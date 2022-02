Šķietami dīvaini mazuļu ieradumi, kas patiesībā ir vien attīstības fāžu vēstneši

Pirmais mazuļa gads ik dienu nes dažādas pārmaiņas. Kā gan pareizi uz tām reaģēt? Bērna attīstības temps, protams, katram ir savs, taču pieaugšanas etapi, ko piedzīvo mazuļi, tieši tāpat, kā starp citu, arī problēmas, ar kurām saskaras vecāki šajā periodā, ir vienādi itin visiem.

Portāls "Parents" kopā ar bērnu aprūpes speciālistiem sagatavojis sarakstiņu ar astoņiem šķietami dīvainiem līdz gada vecuma mazuļu ieradumiem, kas patiesībā liecina, – bērniņš attīstās.

Viss mutē



Kā izpaužas? Aptuveni ap četru mēnešu vecumu mazulis sāk "nogaršot' savas rociņas, kājiņas un rotaļlietas. Tā viņš iegūst informāciju par to, priekšmets ir ciets vai mīksts, raupjš vai gluds, vai to iespējams apēst, jo uzdot jautājumus mazulis taču vēl neprot. Šis ir galvenais veids, kā mazulis var iepazīt pasauli. Turklāt starp ceturto un septīto dzīves mēnesi zīdaiņiem sāk šķilties zobiņi, un tādēļ viņiem ļoti niez smaganas.

Kā rīkoties? Turi visas potenciāli bīstamās lietas, īpaši mazus priekšmetus, tur, kur mazulis nespēj aizsniegties. Kad bērniņš sāks līst uz priekšu, rāpot, palūkojies uz sava mājokļa interjeru no mazuļa auguma pozīcijas, proti, – vislabāk pats apgulies un līšus izpēti, kādi šķēršļi var sagaidīt bērniņu un kas bīstams var pagadīties viņa pasaules izpētes ceļā. Aptuveni pusotra gada vecumā mazulis pārtrauks likt mutē visu pēc kārtas.

Bailes no nepazīstamiem cilvēkiem

Kā izpaužas? Ap septiņu mēnešu vecumu mazulis var nobīties pat no radiniekiem, kurus reti redz. Ja vēl "svešinieks" centīsies mazuli paņemt rokās, viņš var skaļi protestēt, bet var pat sākt raudāt. Pastāv viedoklis, ka tādā veidā izpaužas bērna pašsaglabāšanās instinkts. Viņam sveši cilvēki ir daļa no nezināmās vides, no kuras viņš meklē aizsardzību.

Kā rīkoties? Nekādā gadījumā nedrīkst bērnam pārmest vai kaunināt par viņa bailēm. Tāpat nav vērts mērķtiecīgi cīnīties ar šāda veida bailēm, tās pāries pašas no sevis. Tā ir normāla reakcija, kas saistīta ar psihiskās attīstības etapu. Vienkārši neiedod mazuli rokās kādam svešiniekam pārāk ātri pēc satikšanās. Ļauj viņam sākumā pierast pie jaunā cilvēka, izveidot kontaktu. Ap 14 –15 mēnešu vecumu šāda veida bailes mazulim pāries un viņš pamazām iemācīsies kontaktēties ar nepazīstamiem cilvēkiem.

Putra pa gaisu, tikai ne mutē

Kā izpaužas? Ap septīto devīto dzīves mēnesi bērnam parādās jauna aizraušanās – izķēpāt ēdienu pa seju, galdu, matiem, tikai ne to likt mutē. Mazulis pēkšņi apjēdzis, – ja ar karotīti pasit pa putru, tā izšļakstās uz visām pusēm. Mazulis iepazīst dažādu produktu īpašības un ēdiena konsistenci – šķidra, cieta, putrveida. Turklāt viņam vēl nav ļauts tik daudz cita, ka vismaz rotaļās ar ēdienu viņš var diktēt savus noteikumus.

Foto: Shutterstock

Kā rīkoties? Apslāpē savu vēlmi atņemt bērnam karoti un ātri pabarot viņu, citādi mazulim pazudīs vēlēšanās mācīties ēst patstāvīgi. Vienkārši "nedaudz piepalīdzi" – karotīti maigi virzot bērna mutes virzienā un nepievērs uzmanību totālai nekārtībai visapkārt – putras peļķītēm un drupačām visapkārt. Noteikti paslavē mazuli! Ap divu gadu vecumu viņš sāk ēst jau akurātāk.

