmies viens otram, iepazīstot sevi vīra un sievas lomā, mēs pēkšņi kļuvām par vecākiem – par tēti un mammu. Nevaru teikt, ka mēs neplānojām mūsu dēlu – mēs abi ļoti vēlējāmies bērnus, bet tagad saprotu, ka pēkšņi kļūt par sievu un māti viena gada laikā – tas nav domāts vājajiem.

Pirmais dēla dzīves gads mūsu laulībai nebija vienkāršs, un šajā laikā sapratu sekojošo: mans vīrs vienmēr būs svarīgāks par maniem bērniem. Saprotiet mani pareizi: es mīlu savus bērnus. Es viņu labā daru visu. Bet savu vīru es mīlu vairāk.

Jā, viņu intereses vērtēt augstāk par savām – tas nav labi, bet tas faktiski ir vecāku lomas pienākums, ko nosaka kaut kādi noteikumi. Piedodiet, man tas neder. Turklāt daudziem šķiet, ka uzskatīt attiecības ar vīru par svarīgākām, nekā attiecības bērniem, ir nežēlīgi. Un es to saprotu. Nav šaubu, ka mātes un bērna saikne ir nesaraujama. Bet es uz attiecībām ar savu vīru raugos kā uz investīciju attiecībā pret ģimeni kopumā. Es vīram veltu galveno uzmanību, un tādā veidā samazinu šķiršanās iespējamību. Palielinu iespējas, ka mūsu bērni uzaugs pilnā ģimenē.

Esmu pārliecināta, ka, raugoties uz mūsu attiecībām, bērni mācās veidot savas. Man šķiet, ka mēs ar vīru esam lielisks uzskatāms piemērs, kā jāizskatās laimīgai laulībai. Vērojot mūs, mūsu bērni mācās izteikt savas jūtas attiecībā pret saviem nākotnes partneriem un zinās, ko vērts sagaidīt kā atbildes gājienu. Es domāju, ka audzināšana ģimenē, kur laulātie viens otru mīl un ciena, tas ir galvenais attīstības brīdis. Un man tas slēpjas tajā, ka vīrs ir svarīgāks.

Mūsu bērni neguļ kopā ar mums (ar ļoti retiem izņēmumiem). Un, ja reizi gadā mums iekrīt atvaļinājums, tajā dodamies bez bērniem. Es nejūtos vainīga par to, ka lūdzu radiniekiem pasēdēt ar mūsu bērniem, lai mēs varētu aiziet uz randiņu un parunātu par kaut ko, izņemot bērnus.

Un, kad pēc kaut kādiem gadiem dēls un meita pametīs dzimto māju un sāks dzīvot savu dzīvi, es gribu laiku pavadīt ar savu mīļoto, nevis svešu cilvēku, par kādu lēnām, bet ticami, var kļūt, ja viens no otra atsvešinās."

