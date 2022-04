Sievietes varēs saņemt bezmaksas ginekologa konsultāciju par drošu kontracepciju

Ginekologi atgādina – pareizi izvēlēta kontracepcijas metode palīdz ne tikai izsargāties no nevēlamas grūtniecības, bet arī uzlabo sievietes dzīves kvalitāti, tāpēc 21. aprīlī īpašā pasākumā aicinās sievietes uz "ātrajiem randiņiem" jeb bezmaksas konsultācijām par kontracepcijas jautājumiem, ko piedāvās 11 ginekologi visas dienas garumā. Pasākuma mērķis ir vairot sieviešu zināšanas par drošu kontracepciju.

Kaut arī 79 procenti seksuāli aktīvo sieviešu Latvijā atzīst, ka bērnus pagaidām neplāno, 40 procenti no šīm sievietēm kā kontracepcijas metodi izvēlas tik neuzticamu pieeju kā pārtrauktais dzimumakts, liecina sabiedrības līdzdalības un izglītošanas platformas Skrinings.lv*. Prezervatīvus kopumā lieto 51 procents seksuāli aktīvo sieviešu, taču vairāk nekā trešdaļa to dara neregulāri. Un tikai katra piektā jeb 21 procents izvēlas kontracepcijas tabletes, vēl mazāk ir to, kas izvēlas citus hormonālās kontracepcijas risinājumus.

Pētījuma rezultāti liecina, ka, lai arī informācija par dažādām kontracepcijas metodēm ir pieejama tik daudz un plaši kā nekad agrāk, Latvijas sieviešu zināšanas par drošu kontracepciju ir visai viduvējas. To apstiprina arī ārsti.

"Latvijā pieejama inovatīva hormonālā kontracepcija, kas nav pat attāli salīdzināma ar tiem preparātiem, ko jaunībā lietojušas mammas. Diemžēl tieši iepriekšējo paaudžu negatīvā pieredze nereti ietekmē sieviešu viedokli par hormonālo kontracepciju. Ir ļoti daudz dažādu preparātu un kontracepcijas metožu, tāpēc arī pirmā neveiksmīgā pieredze nenozīmē, ka sievietei pilnībā jāatsakās no mūsdienīgas kontracepcijas, gluži vienkārši ir jāmeklē piemērotāka metode," pauž ārste ginekoloģe, dzemdību speciāliste Dr. Natālija Bērza.

Jaunākās paaudzes kontracepcijas tabletes aizsargā ne tikai no nevēlamas grūtniecības, bet arī sniedz dažādus ieguvumus sievietes veselībai, izskatam un labsajūtai – piemēram, regulē menstruālo ciklu un novērš ādas problēmas. Kā galvenos iemeslus, kas attur izvēlēties hormonālās kontracepcijas tabletes, sievietes minējušas bailes no pieņemšanās svarā (55 procenti) un bažas, ka tabletes aizmirsīsies iedzert (54 procenti). Tāpat sievietes bažījas par iespējamām garastāvokļa svārstībām, menstruālā cikla izmaiņām, trombožu, neauglības, onkoloģisku saslimšanu un galvassāpju risku. Ārsti atzīst – vairumam šo aizspriedumu nav nekāda pamata, un, pat ja rodas blakusefekti, tos var viegli novērst, mainot kontracepcijas līdzekli vai metodi.

Lai uzzinātu vairāk par drošu kontracepciju, kā tā var uzlabot sievietes pašsajūtu un dzīves kvalitāti, kā arī inovatīviem hormonālās kontracepcijas līdzekļiem, ikviena Latvijas sieviete tiek aicināta uz "Ātro randiņu ar ginekologu" 21. aprīlī no pulksten 10 līdz 18 "Digital Art House" Skolas ielā 2, Rīgā. Pasākuma ietvaros sievietes mājīgā gaisotnē pie kafijas tases varēs saņemt 10-15 minūšu garu bezmaksas konsultāciju par kontracepcijas jautājumiem un nepieciešamības gadījumā arī hormonālās kontracepcijas tablešu recepti. Vietu skaits pasākumā ierobežots, tāpēc sievietes, kuras vēlas saņemt bezmaksas konsultāciju, tiek aicinātas aizpildīt pieteikuma anketu, kas atrodama šeit.

Ginekologi, kas piedāvās bezmaksas konsultācijas:

Laika posmā no pulksten 10 līdz 14.

Inguna Kārkliņa

Marta Slaidiņa

Jelena Maksimenko

Antons Babuškins

Līga Puksta-Gulbe



Laika posmā no pulksten 14 līdz 18.

Laura Lūse

Alise Vigule

Līga Kozlovska

Olita Melngaile

Ieva Erciņa

Marta Slaidiņa



*Sabiedrības līdzdalības un izglītošanas platformā Skrinings.lv 2022. gada janvārī veikts tests, ko izpildīja 1586 sievietes ar vidējo vecumu 27 gadi. Sievietes tika aicinātas iesaistīties, izmantojot skrinings.lv lietotāju e-pastu datubāzi, "Facebook", "Twitter", "Instagram" un Latvijas Universitātes informācijas kanālus.

Informācija par pētījuma rezultātiem pieejama šeit. Arvien iespējams piedalīties pētījumā, aizpildot testu šeit.