Mamma, bet nevis tētis!

Kā izpaužas? Ap astoņu deviņu mēnešu vecumu mazulis jau saprot, ka mamma tomēr ir vairāk iesaistīta viņa dzīvē, nekā tētis. Un pilnīgi dabiski, ka viņš dos priekšroku tam, kurš vairāk viņu redz un kurš aktīvāk darbojas.

Kā rīkoties? Ja tētis daudz strādā un visai maz redz bērniņu, viņam vajadzēs vairāk laika, lai izstrādātu savu komunikācijas stilu ar mazuli. Nav jēgas aizvainoties uz bērnu, kurš dod priekšroku mammai, un demonstrēt bērnam savu aizvainojumu. Labāk pacenties veltīt viņam uzmanību katru savu brīvo minūtīti. Kopīgas pastaigas, vannošanās, rotaļas – lūk, šī ir izeja no situācijas! Mammai šādos brīžos vajadzētu atiet nedaudz otrajā plānā un ļaut tētim padarboties ar bērnu divatā. Vēl viens padoms: piesaistīt tēti mazuļa barošanā, "izstaidzināšanā", lai bērns saprastu, ka ikdienas dzīve – tā ir ne tikai mamma.

Bieži mostas

Kā izpaužas? Aptuveni deviņu mēnešu vecumā mazulim atkal var parādīties miega problēmas, īpaši naktīs. Paradokss, bet, – jo mazāk mazulis gulēs dienas laikā, jo lielāka varbūtība, ka vēl grūtāk būs viņu nolikt gulēt uz nakti, un viņš slikti gulēs. Iemesli, kādēļ mazulis biežāk pamostas un raud naktīs, var būt kāda saslimšana, zobu šķilšanās, neiroloģiski traucējumi, kā arī briesmīgs sapnis, jo mazs bērns neprot atšķirt sapni no realitātes. Bet vēl iemesls biežākai pamošanās var slēpties faktā, ka tuvākajā laikā bērns iemācīsies darīt kaut ko jaunu, piemēram, sāks staigāt vai runāt (mūsdienās tos mēdz dēvēt arī par attīstības lēcieniem). Tagad mazulis visu enerģiju sakopo jaunās prasmes apgūšanai, tādēļ ar miegu var būt problēmas.

Kā rīkoties? Pievērs uzmanību mazuļa dienas režīmam. Viņam ir pietiekami jāpaguļ arī dienā. Turpini viņu likt gulēt, kā ierasts, padziedi pirms nakts miera šūpuļdziesmu, pastāsti kādu labestīgu pasaciņu. Ļoti svarīgi ievērot ierastos gulētiešanas rituālus. Ja ar mazuļa veselību viss ir kārtībā, ieradums cieši gulēt naktī visai ātri atgriezīsies.

Foto: Shutterstock

Un vēl, kas jāņem vērā: ja mazulis naktīs bieži mostas, padomā, vai ģimenē nav bijis kāds strīds un konflikts, kura liecinieks bērns ir bijis. Iespējams, mazulis pārdzīvo kādu šķiršanos no ģimenes locekļa, ar kuru viņam bijusi cieša saikne. Tiklīdz ģimenē atmosfēra kļūs mierīgāka un mazulis pierod pie pārmaiņām, arī viņa nakts miegs normalizējas. Ja miega problēmas saglabājas ilgāku laiku, jāvēršas pēc palīdzības pie ārsta.

Tā, tā! Tūliņ pat pacel!

Kā izpaužas? Ja agrāk, nometot zemē grabulīti, mazulis domāja, ka tas ir pazudis uz visiem laikiem, tad ap deviņu desmit mēnešu vecumu viņš jau saprot, ka rotaļlieta eksistē pat tad, kad viņš to neredz. Un viņš sāk bez gala to mest zemē, proti, "pazaudēt" dažādus priekšmetus un ar interesi gaidīt, kad mamma vai tētis to atkal atradīs. Vienlaikus mazulis nosaka cēloņsakarību: es nometu, mamma pacēla, es nometu – priekšmets nokrita. Bet dažreiz bērniņš šo spēlīti sāk izmantot pārāk bieži, vecākus pat spējot nokaitināt.

