Skolēni no Latvijas gūst atzinību Starptautiskajā matemātikas olimpiādē

No 9. jūlija līdz 16. jūlijam Oslo, Norvēģijā, notika Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO), kurā Latvijas pārstāvji Alfrēds Saročinskis un Petrs Gabunija no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Milana Komisarova, Matīss Kristiņš, Kims Georgs Pavlovs un Margus Smotrovs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas izcīnīja atzinības diplomus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas komandu vadīja Latvijas Universitātes A.Liepas neklātienes matemātikas skolas pasniedzēji Filips Jeļisejevs un Ilze Ošiņa, informē Ieva Apsīte, Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāve.

Starptautiskā matemātikas olimpiāde ir konkurss vidusskolēniem, tajā katra valsts var izvirzīt līdz sešiem dalībniekiem. Pirmā starptautiskā matemātikas olimpiāde norisinājās Rumānijā, 1959. gadā. Latvijas komandas olimpiādē piedalās kopš 1993. gada. Iepriekšējos divus gadus olimpiāde notika attālināti, šogad tā atkal atgriezās klātienes režīmā, pulcējot lielāko daļu dalībniekus Oslo.

Uzdevumu risināšana notika divas dienas, katrā no tām skolēniem trīs uzdevumu atrisināšanai tika dotas četrarpus stundas. Latvijas izlases skolēni atzīst, ka vislabāk veicies ar kombinatorikas, algebras un ģeometrijas uzdevumiem. Pēc uzdevumu risināšanas skolēni varēja atpūsties un uzzināt ko jaunu Norvēģijas zinātnes un tehnikas muzejā, kā arī aizraujoši pavadīt dienu "Tusenfryd" piedzīvojumu parkā. Šajā laikā aktīvi norisinājās uzdevumu labošana un vērtēšana.

104 valstu konkurencē Latvijas skolēnu komanda izcīnīja 63. vietu, kopsummā iegūstot 94 punktus. Kopš 1997. gada, kad kopsummā tika iegūti 124 punkti, šis ir augstākais izcīnīto punktu skaits Latvijas komandai, diemžēl arī slieksnis, lai saņemtu medaļas šogad tika paaugstināts. Olimpiādes kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Ķīna, Ķīnas komanda piedalījās attālināti un ieguva maksimālo punktu skaitu – katrs skolēns izcīnīja 42 punktus. Otro vietu kopvērtējumā ieguva Dienvidkoreja un trešo – ASV.

Noslēguma ceremonija norisinājās Oslo rātsnama svinību zālē, turpat, kur katru gadu 10. decembrī tiek piešķirtas Nobela Miera prēmijas.

"Priecājamies par zinošiem un erudītiem jauniešiem, kam ir drosme pārbaudīt sevi un nest Latvijas vārdu starptautiskā mērogā. Novēlam zinātkāri, drosmi un izcilus rezultātus arī tālākajās gaitās!" tā mūsu skolēnus sveic VISC.