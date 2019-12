Pieci 17 gadus veci Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni 1. decembrī devās uz starptautisko lidostu "Rīga", lai apmaiņas programmas "Erasmus+" ietvaros kopā ar skolas direktori, klases audzinātāju un skolas psiholoģi dotos uz Turciju. Aizbraucot uz lidostu, atklājās, ka četriem no pieciem skolēniem nav sagatavota vecāku atļauja, kā rezultātā trīs no viņiem lidmašīnā ielaisti netika.

Kāds satraukts vecāks anonīmi 5. decembrī vērsās pie portāla "Delfi", izklāstot, ka, viņaprāt, savdabīga situācija norisinājusies Balvu Valsts ģimnāzijas vadības un skolēnu starpā. Skolas direktore, konkrētās klases audzinātāja un skolas psiholoģe kopā ar pieciem skolēniem ieradusies lidostā, lai no Rīgas dotos uz Turciju. "Aizbraucot uz lidostu, klases audzinātāja nebija nokontrolējusi, vai bērni pirms brauciena kopā ar vecākiem ir nokārtojuši vecāku atļauju. Tādējādi lidostā bērni netika ielaisti lidmašīnā. Tā vietā, lai direktore ar savām padotajām apziņotu vecākus par radušos situāciju, atstāja bērnus vienus lidostā un pašas iekāpa lidmašīnā un devās ceļojumā, kas bija paredzēts bērniem. Vai tā ir normāla rīcība?" vēstulē vaicā satrauktais vecāks, kura bērns gan šajā braucienā nav devies.

Lai noskaidrotu, vai Balvu Valsts ģimnāzija tiešām piedalās kādā no skolēnu pieredzes apmaiņas/sadraudzības projektiem, portāls "Cālis" sazinājās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA). VIAA portālam "Cālis" apstiprināja, ka Balvu Valsts ģimnāzija tik tiešām piedalās "Erasmus+" apmaiņas programmā, taču sīkāku informāciju nevarēja sniegt, jo skolas par īstenotajiem projektiem atskaiti sniedz vien tad, kad tie noslēgušies. Sazvanot Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci, viņa apstiprināja, ka direktore kopā ar skolēniem devusies uz Turciju.

Skolas direktore kļūdu atzīst, bet lidostā darījusi visu, ko varējusi



Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere atklāj, ka pirms došanās uz Turciju skolotājiem un skolēniem, kam paredzēts doties apmaiņas programmā, tika rīkota sanāksme, kuras laikā tika izklāstīta ceļošanai svarīgākā informācija. Kaut sanāksmes dalībniekiem izstāstīts par bagāžas svaru, izmēriem, izlidošanas laiku un gaidāmajiem laikapstākļiem, tika piemirsts atgādināt par nepieciešamajām vecāku atļaujām. Jāpiebilst, ka jauniešiem, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu, vecāku atļauja patstāvīgai izceļošanai no Šengenas zonas vairs nav nepieciešama. Taču Turcija nav Šengenas bezrobežu zonas dalībvalstis, līdz ar to tur šāda atļauja ir vajadzīga.

Šo kļūdu atzīst arī skolas direktore: "Skolas kļūda ir tāda, ka netika līdz galam kaut kādā skrējienā saprasts, ka, lai arī viņiem ir 17 gadu, pilnvaras no 16 gadiem tāpat ir vajadzīgas, jo tā ir Turcija, nevis Eiropas Savienības dalībvalsts."

Tas, ka četriem no pieciem skolēniem nav līdzi nepieciešamās pilnvaras, atklāts tikai lidostā, kur veikta reģistrēšanās lidojumam. Jauniete, kura bija paņēmusi līdz nepieciešamo pilnvaru, tika reģistrēta lidojumam, taču pārējiem šāda atļauja netika dota. Uzzinot to, skolas direktore kopā ar pārējiem pedagogiem darīja visu iespējamo, lai skolēni pēc iespējas ātrāk tiktu pie elektroniskajām pilnvarām. Tika sazvanīta bāriņtiesas bijusī vadītāja, kas palūdza vienai no darbiniecēm ierasties darbā. Tāpat jauniešiem tika dots norādījums paziņot vecākiem, lai viņi pēc iespējas ātrāk dodas uz bāriņtiesu kārtot nepieciešamo pilnvaru.

Uzzinot to, ka pilnvaras skolēniem tiks izsniegtas ar elektronisko parakstu, lidostas darbiniece, kas bija atbildīga par reģistrēšanos konkrētajam lidojumam, paziņoja, ka šādi dokumenti netiks pieņemti.