Kā rīkoties? Jo aktīvāk tu iesaisties rotaļā, jo vairāk arī bērns priecājas un tieši tādā veidā sevi izklaidē. Tiklīdz tu pārstāsi pacelt un atdot viņam nomesto lietu – rotaļa beigsies, mazuļa interese pazudīs. Ja bērns sāk mētāt priekšmetus ēšanas laikā – tātad, viņš ir paēdis un gatavs ķerties klāt dienas režīma nākamajam punktam. Lai katru reizi tev nenāktos liekties pēc nomestās mantas, vari tajās iesiet lentītes un parādīt bērnam, kā pašam tās atkal dabūt rociņās, kad priekšmets nomests zemē.

Neej prom, citādi raudāšu!

Kā izpaužas? Laikā starp 10 un 12 mēnešu vecumu mazulis ļoti asi uztver pat īslaicīgu šķiršanos no mammas. Jo šajā vecumā viņš jau spēj mammu iedomāties pat tad, kad viņa nav blakus. Atliek vien mammai pazust no bērna redzesloka, kā mazulis domā, ka šķiršanās ir uz ilgu laiku, un saceļ pamatīgu jezgu.

Kā rīkoties? Ja izej no istabas, kurā atrodas bērns, turpini ar viņu sarunāties. Sadzirdot tavu balsi, bērns saprot, ka mamma ir blakus. Atgriežoties obligāti par to paziņo: "Es atkal esmu pie tevis. Nu, re, viss ir lieliski!" Kad mammai ir vajadzība iziet no mājām, palūdz kādu pieaugušo, kurš paliks ar bērniņu, atnākt agrāk, lai mazulis pagūtu pierast pie pārmaiņām. Noteikti atvadies no bērna, iedod buču un pamāj ar roku, pastāstot, ka drīz atgriezīsies. Tādi grūtāki šķiršanās brīži var turpināties līdz pat bērnudārza vecumam, bet bērni, kuri laiku pa laikam paliek ar kādu citu cilvēku, vieglāk pacieš šķiršanos no mammas.

Psihoanalītiķi uzskata, ka bailes no svešiniekiem ir daļa no mazuļu fobijām, ko izraisa mazulim nepatīkamas situācijas (piemēram, izsalkums). Pēc citu pētnieku domām, bailes no svešiniekiem ir vispārējas negatīvas reakcijas izpausme uz visu jauno un nezināmo.

Bet pēc franču izcelsmes psihoanalītiķes Fransuāzas Dolto domām, mazulim vienmēr ir jāpaskaidro, kādēļ viņš uz laiciņu šķirsies no mammas. Balstoties savā darba pieredzē, viņa apgalvo: ja šķiršanās laikā mamma bērnu pārliecina, ka mīl viņu un pavisam drīz abi atkal būs kopā, bērnam normalizējas pašsajūta, atjaunojas apetīte un miegs.

Foto: Shutterstock

Oi, aizrāpoja...

Kā izpaužas? Periodā no deviņiem līdz 12 mēnešiem mazulis jau ir apguvis velšanos uz visām pusēm, rāpošanu, tādēļ tagad vienkārši gulēt ģērbšanās vai autiņbiksīšu nomaiņas laikā viņam jau ir garlaicīgi. Lūk, un mazulītis izmanto katru minūti, lai trenētu savas kustību prasmes – apvelties neīstajā brīdī, ieņemt četrāpus pozu! Tas ir vēl daudz interesantāk, jo katru šādu reizi bērns apkārtējo pasauli redz no cita skatpunkta.

Kā rīkoties? Pacenties novirzīt viņa uzmanību, bet vēl labāk – pārģērbt mazuli uz grīdas, apakšā paklājot kaut ko mīkstāku. Tādā veidā tu arī samazināsi risku mazulim gūt kādas traumas, mēģinot "aizbēgt" no tevis. Tāpat var pamēģināt bērnu apģērbt tieši skrējienā...