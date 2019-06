Sirsnīgā fotoprojektā amerikāņu fotogrāfe iemūžina neārstējami slimus bērnus no Latvijas

Kad meitene vairāk vēlas raudzīties apkārt nekā uz kameru un griezties uz sāniem, Endžela sāk dziedāt un svilpt, kā arī trallināt – dara visu, lai tikai Vanesa kaut mirkli palūkotos kameras objektīvā. Uzmanību tā arī neizdodas piesaistīt, tāpēc fotogrāfe sāk skanīgi dziedāt, un mazā Vanesa uzreiz uzmanību velta skaņai, kas nāk no fotokameras puses. Jāatzīst, ka Endžela dzied tik skaisti, ka arī blakus esošie pieaugušie ir aizkustināti par šādu fotogrāfes prasmi. Tas arī vainagojas panākumiem, un ir izdevies iegūt vēlamo fotogrāfiju.

Pēc tam Vanesu uz sagatavotā fona, pateicoties vecāku gādīgajām rokām, nomaina viņas 11 gadus vecā māsiņa Nikola. Endžela, pirms ķerties pie darba, pieiet pie meitenes un nomierinošā balsī vaicā: "Sveika, Nikola! Vai tu esi gatava fotografēties?" Apkārt valdošā nelielā kņada Nikolai netraucē izbaudīt fotosesiju. Meitene ātri tiek noguldīta uz ziedu fona – un process var sākties. Endžela iedrošina Nikolu, sarunājoties ar bērnu, izsakot komplimentus, cik meitene skaista un cik jauka ir viņas kleita. Tas ir tik nomierinoši, ka Nikolas fotosesija pēc dažiem kadriem ir izdevusies un noslēgusies.

Kad darbiņš padarīts, Endžela aicina meitenes uz kopīgu foto, kas paliktu par atmiņu. Tas viņai ir nozīmīgi, jo viņa jūt lielu pateicību pret ikvienu vecāku, kas ļauj viņai iemūžināt savus īpašos bērnus un parādīt pasaulei ar košu un atraktīvu fotogrāfiju palīdzību. Pateicoties fona atribūtiem, viņa savos fotodarbos ļauj bērniem skriet pa pļavām, lidot, būt augstlēkšanas čempioniem un darīt visu ko citu, ko šie bērni fiziski nekad nevarēs. Endžela arī lūdza atļauju vecākiem, vai viņa drīkst skaļi par viņu bērniem aizlūgt. Kā viņa paskaidroja – to viņa dara pēc katras fotosesijas ar īpašajiem bērniem, tāpēc, respektējot vecākus un nevēloties kādu aizskart, viņa vienmēr prasa atļauju. Vērot no malas šo procesu ir saviļņojoši visiem – izplūst asarās ne tikai pati fotogrāfe, bet arī vecāki Marina un Romans pateicībā par šo žestu no fotogrāfes puses, kā arī klātesošie. "Es nekad tik ļoti neesmu raudājusi par kādu ģimeni un esmu ļoti aizkustināta par jūsu situāciju," apskāvienā Endžela sacīja Vanesas un Nikolas vecākiem.